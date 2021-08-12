10 дней мультиактива в горах Адыгеи

Каждый день Вас ждёт новое приключение

4.7
3 отзыва
Каждый день Вас ждёт новое приключение.

Посещение Хаджохской теснины, экскурсия на высокогорное плато Лаго-Наки, а также маршрут по горным ущельям Мешоко, Руфабго и Гуамскому ущелью, сплав на рафтах по бурлящей горной реке Белой наполнят впечатлениями и обеспечат надолго заряд энергии!
10 дней мультиактива в горах Адыгеи
10 дней мультиактива в горах Адыгеи
10 дней мультиактива в горах Адыгеи
10 дней мультиактива в горах Адыгеи
10 дней мультиактива в горах Адыгеи
10 дней мультиактива в горах Адыгеи
10 дней мультиактива в горах Адыгеи
10 дней мультиактива в горах Адыгеи
10 дней мультиактива в горах Адыгеи
10 дней мультиактива в горах Адыгеи
10 дней мультиактива в горах Адыгеи
10 дней мультиактива в горах Адыгеи
10 дней мультиактива в горах Адыгеи
10 дней мультиактива в горах Адыгеи
10 дней мультиактива в горах Адыгеи
10 дней мультиактива в горах Адыгеи
10 дней мультиактива в горах Адыгеи
10 дней мультиактива в горах Адыгеи
10 дней мультиактива в горах Адыгеи
10 дней мультиактива в горах Адыгеи
Ближайшие даты:
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Программа тура по дням

1 день
Природный парк «Хаджохская теснина», озеро Красное

14:30 Заезд, размещение в номерах со всеми удобствами.

Обед. Знакомство с инструктором.

15:00 Инструктаж. Экскурсия в природный парк «Хаджохская теснина», прогулка на озеро Красное и по его окрестностям.

18:00 Ужин.

19:00 Термальные источники.

2 день
Экскурсия «Сад камней». Конная прогулка (по желанию)

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в частные музеи: «Паноптикум», «Сад камней».

14:00 Обед.

15:00 Конная прогулка (по желанию).

Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми.

Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыком езды.

Все ваши пожелания будут учтены.

После инструктажа группа отправляется по красивейшим местам скального хребта в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей.

На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор.

18:00 Ужин.

20:00 Посиделки у костра.

Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.

3 день
Трекинг с скале «Парус». Каньонинг по ущелью Руфабго

09:00 Завтрак.

10:00 Выход на маршрут.

Трекинг с скале «Парус», спуск дюльфером к 7-му водопаду Руфабго. Каньонинг по реликтовому ущелью Руфабго по 7-ми водопадам.

Обед на маршруте, берем с собой ланч-боксы.

18:00 Ужин.

20:00 Посиделки у костра.

Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.

4 день
Рафтинг по реке Белая. Скалодром «Копилка». Экстрим-парка «Мишоко» (по желанию)

09:00 Завтрак.

10:00 Выезд на сплав по реке Белая на рафтах.

14:00 Обед.

15:00 Выход на скалодром «Копилка».

Спуск со скалы 50 м методом Дюльфера.

По желанию посещение экстрим-парка «Мишоко» (троллей, Виа-феррата) – оплачивается самостоятельно.

18:00 Ужин.

20:00 Посиделки у костра.

Тематический вечер.

Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.

5 день
Плато Лаго-Наки. Кавказский природный биосферный заповедник

09:00 Завтрак.

10:00 Выезд на маршрут – высокогорное плато Лаго-Наки.

Посещение смотровых площадок с живописными видами на горы главного Кавказского хребта. Скала «Утюг» – 1850 м над уровнем моря. 

Посещение Кавказского природного биосферного заповедника.

Посещение дикой необорудованной пещеры.

Обед на маршруте, берем с собой ланч-боксы.

18:00 Ужин.

20:00 Посиделки у костра.

Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.

6 день
Поселок Мезмай. Орлиная полка, водопад Исиченко

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в п. Мезмай.

Посещение орлиной полки и водопада Исиченко.

Обед на маршруте, с собой берем ланч-боксы.

18:00 Ужин.

20:00 Посиделки у костра.

Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.

7 день
Скала Чертов палец

9:00 Завтрак.

10:00 – Выезд в станицу Даховская.

Подъем почти на 1 километр над уровнем моря на хребет Уна-Коз и по несложной тропе прогуляемся к скале Чертов палец, на высоту 1021 метр над уровнем моря, с которого откроются красивейшие виды на Лаго-Накское нагорье, хребет Азиш-Тау, гору Большой Тхач.

Место живописное и богато не только панорамами.

Имеет много оригинальных гротов, пещер, скальных образований.

Обед на маршруте.

18:00 Ужин.

20:00 Посиделки у костра.

Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.

8 день
Трекинг по красивейшим местам горной Адыгеи

09:00 Завтрак.

10:00 Выезд на маршрут.

Мы увидим красивейшие места горной Адыгеи, а именно: Большой гранитный каньон, гора «Монах», поселок Гузерипль, Партизанская поляна, Яворова поляна, трекинг через Инструкторскую щель, перевал Узуруп, «Змеиное» озеро, прогулка по субальпийским лугам.

Возвращаемся на Яворову поляну, откуда на транспорте возвращаемся на базу.

18:00 Ужин.

20:00 Посиделки у костра.​

Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.

9 день
Ущелье Мешоко. Красное озеро

9:00 Завтрак.

10:00 Реликтовое ущелье Мешоко с его водопадами.

Одним из прекраснейших мест, является следующий объект нашей программы – смотровая площадка «Копилка» и ущелье Мешоко.

Это памятник природы, откуда открывается прекрасный вид на долину реки Белой с ее каменными берегами, порогами и скальными хребтами.

Река прорезает горно-лесной массив хребта Уна-коз.

Здесь много интересных скал, гигантских камней-останцев, разнообразных гротов, которые были обжиты человеком несколько тысячелетий назад.

На протяжении нескольких километров река образует множество красивых водопадов.

Пеший маршрут прост и доступен для всех возрастов.

Протяженность маршрута 3,5 км.

По желанию можно прокатиться на троллее (доп.оплата на объекте)

15:00 Экскурсия к «Красному озеру» купаемся, загораем, фотографируемся.

18:00 Ужин.

20:00 Посиделки у костра.

​Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.

10 день
Отъезд

09:00 Завтрак. Вручение подарков каждому гостю.

10:00 Отъезд.

Обратные билеты можно брать из Краснодара не ранее 15:00.

Проживание

Тур предусматривает размещение на базе отдыха в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах со всеми удобствами.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Размещение База отдыха «Активация»
2-х,3-х, 4-хместное размещение 55 000
доплата за одноместное размещение 12 000

Заявки на тур принимаются от 2-х человек. Тур не предусматривает подселение.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в день заезда из г. Краснодар и в день выезда в г. Краснодар
  • Проживание в комфортабельных номерах
  • Трехразовое питание
  • Работа инструкторов на маршрутах
  • Все трансферы по программе
  • Ежедневные экскурсии, прогулки, походы-восхождения по Горной Адыгее
  • Посещение геотермальных источников по программе
  • Баня (по предварительной записи на месте)
Что не входит
  • Ж/д, авиа- и автобусные билеты
  • Входные билеты на экскурсиях, в походах и поездках:Хаджохская теснина – 500 руб. взрослый, 250 руб. детскиймузей «Сад камней» – 100 руб. музей «Паноптикум» – 150 руб. Монастырь (подземный храм) – 100 руб. взрослый, 50 руб. детскийпещера «Азишская» – 500 руб. взрослый, 250 руб. детский (льготникам скидка)Гузерипль (вход в заповедник) – 300 руб. взрослый, 150 руб. детский
  • Хаджохская теснина – 500 руб. взрослый, 250 руб. детский
  • Музей «Сад камней» – 100 руб.
  • Музей «Паноптикум» – 150 руб.
  • Монастырь (подземный храм) – 100 руб. взрослый, 50 руб. детский
  • Пещера «Азишская» – 500 руб. взрослый, 250 руб. детский (льготникам скидка)
  • Гузерипль (вход в заповедник) – 300 руб. взрослый, 150 руб. детский
  • Канатная дорога – 600 руб.
  • Конная прогулка: 2-х часовая – 1 500 руб.
  • Сплав на рафте – 1 500 руб.
  • Экстрим-парк Мишоко (троллей Виа-феррата) – 1 500 руб.
  • Посещение термальных источников сверх программы – 400 руб. взрослый, 200 руб. детский (оплачивается самостоятельно, трансфер к источникам и обратно бесплатный)
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:

  • страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд (обезболивающие препараты, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений, а также лекарства, которые принимаете Вы лично);
  • теплая одежда (куртка, свитер, теплые брюки, шапка, перчатки);
  • легкая одежда (шорты, футболка, кепка);
  • купальник, резиновые тапочки, полотенца;
  • куртка-ветровка, плащ или накидка от дождя;
  • обувь (туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользкой подошве – трекинговая обувь!);
  • налобный фонарик;
  • рюкзак на 20-25 литров.
Какие скидки есть в туре?

Для детей до 5-ти лет – бесплатно, без претензий на услуги.

детям до 14 лет – скидка 10 % при размещении на базе отдыха "Активация".

Включен ли трансфер в стоимость тура?

Трансфер из Краснодара к месту проведения тура и по окончании тура в Краснодар предоставляется бесплатно.

В день начала тура Вас встретят представитель компании. Сбор группы в г. Краснодар: 10:00 – на ж/д вокзале и 11:00 – в аэропорту.

Отправление автобусов после сбора группы от ж/д вокзала в 11.00, от аэропорта в 12.00.

Каждый вторник выезд в 10:00 по маршруту Аэропорт — ж/д вокзал.

Обратные билеты можно брать из Краснодара не ранее 15:00.

Трансфер в день заезда позже 12.00 оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.

Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:

  • с/до Аэропорта Краснодара – 3 500 руб.;
  • с/до ж/д вокзала Краснодара – 4 000 руб.;
  • с/до вокзала Майкопа – 1 500 руб.

В связи с временным закрытием аэропорта Краснодара будет организован трансфер из/до аэропорта г. Минеральные Воды.

Прибытие в Мин. Воды до 10:00, обратные билеты не ранее 18:00.

Какие документы нужны при заселении?

Заселение в гостевой дом граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей.

Для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана,Армении и Грузии – по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты.

Для иностранных граждан – загранпаспорта, визы, миграционной карты.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Как организовано питание в туре?

Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).

Примерное меню:

  • Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
  • Обед: первое блюдо борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник, второе блюдо мясо, гарнир пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу, салат, чай, кофе, компот;
  • Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
12 авг 2021
Отдыхала с 1 по 10 августа в Адыгее, тур мультиактив 10.
Потрясающе красивое место, база находится прямо у Гор. Вид из окны на гору Батарейка (или Батарейная). За время тура я: - попробовала каньонинг, ходила вброд по реке и спускалась по водопадам;
- покаталась на лошадях;
- сплавлялась по реке Белая на рафтах;
- впервые покаталась на джипах и баги;
- каждый день лазала по горам и скалам;
- побывала в нескольких пещерах;
- несколько раз скатилась на троллее;
- дважды побывала в экстрим парке и прошла путь по скобам по отвесной скале;
- купалась в горных реках;
- каталась на паровозике в Гуамском ущелье;
- побывала в нескольких заповедниках и на плато Лагонаки;
- отлично отпраздновала день рождения (большое спасибо всем за поздравления и особенно за подарки!);
- познакомилась с интересными людьми;
- вкусно кушала и играла в настольные игры.

Действительно очень разнообразные развлечения. Просто потрясающие инструкторы. Паша, Саша и Антон настоящие профессионалы своего дела, которые ни за что не оставят вас без присмотра и вы можете быть спокойны за свою безопасность. Ребята предлагают более интересные маршруты или более легкие, в зависимости от состава группы.

Есть пара организационных проблем, но в целом впечатление это никак не подпортило. Езжайте, не пожалеете.
О
23 июля 2021
Тур очень понравился. Все вовремя: привезли, отвезли, встретили. Программа очень насыщенная. Единственное что бы я изменила-это не включала бы в мультиактив путешествие по Майкопу. . бассейн закрыт на реконструкцию, экскурсии по пивзаводу и этническому музею отменены, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Да, и просто мультиактив предполагает мультидвижение😁
Д
30 июня 2021
Брали тур по программе "10 дней мультиактива в Адыгее". Потрясающая поездка! Красивейшие места, разнообразная программа (каждый день что-то новое), веселая компания, замечательные инструкторы, заботливые сотрудники базы "Активация", готовые помочь по любому вопросу. База - супер: комфортно, удобно, красиво. Очень хочется вернуться и посмотреть что-нибудь еще!

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