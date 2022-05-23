За неделю вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе в Адыгее и Краснодарском крае.

Подъем почти на 1 километр над уровнем моря на хребет Уна-Коз и несложная прогулка к скале Чертов палец

Спуски с альпинистским снаряжением, трекинг, посещение оборудованных и не оборудованных пещер

Посещение памятника природы, созданного рекой Белой миллионы лет назад

Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр

Программа тура по дням

1 день Хаджохская теснина и Красное озеро

Прибытие в пос. Каменномостский. Размещение в номерах со всеми удобствами. 14:30 Заезд, знакомство с инструктором, инструктаж, обед. 15:00 Пешеходная экскурсия. Посещение Хаджохской теснины – памятника природы, созданного рекой Белой миллионы лет назад. Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку. На обратном пути посещение чистого, проточного Красного озера, расположенного в скальном массиве и окруженного гранитными бастионами. 18:00 Ужин. 19:00 Поездка на термальные источники. Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр. Температура воды в бассейнах до 40 С°. Кремниевые воды термального источника помогают в лечении ряда заболеваний, повышают иммунитет, укрепляют нервную систему и используются в косметических целях. Питание включено: обед, ужин.

2 день Водопады Руфабго и пещера Сквозная

9:00 Завтрак. 10:00 Экскурсия к реликтовому ущелью Руфабго с его водопадами. От первого водопада, называемого «Шум» до второго – «Каскадный» – около 750 м. Самым красивым признан третий водопад «Сердце Руфабго». Узкий поток воды, обтекая громадную каменную глыбу, обрывается в живописное глубокое ущелье. Скалы ущелья, сложенные горизонтально залегающими плитами известняка, наполняют пространство загадочными звуками эхо. «Сердцем Великана» зовут люди этот камень и рассказывают древнюю легенду. Спуск с альпинистским снаряжением в Сквозную пещеру. Обед на маршруте. 18:00 Ужин. Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

3 день Скала Копилка и конная прогулка по хребту Уна-коз

09:00 Завтрак. 10:00 Спуск со скалы Копилка с альпинистским снаряжением. Высота вертикальной скалы 40-50 м. Спуск по веревке с помощью специального снаряжения (дюльфером). Дополнительная страховочная веревка, которую контролирует инструктор, обеспечивает полную вашу безопасность. Также в этот день вы можете попробовать себя в экстрим-парке «Мишоко» на различных экстрим-развлечениях: троллей, «Виа Феррата» (в стоимость программы не входит). 14:00 Обед. 15:00 Конная прогулка по зрелищным местам скального хребта Уна-коз. После подбора лошадей в соответствии с опытом и навыком езды и инструктажа группа отправляется на маршрут в сопровождении опытного инструктора. На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор. 18:00 Ужин. 19:00 Поездка на геотермальные источники. Питание включено: завтрак, обед, ужин.

4 день Чертов палец

9:00 Завтрак. 10:00 Выезд в станицу Даховская к первой канатной дороге в Адыгее. Подъем почти на 1 километр над уровнем моря на хребет Уна-Коз и по несложной тропе прогуляемся к скале Чертов палец, на высоту 1021 метр над уровнем моря, с которого откроются красивейшие виды на Лаго-Накское нагорье, хребет Азиш-Тау, гору Большой Тхач. Место живописное и богато не только панорамами. Имеет много оригинальных гротов, пещер, скальных образований. Обед на маршруте. 18:00 Ужин. 19:00 Поездка на термальные источники. Питание включено: завтрак, обед, ужин.

5 день пос. Гузерипль. Партизанская поляна

09:00 Завтрак. 10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль. Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки. В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп.плату) и подышать свежим горным воздухом. 14:00 Обед на маршруте. Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис. 17:30 Возвращение на базу. 18:00 Ужин. 19:00 Поездка на термальные источники. Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

6 день Плато Лаго-Наки и Большая Азишская пещера

9:00 Завтрак. 10:00 Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров. По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта. Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами зимой и альпийскими лугами летом, плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, с возможностью катаний на санках, снегоходах, лыжах, на плато есть лавки с местными сувенирами. Посещение Большой Азишской пещеры – уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы. Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность. Общая площадь пещеры 690 метров. Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения. Обед-пикник на маршруте. 16:00 История создания адыгейских сыров, сырная дегустация. На обратном пути посещаем не оборудованную пещеру. 19:00 Праздничный ужин. Общаемся, делимся впечатлениями. Вручение подарка каждому гостю. ​Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

7 день Отъезд