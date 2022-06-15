09:30-10:30 Встреча в Краснодаре на ЖД вокзале – трансфер в гостевой дом.
11:00-12:00 Встреча в Краснодаре в аэропорту – трансфер в гостевой дом.
13:00-14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном вами для проживания во время тура.
14:30 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни (см. раздел "Как организовано питание в туре").
15:30 Пеший маршрут в ущелье Мишоко, там нас ждут водопады, гроты и пещеры, они не оставят равнодушными даже самых заядлых туристов.
В теплое время года пройти можно прямо по горному ручью, по колено в освежающей чистой воде.
После ущелья, при желании, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк, пролететь на троллее над ущельем со скоростью до 50 км/час и покорить скальный маршрут с виа ферратой.
От базы до верха ущелья едем на микроавтобусе (4 км, в дороге 20 мин).
Протяженность пешего маршрута – 5 км (2–2,5 часа).
19:30 Ужин.
В этот вечер, как и в любой другой, Вы также можете посетить сауну или баню на дровах, прогуляться по берегу реки Белой или по пешеходному подвесному мосту через реку, отдохнуть в беседках на территории гостевых домов.
09:00 Завтрак.
10:00 Уже сегодня состоится ваш первый хайкинг по Адыгее на весь день – Ущелье ручья Руфабго.
Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами колхидского плюща.
Сам маршрут проходит через старый Турецкий базар, несколько гротов, пещер и часто используется как акклиматизационный маршрут для туристов перед выходом на полноценный треккинг с палатками.
Для начала нам нужно доехать до Хаджохской теснины – 10 мин в пути и уже оттуда выступаем.
Наша цель – водопады Руфабго, их несколько и все они достойны вашего внимания.
Прямо у одного из них, который называется Чаша Любви, будет привал и обед, приготовленный в котелке.
Маршрут закольцован, поэтому обратно вы пойдете уже другой дорогой, вниз по течению ручья Руфабго с выходом к Белой реке и возвращением на базу.
Протяженность пешего маршрута – 15 км (7-8 часов).
19:00 Ужин.
09:00 Завтрак.
10:00 Выезжаем по живописной дороге в направлении поселка Победа (25 км, в дороге 30 мин).
Сегодня нам предстоит добраться до грота Череп и посидеть в его «глазницах».
Это весьма длинный хайкинг, но он не сложен, перепад высот всего 280 метров и большая часть маршрута идет по лесной тропе.
Главное в этом маршруте – его финальная часть, виды на массив Лаго-Наки, гору Тхач и несколько хребтов.
Тут же у грота есть кострище, где мы сделаем привал, приготовим обед и отдохнем перед обратной дорогой.
19:00 Ужин в гостевом доме.
09:00 Завтрак.
10:00 На сегодня у нас заготовлено небольшое, но очень запоминающееся восхождение на гору Монах.
Небольшое, потому что сама гора чуть выше 1050 метров, а запоминающееся, потому что сначала нам предстоит проехать через знаменитый Гранитный каньон (с остановкой на обзорных площадках), а затем непростой путь от поселка Хамышки через жертвенный камень и фантастический грот Крыло Ангела, постепенно набирая высоту.
Внутри грот состоит из мягкого песчаника, пористого, словно швейцарский сыр.
Углубления в стенах, появившиеся от выветривания, при должном воображении можно соотнести с мифическими персонажами.
Ближе к вершине Монаха расположены Дольмен и смотровая.
А как вам пикник с видом на долину с реку Белую?
Восстанавливаем силы, отдыхаем и выступаем в обратный путь на базу.
Протяженность пешего маршрута – 12 км (6-7 часов).
На микроавтобусе общее расстояние 60 км, 1 час.
19:00 Ужин.
09:00 Завтрак.
10:00 На предпоследний день мы оставили самое вкусненькое – хайкинг с постоянным видом на плато Лаго-Наки по маршруту выходного дня в Кавказском Биосферном Заповеднике.
Выезжаем на автобусе в сторону плато, набираем высоту, по пути нас ждет несколько остановок на обзорных площадках с шикарными видами на горы и окрестности, мастер-класс по приготовлению знаменитого Адыгейского сыра, посещение пещер Нежной и Большой Азишской.
Само же плато Лако-Наки по праву считается главной жемчужиной природы Адыгеи.
Пикник устроим там же, на скальнике, с видом на лучшую панораму нашего региона.
19:00 Ужин.
09:00 Завтрак.
10:00 На железном коне выдвигаемся на ранчо Ковбой (7 км, 20 мин) и седлаем уже настоящих, Кабардинской породы лошадей.
Нас ждет один из самых классных конных маршрутов в регионе – к скале Чертов палец.
Живописный путь пролегает по вершине хребта Уна-Коз, среди лесов и меняющихся панорам на горизонте.
Сама скала так и притягивает туристов со всей страны, вид с обзорной площадки у скалы открывается на всю нижележащую долину, а вдалеке я ясную погоду видны и Оштен, и Тыгба, а также Ачешбоки (Чертовы ворота), большой и малый Тхач.
Уж точно есть на что полюбоваться во время привала на обед.
Путь рассчитан на 5 часов, протяженность конного маршрута 12 км.
ВАЖНО! Ограничение по весу туриста – не более 95 кг. При превышении весового ограничения, либо отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется.
15:30 Сплав по реке Белой.
Полуторачасовой маршрут по бурной реке поможет в выработке адреналина и покажет, насколько сплоченной стала группа за 6 дней тура!
Лишь слаженная работа команды и своевременное выполнение команд инструктора позволит мастерски пройти этот непростой путь.
18:30 Ужин.
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отъезд.
Трансфер в аэропорт или на вокзал.
Тур предусматривает проживание.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда и категории размещения, руб.:
|Рябиновые бусы
|Двухместный номер комфорт
|41 200
|Трехместный номер комфорт
|41 200
|Четырехместный однокомнатный номер комфорт
|41 200
|Четырехместные однокомнатные апартаменты с камином
|41 200
|Четырехместный двухкомнатный номер комфорт
|41 200
|Четырехместный двухкомнатный номер люкс
|41 200
|Двухместный номер стандарт-мини
|41 200
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать)
|34 900
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|11 000
|Стоимость тура для детей от 12 до 18 лет
|скидка 10%
|Парк Хаджох
|Двухместный номер стандарт
|40 400
|Двухместный номер улучшенный
|41 800
|Двухместный номер комфорт
|43 600
|Трехместный номер студия
|40 400
|Четырехместный семейный номер
|40 400
|Дополнительное место в номер стандарт/улучшенный (раскладушка)
|33 200
|Дополнительное место в номер комфорт (диван-кровать)
|43 600
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере стандарт/улучшенный
|14 000
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере комфорт
|16 000
|Стоимость тура для детей от 12 до 18 лет
|скидка 10%
|Горная Лаванда
|Двухместный номер стандарт
|37 600
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать)
|33 200
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|9 000
|Стоимость тура для детей от 12 до 18 лет
|скидка 10%
|Отдых у реки
|Двухместный номер стандарт
|37 600
|Двухместный номер стандарт (мини)
|37 600
|Трехместный номер стандарт
|37 600
|Четырехместный номер стандарт
|37 600
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать/раскладушка)
|33 200
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|9 000
|Стоимость тура для детей от 12 до 18 лет
|скидка 10%
|На Аминовской
|Трехместный номер стандарт (возможно размещение 2-х туристов без доплаты)
|33 700
|Доплата за одноместное размещение в трехместном номере
|6 000
|Стоимость тура для детей от 12 до 18 лет
|скидка 10%
|Барская усадьба
|Двухместный номер стандарт с двумя односпальными кроватями
|39 300
|Двухместный номер стандарт с одной двуспальной кроватью
|41 500
|Трехместный номер студия
|39 300
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|15 000
|Стоимость тура для детей от 12 до 18 лет
|скидка 10%
|Стоимость тура для детей от 7 до 12 лет
|скидка 15%
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В день начала тура вас встретят на ж/д вокзале или в аэропорту (пожалуйста, сообщите нам заранее время и место прибытия). Ближе к дате тура мы направим вам информацию по встречающему автомобилю и контакты водителя.
Трансфер г. Краснодар – пос. Каменномостский – г. Краснодар.
В Краснодаре две точки сбора для туристов – ЖД вокзал и аэропорт.
Отъезд от ЖД вокзала не позднее 10:30, от аэропорта не позднее 12:00.
Если все туристы прилетают одним рейсом или приезжают одним поездом, то машина сразу отправляется в гостевой дом.
Обратный трансфер в Краснодар отправляется в 10:00. Водитель развозит всех туристов в соответствии с приоритетом более раннего вылета или отъезда. Обратные билеты желательно брать с отправлением не раньше 15:00.
Трансфер в одну сторону занимает 2 – 2,5 часа.
Детям от 12 до 18 лет предоставляется скидка 10%.
Да, ограничения по весу туриста для участия до 95 кг.
При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы. Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда.
Питание 3-х разовое, домашняя кухня.
Если программа дня предполагает возвращение на базу только к ужину, то выдается ланч-бокс с собой или обед готовится в котелке на костре во время привала на маршруте, а ужин в этот день включает и первое и второе блюдо.
ВАЖНО! Туристы, проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда, Отдых у реки и на Аминовской питаются в гостевом доме Рябиновые бусы.
Расстояние до Рябиновых бус от Горной Лаванды – 50 метров, от Отдыха у реки – 200 метров, от на Аминовской – 400 метров.
На завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина.
Туристы, проживающие в гостевом доме Парк Хаджох питаются на территории этого гостевого дома.
Питание туристов происходит на территории гостевого дома Барская Усадьба в кафе.
На все заезды до 31 августа 2022 г. возможна встреча туристов в аэропорту г. Минеральные Воды и обратные трансферы в Минводы по пятницам и субботам (в рамках наших регулярных туров).
Какие-либо доплаты за трансфер не нужны.
Встреча в день начала тура в аэропорту г. Минводы – до 13:00.
Обратный трансфер (пятницы и субботы) – выезд из гостевых домов в 10:00.
ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой рейс, настоятельно просим туристов приобретать билеты с вылетом после 16:30.
ВАЖНО! Туристы, прилетающие в Минводы, приезжают в объекты размещения ориентировочно вечером и пропускают обед и посещение термальных источников по программе.
Мы готовы пойти навстречу и отвезти желающих туристов на термальные источники после позднего обеда, а по возвращению их на базу, туристов будет дать еще поздний ужин.