Активный Новый год в Адыгее. Сокращенная программа

Отдых в Адыгее на Новый год - лучшее из приключений, которые могут произойти с любознательным

5
3 отзыва
Отдых в Адыгее на Новый год – лучшее из приключений, которые могут произойти с любознательным и увлеченным туристом! Зимой небольшая кавказская республика отличается особенной, неповторимой красотой и шармом, поэтому привычные достопримечательности путешественники увидят в совершенно новом свете.

Глубокие каньоны, покрытые снегом, таинственные гроты – всё это многогранная, потрясающая, изумительная Адыгея!
Активный Новый год в Адыгее. Сокращенная программа
Активный Новый год в Адыгее. Сокращенная программа
Активный Новый год в Адыгее. Сокращенная программа
Активный Новый год в Адыгее. Сокращенная программа
Активный Новый год в Адыгее. Сокращенная программа
Активный Новый год в Адыгее. Сокращенная программа
Активный Новый год в Адыгее. Сокращенная программа
Активный Новый год в Адыгее. Сокращенная программа
Активный Новый год в Адыгее. Сокращенная программа
Активный Новый год в Адыгее. Сокращенная программа
Активный Новый год в Адыгее. Сокращенная программа
Активный Новый год в Адыгее. Сокращенная программа
Активный Новый год в Адыгее. Сокращенная программа
Активный Новый год в Адыгее. Сокращенная программа
Активный Новый год в Адыгее. Сокращенная программа
Активный Новый год в Адыгее. Сокращенная программа
Активный Новый год в Адыгее. Сокращенная программа
Активный Новый год в Адыгее. Сокращенная программа
Активный Новый год в Адыгее. Сокращенная программа
Активный Новый год в Адыгее. Сокращенная программа
Активный Новый год в Адыгее. Сокращенная программа
Активный Новый год в Адыгее. Сокращенная программа
Активный Новый год в Адыгее. Сокращенная программа
Ближайшие даты:
30
дек

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • яркие воспоминания – купание в горячих источниках Адыгеи на Новый год;
  • несложные треккинги, доступные даже неподготовленным туристам – треккинг к застывшим, хрустальным водопадам, увлекательные походы по горам и ущельям;
  • активный отдых для любителей зимних развлечений – посещение горнолыжного курорта, катание на тюбингах и санках.

С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке: https://bolshayastrana.com/adygeya/aktivnyj-novyj-god-v-adygee-18175

Программа тура по дням

1 день
Музей камней и Хаджохский дольмен. Свято-Михайловский монастырь.

11:30 – сбор группы на железнодорожном вокзале Краснодар-1 (возле входа в Северное крыло вокзала) и в 12:00 в аэропорту г. Краснодар. 

Переезд на микроавтобусе в пос. Хаджох (2,5-3 часа).

Начнем с знакомство с местными достопримечательностями.

В первую очередь – это музей камней. 

Здесь мы увидим закаменелые останки аммонитов, зубы мамонтов, вымерших много миллионов лет тому назад, а также черепа животных, обитавших здесь в разные эпохи.

Неподалеку от музея камней находится легендарный Хаджохский дольмен.

Далее увидим стены Свято-Михайловского монастыря.

В хранилищах скита до сих пор находятся уникальные артефакты, старинные фолианты, а также мастерская по изготовлению икон.

Монастырь расположен на горе Физиабго, поэтому бонусом этих мест служат еще и неповторимые виды вокруг!

Поселимся в уютной гостинице, сытно поужинаем, чтобы набраться сил для последующих дней треккинга.

Активная часть новогоднего тура: 3,1 км пешком, длительность треккинга по Адыгее 4-5 часов.

Музей камней и Хаджохский дольмен. Свято-Михайловский монастырь.Музей камней и Хаджохский дольмен. Свято-Михайловский монастырь.Музей камней и Хаджохский дольмен. Свято-Михайловский монастырь.Музей камней и Хаджохский дольмен. Свято-Михайловский монастырь.
2 день
Каньон реки Белой (Хаджохская теснина)

Путешествие в ущелье, веками созданное напористой и непокорной рекой Белой – Хаджохскую теснину.

Каньон 400-метровой длины имеет ширину примерно 20 метров, и это очень узко!

По этой причине река Белая похожа на кипящее молоко, то и дело вырывающееся из каменного сосуда.

На некоторых участках берега сходятся в объятьях, образуя каменные мосты.

Ущелье наполнено карстовыми пещерами, а лучи зимнего солнца редко заглядывают в особо укромные уголки.

Таким образом, сугробы снега иногда залеживаются здесь до весны.

Активная часть новогоднего тура в Адыгею: 4,9 км пешком, перепад высот 410-420 м, продолжительность трекинга 3 часа.

Каньон реки Белой (Хаджохская теснина)Каньон реки Белой (Хаджохская теснина)Каньон реки Белой (Хаджохская теснина)Каньон реки Белой (Хаджохская теснина)
3 день
Водопады Руфабго

Треккинг к каньону Руфабго, а также водопадам, находящимся в ущелье.

Место довольно таинственное и живописное!

Даже по крутым дорожкам ущелья можно ходить спокойно, поскольку они оборудованы надежными перилами и ступенями.

Также здесь есть безопасные мостики, с помощью которых во время треккинга туристы перебираются к новым, удивительным локациям.

В рамках треккинга мы рассмотрим восхитительные водопады под названием Девичьи косы, Сердце Руфабго и другие.

Высота потоков достигает 14 метров.

Зимой водопады превращаются в причудливо переливающиеся ледяные скульптуры.

А некоторые потоки трансформируются в громадные бриллиантовые сосульки, весьма эффектно выглядящие на фоне сурового ущелья.

Посещение заманчивой пещеры Кошачий глаз, названной так из-за оригинального отверстия, украшающего её купол.

Активная часть новогоднего тура: 13,8 км пешком, перепад высот 410-580 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

4 день
Большая Азишская пещера. Горнолыжный курорт и катание на санках

Отправимся на плато Лаго-Наки, находящееся на высоте 2 км над уровнем моря.

Это живописная горная страна, откуда открывается великолепная панорама.

По пути на плато мы остановимся, чтобы рассмотреть известные трёхтысячники и посетить сувенирные лавки.

Дети точно будут рады, что находятся в Адыгее на новогодние каникулы, ведь здесь можно будет покататься на тюбингах и санках!

Большая Азишская пещера – чудо природы на хребте Азиш-Тау, также удостоится нашего внимания в этот день.

Её галереи вынуждают замирать сердца самых прихотливых туристов – пещера украшена гроздьями сталактитов поразительных и гротескных форм.

Активная часть тура: 4,5 км пешком, продолжительность треккинга 6-7 часов.

Большая Азишская пещера. Горнолыжный курорт и катание на санкахБольшая Азишская пещера. Горнолыжный курорт и катание на санкахБольшая Азишская пещера. Горнолыжный курорт и катание на санкахБольшая Азишская пещера. Горнолыжный курорт и катание на санках
5 день
Термальные источники «Водная Ривьера»

Сегодня нас ждет поездка к термальным источникам «Водная Ривьера».

Локация представляет собой пять купелей, находящихся под открытым небом.

Минеральная вода, наполняющая каменные чаши, поступает сюда из артезиана глубиной 1 800 м.

Возьмите купальные принадлежности, поместив их в отдельный пакет.

Термальный родник очень полезен для организма – он наполнен кремнием, сульфатами, натрием, а также многими другими ценными минеральными веществами.

Зимние купания в Водной Ривьере особенно хороши, поскольку на улице минусовая температура, а горячая вода не позволяет замерзнуть и дарит незабываемые ощущения.

Активная часть тура: 2,1 км.

Переезд на микроавтобусе в г. Краснодар.

16:00 – прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Краснодар, отъезд домой.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут экскурсий по Адыгее может быть изменен.

Термальные источники «Водная Ривьера»Термальные источники «Водная Ривьера»Термальные источники «Водная Ривьера»Термальные источники «Водная Ривьера»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме.

Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы – 10 500 руб. за весь период отдыха.

 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проживание в пос. Каменномостский в гостевом доме «Любава»: двух-, трехместные номера, в каждом номере удобства (душ, туалет), телевизор
  • Трехразовое питание, готовые завтраки (день 2-5) и ужины (день 1-4) подаются в кафе по комплексному меню (меню не индивидуальное!), обед (день 2-5) – сухой паек днем в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Входные билеты в музей «Сад камней», Хаджохскую теснину, Большую Азишскую пещеру, на термальные источники
  • Групповая аптечка
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
  • Питание: обед во время переезда в 1-й день в кафе – 300-400 руб.
  • Новогодний ужин в туре с 28 декабря по 02 января ~1200-2200 руб., группа празднует Новый Год в кафе или покупает продукты и вместе с инструктором проводят праздничный ужин в гостинице.
  • В гостинице будет проводиться новогодний праздник с участием Деда Мороза, Снегурочки, в программе игры, конкурсы, танцы, стоимость входного билета – 1 500 руб.
  • Страховка (по желанию)
Место начала и завершения?
Россия, Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Куртка;
  • Флиска;
  • Шапка, перчатки;
  • Ходовые брюки;
  • Футболка;
  • Нижнее белье;
  • Колготки, носки;
  • Теплая, непромокаемая обувь для ходьбы. Маршрут проходит по асфальту, по утоптанной снежной тропе, по свежему снегу;
  • Трекинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, трекинговые палки иметь обязательно;
  • Подпопник;
  • Купальник, полотенце;
  • Шлепки;
  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка;
  • Фотоаппарат/видеокамера;
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва);
  • Расческа;
  • Очки солнцезащитные ОБЯЗАТЕЛЬНО;
    В ясные дни очки защищают глаза от воздействия солнечных лучей, которые могут обжечь внешние слои глаза. Снег отражает до 80% солнечных лучей. Когда солнечный свет отражается от снега, он становится очень ярким и сопровождается интенсивным блеском, из-за которого затруднительно смотреть;
  • Нитка, иголка;
  • Рюкзак для прогулок (20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (термос, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
  • Туалетная бумага (пригодится днём во время прогулок);
  • Термос ОБЯЗАТЕЛЬНО (объем 0,75 – 1 л). В термосе каждый турист берет чай на прогулку;
  • Кружка, ложка;
  • Сушилки для обуви. На прогулках мы ходим по снежным тропинкам, к вечеру обувь становится влажной, ее необходимо просушивать;
  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • Индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Есть ли сотовая связь в туре?

Мобильная связь по маршруту: постоянно до 09:00 и после 18:00. Во время прогулок в ущелья мобильная связь иногда отсутствует.

Сложный ли маршрут?

Уровень сложности маршрута: умеренный (65% маршрута), средний (35% маршрута), подходит для новичков.

Маршрут проходит на высоте: 410-1320 м.

Протяженность маршрута: 37,7 км.

Ограничение по возрасту: от 6 до 60 лет.

Будут ли магазины, аптеки и банкоматы?

В поселке Хаджох есть супермаркет «Магнит», небольшие продуктовые магазины, кафе, аптеки, банкоматы.

Во сколько начинается и заканчивается маршрут?

Старт маршрута: г. Краснодар (жд вокзал, аэропорт) в 11:30-12:00 МСК.
Финиш маршрута: г. Краснодар (жд вокзал, аэропорт) в 16:00 МСК.
Если вы приезжаете за день до начала маршрута или уезжаете позже, на жд вокзале г. Краснодар можно остановиться в комнате отдыха. Или же снять квартиру на сутки (1000-1200 руб. /сутки), множество предложений по аренде квартир вы найдете на ресурсе «Авито».

Нитка маршрута: г. Краснодар – пос. Хаджох, Музей камней и Хаджохский дольмен • экскурсия в Свято-Михайловский монастырь • Каньон реки Белой (Хаджохская теснина) • ущелье и водопады Руфабго • Большая Азишская пещера. Горнолыжный курорт и катание на санках • ущелье Мишоко • термальные источники • г. Краснодар.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
19 июня 2022
Заказывала через Большую Страну (не в первый раз). Везде хорошее сопровождение, не оставляют наедине с вопросами, если они возникают, вся необходимая информация предоставляется
М
6 июня 2022
Спасибо принимающей стороне и отдельное спасибо Андрею Семибратову за отличный тур.
М
3 мая 2022
Нам опять повезло, что с нами был опытный (я думаю там все опытные) руководитель Пётр Николаевич. Он нас, лично меня, учил, как надо ставить ноги на спуске, как держать палки. А какой он нам готовил чай на высоте гор, пили на высоте гор-романтика! В рекомендации пишут какие вещи надо взять, там не указаны наколенники, мне инструктор сказал, что их надо обязательно надевать, чтобы нагрузка на колени была минимальной, а вес у меня выше нормы. С такими прогулками по горам я скинула N количество кг. Спасибо Вам организаторам, руководителям и Петру Николаевичу за то, что мы увидели, прочувствовали. Я ещё больше полюбила Крым.

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