Тур для самых активных и энергичных туристов. Каждый день наполнен потрясающими радиальными маршрутами – пешими, верхом на лошадях или на рафте по горной реке. В туре будет хайкинг до Водопадов Руфабго и скалы Череп, пешее восхождение на гору Монах, конный маршрут по хребту Уна-Коз до скалы Чертов палец, посещение экстрим-парка, а также сплав по реке Белой, обед на костре у водопада Чаша Любви, знаменитое плато Лаго-Наки и многое другое. Приезжайте к нам на Перезагрузку!

Нас ждут водопады, гроты и пещеры, а при желании можно будет посетить экстрим-парк – пролететь на троллее над ущельем и покорить скальный маршрут с виа ферратой

Прямо у одного из водопадов, который называется Чаша Любви, устроим привал и приготовим горячий обед в котелке

Нас ждет мастер-класс по приготовлению знаменитого Адыгейского сыра

Живописный путь пролегает по вершине хребта Уна-Коз, среди лесов и меняющихся панорам на горизонте

Получим массу адреналина и позитивных эмоций от сплава

Программа тура по дням

1 день Пеший маршрут в ущелье Мишоко

09:30-10:30 Встреча в Краснодаре на ЖД вокзале – трансфер в гостевой дом. 11:00-12:00 Встреча в Краснодаре в аэропорту – трансфер в гостевой дом. 13:00-14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном вами для проживания во время тура. 14:30 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни (см. раздел "Как организовано питание в туре"). 15:30 Пеший маршрут в ущелье Мишоко, там нас ждут водопады, гроты и пещеры, они не оставят равнодушными даже самых заядлых туристов. В теплое время года пройти можно прямо по горному ручью, по колено в освежающей чистой воде. После ущелья, при желании, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк, пролететь на троллее над ущельем со скоростью до 50 км/час и покорить скальный маршрут с виа ферратой. От базы до верха ущелья едем на микроавтобусе (4 км, в дороге 20 мин). Протяженность пешего маршрута – 5 км (2–2,5 часа). 19:30 Ужин. В этот вечер, как и в любой другой, Вы также можете посетить сауну или баню на дровах, прогуляться по берегу реки Белой или по пешеходному подвесному мосту через реку, отдохнуть в беседках на территории гостевых домов.

2 день Хайкинг по Ущелью ручья Руфабго

09:00 Завтрак. 10:00 Уже сегодня состоится ваш первый хайкинг по Адыгее на весь день – Ущелье ручья Руфабго. Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами колхидского плюща. Сам маршрут проходит через старый Турецкий базар, несколько гротов, пещер и часто используется как акклиматизационный маршрут для туристов перед выходом на полноценный треккинг с палатками. Для начала нам нужно доехать до Хаджохской теснины – 10 мин в пути и уже оттуда выступаем. Наша цель – водопады Руфабго, их несколько и все они достойны вашего внимания. Прямо у одного из них, который называется Чаша Любви, будет привал и обед, приготовленный в котелке. Маршрут закольцован, поэтому обратно вы пойдете уже другой дорогой, вниз по течению ручья Руфабго с выходом к Белой реке и возвращением на базу. Протяженность пешего маршрута – 15 км (7-8 часов). 19:00 Ужин.

3 день Хайкинг до грота Череп

09:00 Завтрак. 10:00 Выезжаем по живописной дороге в направлении поселка Победа (25 км, в дороге 30 мин). Сегодня нам предстоит добраться до грота Череп и посидеть в его «глазницах». Это весьма длинный хайкинг, но он не сложен, перепад высот всего 280 метров и большая часть маршрута идет по лесной тропе. Главное в этом маршруте – его финальная часть, виды на массив Лаго-Наки, гору Тхач и несколько хребтов. Тут же у грота есть кострище, где мы сделаем привал, приготовим обед и отдохнем перед обратной дорогой. 19:00 Ужин в гостевом доме.

4 день Восхождение на гору Монах

09:00 Завтрак. 10:00 На сегодня у нас заготовлено небольшое, но очень запоминающееся восхождение на гору Монах. Небольшое, потому что сама гора чуть выше 1050 метров, а запоминающееся, потому что сначала нам предстоит проехать через знаменитый Гранитный каньон (с остановкой на обзорных площадках), а затем непростой путь от поселка Хамышки через жертвенный камень и фантастический грот Крыло Ангела, постепенно набирая высоту. Внутри грот состоит из мягкого песчаника, пористого, словно швейцарский сыр. Углубления в стенах, появившиеся от выветривания, при должном воображении можно соотнести с мифическими персонажами. Ближе к вершине Монаха расположены Дольмен и смотровая. А как вам пикник с видом на долину с реку Белую? Восстанавливаем силы, отдыхаем и выступаем в обратный путь на базу. Протяженность пешего маршрута – 12 км (6-7 часов). На микроавтобусе общее расстояние 60 км, 1 час. 19:00 Ужин.

5 день Плато Лаго-Наки и посещение Азишской пещеры

09:00 Завтрак. 10:00 На предпоследний день мы оставили самое вкусненькое – хайкинг с постоянным видом на плато Лаго-Наки по маршруту выходного дня в Кавказском Биосферном Заповеднике. Выезжаем на автобусе в сторону плато, набираем высоту, по пути нас ждет несколько остановок на обзорных площадках с шикарными видами на горы и окрестности, мастер-класс по приготовлению знаменитого Адыгейского сыра, посещение пещер Нежной и Большой Азишской. Само же плато Лако-Наки по праву считается главной жемчужиной природы Адыгеи. Пикник устроим там же, на скальнике, с видом на лучшую панораму нашего региона. 19:00 Ужин.

6 день Конный маршрут к скале Чертов палец и сплав по реке Белой

09:00 Завтрак. 10:00 На железном коне выдвигаемся на ранчо Ковбой (7 км, 20 мин) и седлаем уже настоящих, Кабардинской породы лошадей. Нас ждет один из самых классных конных маршрутов в регионе – к скале Чертов палец. Живописный путь пролегает по вершине хребта Уна-Коз, среди лесов и меняющихся панорам на горизонте. Сама скала так и притягивает туристов со всей страны, вид с обзорной площадки у скалы открывается на всю нижележащую долину, а вдалеке я ясную погоду видны и Оштен, и Тыгба, а также Ачешбоки (Чертовы ворота), большой и малый Тхач. Уж точно есть на что полюбоваться во время привала на обед. Путь рассчитан на 5 часов, протяженность конного маршрута 12 км. ВАЖНО! Ограничение по весу туриста – не более 95 кг. При превышении весового ограничения, либо отказе туриста от конной прогулки по другим причинам замена экскурсии не предоставляется. 15:30 Сплав по реке Белой. Полуторачасовой маршрут по бурной реке поможет в выработке адреналина и покажет, насколько сплоченной стала группа за 6 дней тура! Лишь слаженная работа команды и своевременное выполнение команд инструктора позволит мастерски пройти этот непростой путь. 18:30 Ужин.

7 день Возвращение домой