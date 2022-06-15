Адыгея: Перезагрузка. Активный тур

Тур для самых активных и энергичных туристов

5
3 отзыва
Тур для самых активных и энергичных туристов.

Каждый день наполнен потрясающими радиальными маршрутами – пешими, верхом на лошадях или на рафте по горной реке.

В туре будет хайкинг до Водопадов Руфабго и скалы Череп, пешее восхождение на гору Монах, конный маршрут по хребту Уна-Коз до скалы Чертов палец, посещение экстрим-парка, а также сплав по реке Белой, обед на костре у водопада Чаша Любви, знаменитое плато Лаго-Наки и многое другое. Приезжайте к нам на Перезагрузку!
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
Ближайшие даты:
03
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Что вас ожидает 🤩

Сплав по бурной реке Белая
Сплав по бурной реке Белая
Получим массу адреналина и позитивных эмоций от сплава
Классный конный маршрут к скале Чертов Палец
Классный конный маршрут к скале Чертов Палец
Живописный путь пролегает по вершине хребта Уна-Коз, среди лесов и меняющихся панорам на горизонте
Сырный мастер-класс
Сырный мастер-класс
Нас ждет мастер-класс по приготовлению знаменитого Адыгейского сыра
Прекрасные водопады Руфабго
Прекрасные водопады Руфабго
Прямо у одного из водопадов, который называется Чаша Любви, устроим привал и приготовим горячий обед в котелке
Живописное ущелье Мишоко
Живописное ущелье Мишоко
Нас ждут водопады, гроты и пещеры, а при желании можно будет посетить экстрим-парк – пролететь на троллее над ущельем и покорить скальный маршрут с виа ферратой

Программа тура по дням

1 день
Пеший маршрут в ущелье Мишоко

09:30-10:30 Встреча в Краснодаре на ЖД вокзале – трансфер в гостевой дом.

11:00-12:00 Встреча в Краснодаре в аэропорту – трансфер в гостевой дом.

13:00-14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном вами для проживания во время тура.

14:30 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни (см. раздел "Как организовано питание в туре").

15:30 Пеший маршрут в ущелье Мишоко, там нас ждут водопады, гроты и пещеры, они не оставят равнодушными даже самых заядлых туристов.

В теплое время года пройти можно прямо по горному ручью, по колено в освежающей чистой воде.

После ущелья, при желании, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк, пролететь на троллее над ущельем со скоростью до 50 км/час и покорить скальный маршрут с виа ферратой.

От базы до верха ущелья едем на микроавтобусе (4 км, в дороге 20 мин).

Протяженность пешего маршрута – 5 км (2–2,5 часа).

19:30 Ужин.

В этот вечер, как и в любой другой, Вы также можете посетить сауну или баню на дровах, прогуляться по берегу реки Белой или по пешеходному подвесному мосту через реку, отдохнуть в беседках на территории гостевых домов.

Пеший маршрут в ущелье МишокоПеший маршрут в ущелье МишокоПеший маршрут в ущелье МишокоПеший маршрут в ущелье Мишоко
2 день
Хайкинг по Ущелью ручья Руфабго

09:00 Завтрак.

10:00 Уже сегодня состоится ваш первый хайкинг по Адыгее на весь день – Ущелье ручья Руфабго.

Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами колхидского плюща.

Сам маршрут проходит через старый Турецкий базар, несколько гротов, пещер и часто используется как акклиматизационный маршрут для туристов перед выходом на полноценный треккинг с палатками.

Для начала нам нужно доехать до Хаджохской теснины – 10 мин в пути и уже оттуда выступаем.

Наша цель – водопады Руфабго, их несколько и все они достойны вашего внимания.

Прямо у одного из них, который называется Чаша Любви, будет привал и обед, приготовленный в котелке.

Маршрут закольцован, поэтому обратно вы пойдете уже другой дорогой, вниз по течению ручья Руфабго с выходом к Белой реке и возвращением на базу.

Протяженность пешего маршрута – 15 км (7-8 часов).

19:00 Ужин.

Хайкинг по Ущелью ручья РуфабгоХайкинг по Ущелью ручья РуфабгоХайкинг по Ущелью ручья РуфабгоХайкинг по Ущелью ручья Руфабго
3 день
Хайкинг до грота Череп

09:00 Завтрак.

10:00 Выезжаем по живописной дороге в направлении поселка Победа (25 км, в дороге 30 мин).

Сегодня нам предстоит добраться до грота Череп и посидеть в его «глазницах».

Это весьма длинный хайкинг, но он не сложен, перепад высот всего 280 метров и большая часть маршрута идет по лесной тропе.

Главное в этом маршруте – его финальная часть, виды на массив Лаго-Наки, гору Тхач и несколько хребтов.

Тут же у грота есть кострище, где мы сделаем привал, приготовим обед и отдохнем перед обратной дорогой.

19:00 Ужин в гостевом доме.

Хайкинг до грота ЧерепХайкинг до грота ЧерепХайкинг до грота ЧерепХайкинг до грота Череп
4 день
Восхождение на гору Монах

09:00 Завтрак.

10:00 На сегодня у нас заготовлено небольшое, но очень запоминающееся восхождение на гору Монах.

Небольшое, потому что сама гора чуть выше 1050 метров, а запоминающееся, потому что сначала нам предстоит проехать через знаменитый Гранитный каньон (с остановкой на обзорных площадках), а затем непростой путь от поселка Хамышки через жертвенный камень и фантастический грот Крыло Ангела, постепенно набирая высоту.

Внутри грот состоит из мягкого песчаника, пористого, словно швейцарский сыр.

Углубления в стенах, появившиеся от выветривания, при должном воображении можно соотнести с мифическими персонажами.

Ближе к вершине Монаха расположены Дольмен и смотровая.

А как вам пикник с видом на долину с реку Белую?

Восстанавливаем силы, отдыхаем и выступаем в обратный путь на базу.

Протяженность пешего маршрута – 12 км (6-7 часов).

На микроавтобусе общее расстояние 60 км, 1 час.

19:00 Ужин.

Восхождение на гору МонахВосхождение на гору МонахВосхождение на гору Монах
5 день
Плато Лаго-Наки и посещение Азишской пещеры

09:00 Завтрак.

10:00 На предпоследний день мы оставили самое вкусненькое – хайкинг с постоянным видом на плато Лаго-Наки по маршруту выходного дня в Кавказском Биосферном Заповеднике.

Выезжаем на автобусе в сторону плато, набираем высоту, по пути нас ждет несколько остановок на обзорных площадках с шикарными видами на горы и окрестности, мастер-класс по приготовлению знаменитого Адыгейского сыра, посещение пещер Нежной и Большой Азишской.

Само же плато Лако-Наки по праву считается главной жемчужиной природы Адыгеи.

Пикник устроим там же, на скальнике, с видом на лучшую панораму нашего региона.

19:00 Ужин.

Плато Лаго-Наки и посещение Азишской пещерыПлато Лаго-Наки и посещение Азишской пещерыПлато Лаго-Наки и посещение Азишской пещерыПлато Лаго-Наки и посещение Азишской пещеры
6 день
Конный маршрут к скале Чертов палец и сплав по реке Белой

09:00 Завтрак.

10:00 На железном коне выдвигаемся на ранчо Ковбой (7 км, 20 мин) и седлаем уже настоящих, Кабардинской породы лошадей.

Нас ждет один из самых классных конных маршрутов в регионе – к скале Чертов палец.

Живописный путь пролегает по вершине хребта Уна-Коз, среди лесов и меняющихся панорам на горизонте.

Сама скала так и притягивает туристов со всей страны, вид с обзорной площадки у скалы открывается на всю нижележащую долину, а вдалеке я ясную погоду видны и Оштен, и Тыгба, а также Ачешбоки (Чертовы ворота), большой и малый Тхач.

Уж точно есть на что полюбоваться во время привала на обед.

Путь рассчитан на 5 часов, протяженность конного маршрута 12 км.

ВАЖНО! Ограничение по весу туриста – не более 95 кг. При превышении весового ограничения, либо отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется.

15:30 Сплав по реке Белой.

Полуторачасовой маршрут по бурной реке поможет в выработке адреналина и покажет, насколько сплоченной стала группа за 6 дней тура!

Лишь слаженная работа команды и своевременное выполнение команд инструктора позволит мастерски пройти этот непростой путь.

18:30 Ужин.

Конный маршрут к скале Чертов палец и сплав по реке БелойКонный маршрут к скале Чертов палец и сплав по реке БелойКонный маршрут к скале Чертов палец и сплав по реке БелойКонный маршрут к скале Чертов палец и сплав по реке Белой
7 день
Возвращение домой

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Отъезд.

Трансфер в аэропорт или на вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда и категории размещения, руб.:

Рябиновые бусыДвухместный номер комфорт41 200
Трехместный номер комфорт41 200
Четырехместный однокомнатный номер комфорт41 200
Четырехместные однокомнатные апартаменты с камином41 200
Четырехместный двухкомнатный номер комфорт41 200
Четырехместный двухкомнатный номер люкс41 200
Двухместный номер стандарт-мини41 200
Дополнительное место в номер (кресло-кровать)34 900
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере11 000
Стоимость тура для детей от 12 до 18 летскидка 10%
Парк ХаджохДвухместный номер стандарт40 400
Двухместный номер улучшенный41 800
Двухместный номер комфорт43 600
Трехместный номер студия40 400
Четырехместный семейный номер40 400
Дополнительное место в номер стандарт/улучшенный (раскладушка)33 200
Дополнительное место в номер комфорт (диван-кровать)43 600
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере стандарт/улучшенный14 000
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере комфорт16 000
Стоимость тура для детей от 12 до 18 летскидка 10%
Горная ЛавандаДвухместный номер стандарт37 600
Дополнительное место в номер (кресло-кровать)33 200
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере9 000
Стоимость тура для детей от 12 до 18 летскидка 10%
Отдых у рекиДвухместный номер стандарт37 600
Двухместный номер стандарт (мини)37 600
Трехместный номер стандарт37 600
Четырехместный номер стандарт37 600
Дополнительное место в номер (кресло-кровать/раскладушка)33 200
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере9 000
Стоимость тура для детей от 12 до 18 летскидка 10%
На АминовскойТрехместный номер стандарт (возможно размещение 2-х туристов без доплаты)33 700
Доплата за одноместное размещение в трехместном номере6 000
Стоимость тура для детей от 12 до 18 летскидка 10%
Барская усадьбаДвухместный номер стандарт с двумя односпальными кроватями39 300
Двухместный номер стандарт с одной двуспальной кроватью41 500
Трехместный номер студия39 300
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере15 000
Стоимость тура для детей от 12 до 18 летскидка 10%
Стоимость тура для детей от 7 до 12 летскидка 15%

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповой трансфер г. Краснодар – пос. Каменномостский – г. Краснодар
  • Проживание в гостевом доме в 2-3-4-местных номерах выбранной категории со всеми удобствами
  • Питание 3-х разовое, домашняя кухня
  • Аренда лошади и амуниции для 5-часового конного маршрута
  • Сплав на рафте
  • Входные билеты на мастер-класс по сыру, билеты в пещеру Нежную, Большую Азишскую, а также в Кавказский заповедник
  • Работа гида по программе
  • Все трансферы по маршрутам программы
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до Краснодара и обратно
  • Индивидуальный трансфер Краснодар – Каменномостский – Краснодар (в случае отличного времени прибытия от основной группы)
  • Расходы личного характера
  • Медицинская страховка, оформляется по запросу
  • Услуги прачечной
  • Сауна, баня
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
  • страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд;
  • головной убор по сезону (кепка, панама, шляпа);
  • солнцезащитные очки, крем от загара;
  • фото или видеоаппаратура;
  • небольшой рюкзак;
  • туристический коврик для сидения (можно купить на месте);
  • удобная обувь по сезону с нескользящей подошвой (треккинговые ботинки), на смену кроссовки;
  • одежда по сезону;
  • непромокаемые куртка и брюки из плотной ткани;
  • накидка-дождевик из непромокаемого синтетического материала (можно купить на месте);
  • плавки / купальник;
  • средства личной гигиены;
  • смены одежды и нижнего белья;
  • треккинговые палки – при необходимости;
  • наличные деньги на собственные нужды.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как осуществляется трансфер?

В день начала тура вас встретят на ж/д вокзале или в аэропорту (пожалуйста, сообщите нам заранее время и место прибытия). Ближе к дате тура мы направим вам информацию по встречающему автомобилю и контакты водителя.

Трансфер г. Краснодар – пос. Каменномостский – г. Краснодар.

В Краснодаре две точки сбора для туристов – ЖД вокзал и аэропорт.

Отъезд от ЖД вокзала не позднее 10:30, от аэропорта не позднее 12:00.

Если все туристы прилетают одним рейсом или приезжают одним поездом, то машина сразу отправляется в гостевой дом.

Обратный трансфер в Краснодар отправляется в 10:00. Водитель развозит всех туристов в соответствии с приоритетом более раннего вылета или отъезда. Обратные билеты желательно брать с отправлением не раньше 15:00.

Трансфер в одну сторону занимает 2 – 2,5 часа.

Какие скидки есть в туре?

Детям от 12 до 18 лет предоставляется скидка 10%.

Есть ли ограничения по весу туристов для участия в конных прогулках?

Да, ограничения по весу туриста для участия до 95 кг.

Может ли измениться программа?

При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы. Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда.

Как организовано питание?

Питание 3-х разовое, домашняя кухня.

Если программа дня предполагает возвращение на базу только к ужину, то выдается ланч-бокс с собой или обед готовится в котелке на костре во время привала на маршруте, а ужин в этот день включает и первое и второе блюдо.

ВАЖНО! Туристы, проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда, Отдых у реки и на Аминовской питаются в гостевом доме Рябиновые бусы.

Расстояние до Рябиновых бус от Горной Лаванды – 50 метров, от Отдыха у реки – 200 метров, от на Аминовской – 400 метров.

На завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина.

Туристы, проживающие в гостевом доме Парк Хаджох питаются на территории этого гостевого дома.

Питание туристов происходит на территории гостевого дома Барская Усадьба в кафе.

Как организован трансфер из/до г. Минеральные Воды?

На все заезды до 31 августа 2022 г. возможна встреча туристов в аэропорту г. Минеральные Воды и обратные трансферы в Минводы по пятницам и субботам (в рамках наших регулярных туров).

Какие-либо доплаты за трансфер не нужны.

Встреча в день начала тура в аэропорту г. Минводы – до 13:00.

Обратный трансфер (пятницы и субботы) – выезд из гостевых домов в 10:00.

ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой рейс, настоятельно просим туристов приобретать билеты с вылетом после 16:30.

ВАЖНО! Туристы, прилетающие в Минводы, приезжают в объекты размещения ориентировочно вечером и пропускают обед и посещение термальных источников по программе.

Мы готовы пойти навстречу и отвезти желающих туристов на термальные источники после позднего обеда, а по возвращению их на базу, туристов будет дать еще поздний ужин.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
15 июня 2022
Поездка прошла великолепно!
В
7 июня 2022
Тур действительно активный и разнообразный, каждый день были новые пешие маршруты, места, виды. Особенно интересно что в этом туре можно увидеть больше природных зон, так как до каких-то мест нужно идти подольше и экскурсионные группы туда не добираются - можно посидеть только своей группой, полюбоваться природой, послушать птиц. Прогулка на лошадях и рафтинг тоже оставили самые положительные впечатления! Хочется еще отметить работу гида Руслана - благодаря ему путешествие было и интересным в плане информации / знакомства с регионом, и безопасным для всех учатников.
Е
5 июня 2022
Была бы возможность поставить больше звёзд - поставил бы! Ежедневно нас куда-то водили, и каждый день казалось, что красивее места уже не будет, но следующий день все перекрывал. Чистейший воздух, вкусная еда, волшебная природа - однозначно приедем снова.
Помимо основного тура вечером можно заняться другими активностями - альпинизмом, катанием на тролле, квадроциклах (за отдельную, вполне вменяемую денюшку). Тур отличный, спасибо организаторам и нашему проводнику, Руслану!

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