Преимущества этого путешествия:
С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке: https://bolshayastrana.com/adygeya/aktivnyj-novyj-god-v-adygee-18175
11:30 – сбор группы на железнодорожном вокзале Краснодар-1 (возле входа в Северное крыло вокзала) и в 12:00 в аэропорту г. Краснодар.
Переезд на микроавтобусе в пос. Хаджох (2,5-3 часа).
Начнем с знакомство с местными достопримечательностями.
В первую очередь – это музей камней.
Здесь мы увидим закаменелые останки аммонитов, зубы мамонтов, вымерших много миллионов лет тому назад, а также черепа животных, обитавших здесь в разные эпохи.
Неподалеку от музея камней находится легендарный Хаджохский дольмен.
Далее увидим стены Свято-Михайловского монастыря.
В хранилищах скита до сих пор находятся уникальные артефакты, старинные фолианты, а также мастерская по изготовлению икон.
Монастырь расположен на горе Физиабго, поэтому бонусом этих мест служат еще и неповторимые виды вокруг!
Поселимся в уютной гостинице, сытно поужинаем, чтобы набраться сил для последующих дней треккинга.
Активная часть новогоднего тура: 3,1 км пешком, длительность треккинга по Адыгее 4-5 часов.
Путешествие в ущелье, веками созданное напористой и непокорной рекой Белой – Хаджохскую теснину.
Каньон 400-метровой длины имеет ширину примерно 20 метров, и это очень узко!
По этой причине река Белая похожа на кипящее молоко, то и дело вырывающееся из каменного сосуда.
На некоторых участках берега сходятся в объятьях, образуя каменные мосты.
Ущелье наполнено карстовыми пещерами, а лучи зимнего солнца редко заглядывают в особо укромные уголки.
Таким образом, сугробы снега иногда залеживаются здесь до весны.
Активная часть новогоднего тура в Адыгею: 4,9 км пешком, перепад высот 410-420 м, продолжительность трекинга 3 часа.
Треккинг к каньону Руфабго, а также водопадам, находящимся в ущелье.
Место довольно таинственное и живописное!
Даже по крутым дорожкам ущелья можно ходить спокойно, поскольку они оборудованы надежными перилами и ступенями.
Также здесь есть безопасные мостики, с помощью которых во время треккинга туристы перебираются к новым, удивительным локациям.
В рамках треккинга мы рассмотрим восхитительные водопады под названием Девичьи косы, Сердце Руфабго и другие.
Высота потоков достигает 14 метров.
Зимой водопады превращаются в причудливо переливающиеся ледяные скульптуры.
А некоторые потоки трансформируются в громадные бриллиантовые сосульки, весьма эффектно выглядящие на фоне сурового ущелья.
Посещение заманчивой пещеры Кошачий глаз, названной так из-за оригинального отверстия, украшающего её купол.
Активная часть новогоднего тура: 13,8 км пешком, перепад высот 410-580 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
Отправимся на плато Лаго-Наки, находящееся на высоте 2 км над уровнем моря.
Это живописная горная страна, откуда открывается великолепная панорама.
По пути на плато мы остановимся, чтобы рассмотреть известные трёхтысячники и посетить сувенирные лавки.
Дети точно будут рады, что находятся в Адыгее на новогодние каникулы, ведь здесь можно будет покататься на тюбингах и санках!
Большая Азишская пещера – чудо природы на хребте Азиш-Тау, также удостоится нашего внимания в этот день.
Её галереи вынуждают замирать сердца самых прихотливых туристов – пещера украшена гроздьями сталактитов поразительных и гротескных форм.
Активная часть тура: 4,5 км пешком, продолжительность треккинга 6-7 часов.
Сегодня нас ждет поездка к термальным источникам «Водная Ривьера».
Локация представляет собой пять купелей, находящихся под открытым небом.
Минеральная вода, наполняющая каменные чаши, поступает сюда из артезиана глубиной 1 800 м.
Возьмите купальные принадлежности, поместив их в отдельный пакет.
Термальный родник очень полезен для организма – он наполнен кремнием, сульфатами, натрием, а также многими другими ценными минеральными веществами.
Зимние купания в Водной Ривьере особенно хороши, поскольку на улице минусовая температура, а горячая вода не позволяет замерзнуть и дарит незабываемые ощущения.
Активная часть тура: 2,1 км.
Переезд на микроавтобусе в г. Краснодар.
16:00 – прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Краснодар, отъезд домой.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут экскурсий по Адыгее может быть изменен.
Тур предусматривает проживание в гостевом доме.
Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы – 10 500 руб. за весь период отдыха.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Мобильная связь по маршруту: постоянно до 09:00 и после 18:00. Во время прогулок в ущелья мобильная связь иногда отсутствует.
Уровень сложности маршрута: умеренный (65% маршрута), средний (35% маршрута), подходит для новичков.
Маршрут проходит на высоте: 410-1320 м.
Протяженность маршрута: 37,7 км.
Ограничение по возрасту: от 6 до 60 лет.
В поселке Хаджох есть супермаркет «Магнит», небольшие продуктовые магазины, кафе, аптеки, банкоматы.
Старт маршрута: г. Краснодар (жд вокзал, аэропорт) в 11:30-12:00 МСК.
Финиш маршрута: г. Краснодар (жд вокзал, аэропорт) в 16:00 МСК.
Если вы приезжаете за день до начала маршрута или уезжаете позже, на жд вокзале г. Краснодар можно остановиться в комнате отдыха. Или же снять квартиру на сутки (1000-1200 руб. /сутки), множество предложений по аренде квартир вы найдете на ресурсе «Авито».
Нитка маршрута: г. Краснодар – пос. Хаджох, Музей камней и Хаджохский дольмен • экскурсия в Свято-Михайловский монастырь • Каньон реки Белой (Хаджохская теснина) • ущелье и водопады Руфабго • Большая Азишская пещера. Горнолыжный курорт и катание на санках • ущелье Мишоко • термальные источники • г. Краснодар.