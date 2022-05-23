Активный отдых в Адыгее. Зимне-весенний

За неделю вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе

5
3 отзыва
За неделю вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе в Адыгее и Краснодарском крае.
Активный отдых в Адыгее. Зимне-весенний
Активный отдых в Адыгее. Зимне-весенний
Активный отдых в Адыгее. Зимне-весенний
Активный отдых в Адыгее. Зимне-весенний
Активный отдых в Адыгее. Зимне-весенний
Активный отдых в Адыгее. Зимне-весенний
Активный отдых в Адыгее. Зимне-весенний
Активный отдых в Адыгее. Зимне-весенний
Активный отдых в Адыгее. Зимне-весенний
Активный отдых в Адыгее. Зимне-весенний
Активный отдых в Адыгее. Зимне-весенний
Активный отдых в Адыгее. Зимне-весенний
Активный отдых в Адыгее. Зимне-весенний
Активный отдых в Адыгее. Зимне-весенний
Активный отдых в Адыгее. Зимне-весенний
Активный отдых в Адыгее. Зимне-весенний
Активный отдых в Адыгее. Зимне-весенний
Активный отдых в Адыгее. Зимне-весенний
Активный отдых в Адыгее. Зимне-весенний
Активный отдых в Адыгее. Зимне-весенний
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даты

Что вас ожидает 🤩

Приятное расслабление в термальных водах
Приятное расслабление в термальных водах
Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр
Впечатляющая конная прогулка
Впечатляющая конная прогулка
Конная прогулка по зрелищным местам скального хребта Уна-коз
Древняя Хаджохская теснина
Древняя Хаджохская теснина
Посещение памятника природы, созданного рекой Белой миллионы лет назад
Альпинистские спуски в пещеры
Альпинистские спуски в пещеры
Спуски с альпинистским снаряжением, трекинг, посещение оборудованных и не оборудованных пещер
Вкуснейший Адыгейский сыр
Вкуснейший Адыгейский сыр
История создания адыгейских сыров, сырная дегустация
Первая канатная дорога Адыгеи
Первая канатная дорога Адыгеи
Подъем почти на 1 километр над уровнем моря на хребет Уна-Коз и несложная прогулка к скале Чертов палец

Программа тура по дням

1 день
Хаджохская теснина и Красное озеро

Прибытие в пос. Каменномостский.

Размещение в номерах со всеми удобствами.

14:30 Заезд, знакомство с инструктором, инструктаж, обед.

15:00 Пешеходная экскурсия. 

Посещение Хаджохской теснины – памятника природы, созданного рекой Белой миллионы лет назад.

 Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку.

На обратном пути посещение чистого, проточного Красного озера, расположенного в скальном массиве и окруженного гранитными бастионами.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на термальные источники. 

Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр. Температура воды в бассейнах до 40 С°.

Кремниевые воды термального источника помогают в лечении ряда заболеваний, повышают иммунитет, укрепляют нервную систему и используются в косметических целях.

Питание включено: обед, ужин.

Хаджохская теснина и Красное озероХаджохская теснина и Красное озероХаджохская теснина и Красное озероХаджохская теснина и Красное озеро
2 день
Водопады Руфабго и пещера Сквозная

9:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия к реликтовому ущелью Руфабго с его водопадами. 

От первого водопада, называемого «Шум» до второго – «Каскадный» – около 750 м.

Самым красивым признан третий водопад «Сердце Руфабго».

Узкий поток воды, обтекая громадную каменную глыбу, обрывается в живописное глубокое ущелье.

Скалы ущелья, сложенные горизонтально залегающими плитами известняка, наполняют пространство загадочными звуками эхо.

«Сердцем Великана» зовут люди этот камень и рассказывают древнюю легенду.

Спуск с альпинистским снаряжением в Сквозную пещеру.

Обед на маршруте.

18:00 Ужин.

Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

Водопады Руфабго и пещера СквознаяВодопады Руфабго и пещера СквознаяВодопады Руфабго и пещера Сквозная
3 день
Скала Копилка и конная прогулка по хребту Уна-коз

09:00 Завтрак.

10:00 Спуск со скалы Копилка с альпинистским снаряжением. 

Высота вертикальной скалы 40-50 м.

Спуск по веревке с помощью специального снаряжения (дюльфером).

Дополнительная страховочная веревка, которую контролирует инструктор, обеспечивает полную вашу безопасность.

Также в этот день вы можете попробовать себя в экстрим-парке «Мишоко» на различных экстрим-развлечениях: троллей, «Виа Феррата» (в стоимость программы не входит).

14:00 Обед.

15:00 Конная прогулка по зрелищным местам скального хребта Уна-коз.

После подбора лошадей в соответствии с опытом и навыком езды и инструктажа группа отправляется на маршрут в сопровождении опытного инструктора. На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальные источники.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Скала Копилка и конная прогулка по хребту Уна-козСкала Копилка и конная прогулка по хребту Уна-козСкала Копилка и конная прогулка по хребту Уна-козСкала Копилка и конная прогулка по хребту Уна-коз
4 день
Чертов палец

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд в станицу Даховская к первой канатной дороге в Адыгее.

Подъем почти на 1 километр над уровнем моря на хребет Уна-Коз и по несложной тропе прогуляемся к скале Чертов палец, на высоту 1021 метр над уровнем моря, с которого откроются красивейшие виды на Лаго-Накское нагорье, хребет Азиш-Тау, гору Большой Тхач.

Место живописное и богато не только панорамами.

Имеет много оригинальных гротов, пещер, скальных образований.

Обед на маршруте.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на термальные источники.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Чертов палецЧертов палецЧертов палецЧертов палец
5 день
пос. Гузерипль. Партизанская поляна

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.

Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.

В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп.плату) и подышать свежим горным воздухом.

14:00 Обед на маршруте.

Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.

17:30 Возвращение на базу.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на термальные источники.

Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

пос. Гузерипль. Партизанская полянапос. Гузерипль. Партизанская полянапос. Гузерипль. Партизанская полянапос. Гузерипль. Партизанская поляна
6 день
Плато Лаго-Наки и Большая Азишская пещера

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров.

По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта.

Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами зимой и альпийскими лугами летом, плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, с возможностью катаний на санках, снегоходах, лыжах, на плато есть лавки с местными сувенирами.

Посещение Большой Азишской пещеры – уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы.

Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность.

Общая площадь пещеры 690 метров.

Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения.

Обед-пикник на маршруте.

16:00 История создания адыгейских сыров, сырная дегустация.

На обратном пути посещаем не оборудованную пещеру.

19:00 Праздничный ужин.

Общаемся, делимся впечатлениями.

Вручение подарка каждому гостю.

Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

Плато Лаго-Наки и Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки и Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки и Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки и Большая Азишская пещера
7 день
Отъезд

09:00 Завтрак.

10:00 Отъезд.

Обратные билеты можно брать из Краснодара не ранее 15:00.

Питание включено: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице или на базе отдыха в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах со всеми удобствами.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

РазмещениеОбычные даты (размещение б/о Активация)Праздничные заезды 01.05, 08.05 (размещение б/о Активация)ТК “Белая река Даховская” (кроме дат с 1 по 10 мая)Размещение б/о Горная (только заезды 24 апреля и 15 мая)Отель “Водопады Руфабго”
номер стандартномер студия
2-х, 3-хместное размещение33 90040 00041 00046 00045 00055 000
доплата за одноместное размещение12 00015 00013 00018 00015 000-

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповой трансфер в день заезда из Краснодара и в день выезда в Краснодар
  • Проживание в комфортабельных номерах
  • Трехразовое питание
  • Все трансферы по программе
  • Работа инструкторов на маршрутах
  • Ежедневные экскурсии, походы по горной Адыгее
  • Посещение термальных источников по программе
  • WI-FI в столовой гостевого дома
  • Баня (по предварительной записи на месте)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
  • Входные билеты на экскурсиях, в походах и поездках:Хаджохская теснина – 500 руб. взрослый, 250 руб. детскийпещера «Азишская» – 500 руб. взрослый, 250 руб. детский (льготникам скидка)музей «Сад камней» – 100 руб. музей «Беловодье» – 150 руб. Конная прогулка: 2-х часовая – 1 500 руб, 5-ти часовая – 3 500 руб.
  • Хаджохская теснина – 500 руб. взрослый, 250 руб. детский
  • Пещера «Азишская» – 500 руб. взрослый, 250 руб. детский (льготникам скидка)
  • Музей «Сад камней» – 100 руб.
  • Музей «Беловодье» – 150 руб.
  • Конная прогулка: 2-х часовая – 1 500 руб, 5-ти часовая – 3 500 руб.
  • Посещение термальных источников сверх программы от 400 рублей взрослый, 200 рублей дети 6-13 лет и пенсионеры, до 5 лет бесплатно
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Собираясь в тур по Адыгее, имейте в виду, что даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью. Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.

Список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:

  • медицинские препараты для индивидуальных нужд;
  • документы: паспорт, страховой медицинский полис;
  • удобная спортивная обувь по погоде (не на каблуке);
  • спортивная одежда для холодной погоды:
    • куртка теплая ветрозащитная, водонепроницаемая;
    • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
    • футболки с длинным и коротким рукавом;
    • брюки спортивные;
    • теплая шапка;
    • перчатки;
  • купальник, резиновые тапочки, полотенца;
  • рюкзак на 20-25 литров.

Для прохождения активной части вам предоставят все необходимое снаряжение.

Каковы особенности программы тура?

Программа рассчитана на людей, которые стремятся получить положительные эмоции и проверить себя в активном отдыхе.

Термальные источники имеют на своей территории 5 бассейнов с температурой 35-39 градусов. Кроме того, на территории располагаются: теплые раздевалки с душевыми и туалетными комнатами, а также кафе.

Так как близость гор приносит прохладу сразу после захода солнца, купание в термальных источниках в вечернее время, даже летом – просто наслаждение.

В программу входят походы и экскурсии по достопримечательностям горной Адыгеи, которые не требуют специальной физической подготовки.

Вечером мы также не оставим вас без внимания. Посиделки у костра с гитарой, прогулки к Красному озеру, тематические вечера, бесплатный трансфер для поездок в вечернее время на геотермальные источники сверх программы, банька (на дровах) – все это уже включено в стоимость.

Для вас организовано вкусное, разнообразное, сытное 3-разовое питание. В меню включены блюда классической русской кухни, а также блюда народов Кавказа, приготовленные на мангале и открытом огне.

Хаджохская теснина

Это памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад. Это место не оставит равнодушным ни одного посетителя. Здесь мы увидим всю мощь природной стихии. Свирепство реки с одной стороны, и, в то же время, усмиренную водную гладь с другой стороны. Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными.

Река Белая спускается в поселок Каменномостский, или Хаджох, по имени железнодорожной станции, ставшей известным центром отдыха и туризма в Адыгее. Здесь, врываясь в Хаджохскую теснину, на глубине до 40 метров она с огромной силой бьется об известняковые скалы, превращаясь в массу взвешенных в воздухе брызг и пены.

Отвесные серые с прожилками мрачные стены каньона изобилуют котлами и нишами, вымытыми в каменной толще неистовым водным потоком. Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку. Отсюда начинаются практически все маршруты в горную часть Адыгеи.

Руфабго

В полутора километрах южнее поселка Каменномостский в реку Белая впадает её левый приток – Руфабго. Его название происходит от горы, называемой по-адыгейски «Сырыфыбг» – «Белая гора». Возможен и иной перевод этого слова – «бешеный» или «строптивый». Реликтовое ущелье реки Руфабго с доступными водопадами представляет собой памятник природы регионального значения.

От первого водопада, называемого «Шум» до второго – «Каскадный» около 750 м. Самым красивым признан третий водопад «Сердце Руфабго». Узкий поток воды, обтекая громадную каменную глыбу, обрывается в живописное глубокое ущелье. Скалы ущелья, сложенные горизонтально залегающими плитами известняка, наполняют пространство загадочными звуками эхо. «Сердцем Великана» зовут люди этот камень и рассказывают древнюю легенду.

Свято-Михайло-Афонская Закубанская мужская общежительная пустынь

В 12 км от поселка Каменномостский расположена Свято-Михайло-Афонская Закубанская мужская общежительная пустынь со святым источником. Монастырь занимает горное плато на высоте 907 метров над уровнем моря. Это удивительное солнечное место открыто со всех сторон и лишь с севера расположены две вершины: г. Острах (985 м н. у. м.) и г. Физиабго (992 м н. у. м.).

В ясную погоду с монастырской территории открывается великолепный вид на горы Северо-Западного Кавказа. Климат здесь самый благоприятный во всем Закубанье: зимы теплые, летом не чувствуется жара. Воздух тих, прозрачен и свеж в любое время года.

Здесь, на территории обители существует сеть подземных тоннелей и пещер. Часть из них в 20-е гг. были взорваны. Те, которые уцелели до наших дней можно посетить с благословения настоятеля монастыря. Они ведут к подземному рукотворному храму и кельям монахов-схимников. А также в Свято-Троицком храме можем прикоснуться к мощам основателя и первого настоятеля монастыря святого Мартирия Острового.

«Сад камней» и «Паноптикум»

«Сад камней» – музей, основанный адыгейским отделением Русского географического общества. Здесь вы узнаете много интересного об ископаемых минералах нашей Республики и много другое. Также посетите древний мегалитический памятник – дольмен – один из наиболее сохранившихся до наших времен.

Частный небольшой музей «Паноптикум» в туристском комплексе «Беловодье» заставит вас окунуться в древность и историю наших мест. Здесь вы увидите экспонаты, к которым сможете прикоснуться и убедиться в том, что рассказы экскурсовода – не вымысел, пробуждающий сознание. Несколько экспонатов – визитная карточка этого музея. Их можно увидеть только в этом месте. Здесь, у музея вас встретит дружелюбный и любопытный дикий кабан Семен Семеныч и его подружка Пуговка.

Плато Лаго-Наки

Лаго-Наки – это визитная карточка нашей Республики. Максимальная высота, на которую мы поднимемся в этот день – 1850 метров над уровнем моря.

Перевал Азишский, скала Утюг – оттуда открывается вид на все Лагонакское нагорье, истоки реки Курджипс, г. Уриэль, перевал Абадзешский с одноименной горой, г. Мурзикал.

Также посетим кордон Кавказского природного заповедника, где инструктор расскажет об истории его образования. По числу карстовых объектов Кавказский заповедник – самый богатый в России. На Лагонакском нагорье известно более 120 карстовых шахт и пещер.

Одна из самых красивых и давно известных – пещера Большая Азишская. В подземном мире не бывает полной тишины. На дне пещер протекают реки, таятся озера, шумят водопады. Многочисленные песчаные, глинистые отложения и натёки в форме сталактитов растут навстречу сталагмитам и образуют колонны высотой до нескольких метров.

В этот день нам понадобится сменная одежда (брюки, куртка), фонарик, перчатки.

Включен ли трансфер в стоимость тура?

Расчетное время заселения - 14-30, выселение - 10-00.

Каждое воскресенье, Вас встретят представители нашей базы на ж/д вокзале и в аэропорту г. Краснодара.

Отправление наших автобусов после сбора группы от ж/д вокзала в 11.00, от аэропорта в 12.00.

Каждую субботу выезд в 10:00 по маршруту Аэропорт — ж/д вокзал.

Трансфер в день заезда позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.

Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:

— 3500 руб. - с/до Аэропорта Краснодара

— 4000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара

— 1500 руб. с/до вокзала Майкопа

В связи с временным закрытием аэропорта Краснодара будет организован трансфер из/до аэропорта г. Минеральные Воды и г. Ставрополя.

Прибытие в Мин. Воды до 10:00, обратные билеты не ранее 18:00.

Трансфер со Ставрополя, подстроились под рейсы -время 12.00 (воскресенье), обратный вылет после 17:00.

Какие скидки есть в туре?
  • для детей до 5-ти лет – бесплатно, без претензий на услуги.
  • пенсионерам и детям до 12 лет – скидка 10 % при размещении на базе отдыха "Активация".
Какие документы нужны при заселении?

Заселение в гостевой дом граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей.

Для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана,Армении и Грузии – по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты.

Для иностранных граждан – загранпаспорта, визы, миграционной карты.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Как организовано питание в туре?

Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).

Примерное меню:

  • Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
  • Обед: первое блюдо борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник, второе блюдо мясо, гарнир пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу, салат, чай, кофе, компот;
  • Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
23 мая 2022
Отдыхал с 15 по 21 мая в Адыгее на базе "Активация". Понравилось всё! Начиная с номера и заканчивая программой.
Программа очень насыщенная, свободное время было только с 22.00 до 09.00. Остальное время экскурсии, пешие походы, а по вечерам поездки на термальные источники. Увидели много интересного. А какая здесь красивая природа!
В группе было 15 человек. Основной возраст 50+. Можно было отдыхать без особого напряжения, то есть ездить на экскурсии на комфортабельном микроавтобусе. А можно было отдыхать активно.
Я в свои 62 года выбрал актив и не пожалел ни разу. Попробовал всё что было можно - пешие походы по горам по 12-16 км., спуск с отвесной скалы высотой 50 метров, полёты над ущельем. В общем очень доволен отдыхом))
Большое спасибо всем работникам базы за отличный отдых. И управляющей Фатиме(очень симпатичная молодая женщина), и гидам Александру и Антону. Антону отдельное спасибо за экстрим. И водителю Каплану(в него наверное влюбились многие женщины из группы за его юмор и музыкальное сопровождение поездок))))
В общем всё было здорово! Обязательно приеду следующим летом, доберу тот экстрим который не добрал)))
Ещё раз спасибо за отличный отдых и то настроение которое вы подарили!!!)))
Е
18 мая 2022
Я прекрасно провела отпуск с Активным туром от Активации
Организация безупречна
Еда выше всяких похвал: домашняя качественная и очень вкусная
Рекомендую друзьям и знакомым
Тур действительно для активных и позитивных путешественников
Г
15 мая 2022
Ездили в конце апреля, нам очень повезло с погодой и компанией, конечно же с самим туром.
Это был мой первый активный тур, но думаю не последний, так как впечатлений осталось море, эмоции до сих пор меня переполняют.
В общем, если вам не очень хочется просто сидеть, ездить от пункта к пункту, плюс если хочется немного адреналина (или даже чуть больше, чем немного), тогда советую данный тур.
Всю неделю с нами был удивительный человек - инструктор Павел, который не просто водил нас по маршруту и показывал чудесные места Адыгеи, но и отличный компаньон, всегда были и шутки, и интересные рассказы. В общем на маршруте скучать не пришлось.
Даже когда нам в один день показалось, что день был менее активным, то и здесь он нашёл, чем нас занять (опять же эмоций было через край).
Кормили сытно, так что похудеть не удалось.
Номера на базе стандартные, есть всё, что нужно для проживания.

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Анастасия
5
59 отзывов
Очень популярно сейчас
Из Краснодара - в Горную Адыгею
Отправиться на границу с республикой, оценить природу Западного Кавказа и узнать о местном субэтносе
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
12 600 за всё до 4 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Краснодару
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Гиды
Гиды
Нет отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Краснодару
На прогулке по центральной улице Красной, во время обзорной пешеходной экскурсии по Краснодару, вас ждёт погружение
от 4 500 за всё до 10 чел.
Фототур в волшебные горы Адыгеи
13 часов
🚗 На машине
Фотопрогулка
до 3 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
Нет отзывов
Фототур в волшебные горы Адыгеи
Поездка по завораживающим ущельям, скалистым утесам и панорамным точкам в компании гида
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
11 690 за всё до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия в Горячий Ключ из Краснодара
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Гиды
Гиды
Нет отзывов
Индивидуальная экскурсия в Горячий Ключ из Краснодара
На весь день мы с вами отправимся в Горячий Ключ
12 000 за всё до 3 чел.
Квест-экскурсия по парку Галицкого
2 часа
🚶 Пешая
Квест
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
5
11 отзывов
Квест-экскурсия по парку Галицкого
Открыть секреты лучшего парка страны и отыскать его пятый элемент
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
17501 575 за 1 человека
Яркие эмоции Адыгеи: водопады, теснина, рафтинг и экстрим
4 дня
🚗 На машине
⚓️ По рекам и каналам
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
до 26 чел.
Организатор экскурсии Ксения
Ксения
Нет отзывов
Яркие эмоции Адыгеи: водопады, теснина, рафтинг и экстрим
Прокатиться на байдарке по горной реке Белая и насладиться видами плато Лаго-Наки
4 июля
10 июля
22 авг
69 000 за 1 человека
Тур на 1 день по черноморскому побережью
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
5
5 отзывов
Тур на 1 день по черноморскому побережью
Приглашаю вас отправиться на экскурсию по живописному побережью Черного моря. Вы увидите главные достопримечательности
от 15 500 за всё до 3 чел.
От хаджохской теснины к водопадам Руфабго
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии EOS-tour
EOS-tour
5
11 отзывов
От хаджохской теснины к водопадам Руфабго
Кому не хотелось бы оказаться на природе, вдали от городской суеты
2 июля
24 июля
2 000 за 1 человека
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