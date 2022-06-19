Дуэли и скандалы русских поэтов

Как известные мужи приезжали дебоширить в Краснодаре

Тянуло русских поэтов поехать в Екатеринодар поскандалить — разнести ресторан, накропать обидную эпиграмму, потребовать убрать фонари на площади… и постреляться. Ехали, скандалили, стрелялись. Кто, с кем и где — об этом мы и поговорим на улицах города.
Дуэли и скандалы русских поэтов
Дуэли и скандалы русских поэтов
Дуэли и скандалы русских поэтов
Дуэли и скандалы русских поэтов
Дуэли и скандалы русских поэтов
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Что вас ожидает

Собачкина столица

Краснодар хранит множество занятных историй, связанных с русским бомондом. На перекрёстке улиц Красной и Мира стоит памятник собачкам — поэт когда-то назвал Краснодар «собачкиной столицей», и приклеилось. До сих пор ведутся споры, оскорбил Маяковский город этим сравнением, или похвалил.

На Пушкинской площади у памятника Александру Сергеевичу вы узнаете о кубанских истоках «Кавказского пленника». Особняк Бейма сохранил воспоминания о дебоше Бальмонта, которому во время приезда в Екатеринодар приглянулась тётка Евгения Шварца — автора «Обыкновенного чуда». А здание Дома офицеров связано с именем самой загадочной дамы Серебряного века — Черубины де Габриак, из-за которой стрелялись Гумилёв с Волошиным.

Поэты тоже люди

Будут ещё истории про Лермонтова, у которого здесь украли чужие деньги. Маршака, бывшего в 1918 году самым скандальным местным журналистом. Волошина, который выступал защитником на одном из самых громких судебных процессов времён гражданской войны. И о Лимонове, который как-то заочно написал стихи о Краснодаре, а потом приехал сюда.

Организационные детали

  • Это пешая экскурсия, захватите с собой головные уборы, солнечные очки и воду.
  • Оплата за каждого дополнительного человека — 700 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Екатерининской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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