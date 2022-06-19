Отдых в Адыгее на Новый год – лучшее из приключений, которые могут произойти с любознательным и увлеченным туристом! Зимой небольшая кавказская республика отличается особенной, неповторимой красотой и шармом, поэтому привычные достопримечательности путешественники увидят в совершенно новом свете. Глубокие каньоны, покрытые снегом, таинственные гроты – всё это многогранная, потрясающая, изумительная Адыгея!

С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке: https://bolshayastrana.com/adygeya/aktivnyj-novyj-god-v-adygee-18175

Программа тура по дням

1 день Музей камней и Хаджохский дольмен. Свято-Михайловский монастырь.

11:30 – сбор группы на железнодорожном вокзале Краснодар-1 (возле входа в Северное крыло вокзала) и в 12:00 в аэропорту г. Краснодар. Переезд на микроавтобусе в пос. Хаджох (2,5-3 часа). Начнем с знакомство с местными достопримечательностями. В первую очередь – это музей камней. Здесь мы увидим закаменелые останки аммонитов, зубы мамонтов, вымерших много миллионов лет тому назад, а также черепа животных, обитавших здесь в разные эпохи. Неподалеку от музея камней находится легендарный Хаджохский дольмен. Далее увидим стены Свято-Михайловского монастыря. В хранилищах скита до сих пор находятся уникальные артефакты, старинные фолианты, а также мастерская по изготовлению икон. Монастырь расположен на горе Физиабго, поэтому бонусом этих мест служат еще и неповторимые виды вокруг! Поселимся в уютной гостинице, сытно поужинаем, чтобы набраться сил для последующих дней треккинга. Активная часть новогоднего тура: 3,1 км пешком, длительность треккинга по Адыгее 4-5 часов.

2 день Каньон реки Белой (Хаджохская теснина)

Путешествие в ущелье, веками созданное напористой и непокорной рекой Белой – Хаджохскую теснину. Каньон 400-метровой длины имеет ширину примерно 20 метров, и это очень узко! По этой причине река Белая похожа на кипящее молоко, то и дело вырывающееся из каменного сосуда. На некоторых участках берега сходятся в объятьях, образуя каменные мосты. Ущелье наполнено карстовыми пещерами, а лучи зимнего солнца редко заглядывают в особо укромные уголки. Таким образом, сугробы снега иногда залеживаются здесь до весны. Активная часть новогоднего тура в Адыгею: 4,9 км пешком, перепад высот 410-420 м, продолжительность трекинга 3 часа.

3 день Водопады Руфабго

Треккинг к каньону Руфабго, а также водопадам, находящимся в ущелье. Место довольно таинственное и живописное! Даже по крутым дорожкам ущелья можно ходить спокойно, поскольку они оборудованы надежными перилами и ступенями. Также здесь есть безопасные мостики, с помощью которых во время треккинга туристы перебираются к новым, удивительным локациям. В рамках треккинга мы рассмотрим восхитительные водопады под названием Девичьи косы, Сердце Руфабго и другие. Высота потоков достигает 14 метров. Зимой водопады превращаются в причудливо переливающиеся ледяные скульптуры. А некоторые потоки трансформируются в громадные бриллиантовые сосульки, весьма эффектно выглядящие на фоне сурового ущелья. Посещение заманчивой пещеры Кошачий глаз, названной так из-за оригинального отверстия, украшающего её купол. Активная часть новогоднего тура: 13,8 км пешком, перепад высот 410-580 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

4 день Большая Азишская пещера. Горнолыжный курорт и катание на санках

Отправимся на плато Лаго-Наки, находящееся на высоте 2 км над уровнем моря. Это живописная горная страна, откуда открывается великолепная панорама. По пути на плато мы остановимся, чтобы рассмотреть известные трёхтысячники и посетить сувенирные лавки. Дети точно будут рады, что находятся в Адыгее на новогодние каникулы, ведь здесь можно будет покататься на тюбингах и санках! Большая Азишская пещера – чудо природы на хребте Азиш-Тау, также удостоится нашего внимания в этот день. Её галереи вынуждают замирать сердца самых прихотливых туристов – пещера украшена гроздьями сталактитов поразительных и гротескных форм. Активная часть тура: 4,5 км пешком, продолжительность треккинга 6-7 часов.

5 день Термальные источники «Водная Ривьера»