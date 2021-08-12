14:30 Заезд, размещение в номерах со всеми удобствами.
Обед. Знакомство с инструктором.
15:00 Инструктаж. Экскурсия в природный парк «Хаджохская теснина», прогулка на озеро Красное и по его окрестностям.
18:00 Ужин.
19:00 Термальные источники.
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в частные музеи: «Паноптикум», «Сад камней».
14:00 Обед.
15:00 Конная прогулка (по желанию).
Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми.
Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыком езды.
Все ваши пожелания будут учтены.
После инструктажа группа отправляется по красивейшим местам скального хребта в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей.
На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор.
18:00 Ужин.
20:00 Посиделки у костра.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
09:00 Завтрак.
10:00 Выход на маршрут.
Трекинг с скале «Парус», спуск дюльфером к 7-му водопаду Руфабго. Каньонинг по реликтовому ущелью Руфабго по 7-ми водопадам.
Обед на маршруте, берем с собой ланч-боксы.
18:00 Ужин.
20:00 Посиделки у костра.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд на сплав по реке Белая на рафтах.
14:00 Обед.
15:00 Выход на скалодром «Копилка».
Спуск со скалы 50 м методом Дюльфера.
По желанию посещение экстрим-парка «Мишоко» (троллей, Виа-феррата) – оплачивается самостоятельно.
18:00 Ужин.
20:00 Посиделки у костра.
Тематический вечер.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд на маршрут – высокогорное плато Лаго-Наки.
Посещение смотровых площадок с живописными видами на горы главного Кавказского хребта. Скала «Утюг» – 1850 м над уровнем моря.
Посещение Кавказского природного биосферного заповедника.
Посещение дикой необорудованной пещеры.
Обед на маршруте, берем с собой ланч-боксы.
18:00 Ужин.
20:00 Посиделки у костра.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в п. Мезмай.
Посещение орлиной полки и водопада Исиченко.
Обед на маршруте, с собой берем ланч-боксы.
18:00 Ужин.
20:00 Посиделки у костра.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
9:00 Завтрак.
10:00 – Выезд в станицу Даховская.
Подъем почти на 1 километр над уровнем моря на хребет Уна-Коз и по несложной тропе прогуляемся к скале Чертов палец, на высоту 1021 метр над уровнем моря, с которого откроются красивейшие виды на Лаго-Накское нагорье, хребет Азиш-Тау, гору Большой Тхач.
Место живописное и богато не только панорамами.
Имеет много оригинальных гротов, пещер, скальных образований.
Обед на маршруте.
18:00 Ужин.
20:00 Посиделки у костра.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд на маршрут.
Мы увидим красивейшие места горной Адыгеи, а именно: Большой гранитный каньон, гора «Монах», поселок Гузерипль, Партизанская поляна, Яворова поляна, трекинг через Инструкторскую щель, перевал Узуруп, «Змеиное» озеро, прогулка по субальпийским лугам.
Возвращаемся на Яворову поляну, откуда на транспорте возвращаемся на базу.
18:00 Ужин.
20:00 Посиделки у костра.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
9:00 Завтрак.
10:00 Реликтовое ущелье Мешоко с его водопадами.
Одним из прекраснейших мест, является следующий объект нашей программы – смотровая площадка «Копилка» и ущелье Мешоко.
Это памятник природы, откуда открывается прекрасный вид на долину реки Белой с ее каменными берегами, порогами и скальными хребтами.
Река прорезает горно-лесной массив хребта Уна-коз.
Здесь много интересных скал, гигантских камней-останцев, разнообразных гротов, которые были обжиты человеком несколько тысячелетий назад.
На протяжении нескольких километров река образует множество красивых водопадов.
Пеший маршрут прост и доступен для всех возрастов.
Протяженность маршрута 3,5 км.
По желанию можно прокатиться на троллее (доп.оплата на объекте)
15:00 Экскурсия к «Красному озеру» купаемся, загораем, фотографируемся.
18:00 Ужин.
20:00 Посиделки у костра.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
09:00 Завтрак. Вручение подарков каждому гостю.
10:00 Отъезд.
Обратные билеты можно брать из Краснодара не ранее 15:00.
Тур предусматривает размещение на базе отдыха в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах со всеми удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Размещение
|База отдыха «Активация»
|2-х,3-х, 4-хместное размещение
|55 000
|доплата за одноместное размещение
|12 000
Заявки на тур принимаются от 2-х человек. Тур не предусматривает подселение.
Список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:
Для детей до 5-ти лет – бесплатно, без претензий на услуги.
детям до 14 лет – скидка 10 % при размещении на базе отдыха "Активация".
Трансфер из Краснодара к месту проведения тура и по окончании тура в Краснодар предоставляется бесплатно.
В день начала тура Вас встретят представитель компании. Сбор группы в г. Краснодар: 10:00 – на ж/д вокзале и 11:00 – в аэропорту.
Отправление автобусов после сбора группы от ж/д вокзала в 11.00, от аэропорта в 12.00.
Каждый вторник выезд в 10:00 по маршруту Аэропорт — ж/д вокзал.
Обратные билеты можно брать из Краснодара не ранее 15:00.
Трансфер в день заезда позже 12.00 оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.
Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:
В связи с временным закрытием аэропорта Краснодара будет организован трансфер из/до аэропорта г. Минеральные Воды.
Прибытие в Мин. Воды до 10:00, обратные билеты не ранее 18:00.
Заселение в гостевой дом граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей.
Для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана,Армении и Грузии – по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты.
Для иностранных граждан – загранпаспорта, визы, миграционной карты.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).
Примерное меню:
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.