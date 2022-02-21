Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, 8 дней

Адыгея - одно из самых красивых и неповторимых мест России! Живописные предгорья

5
3 отзыва
Адыгея – одно из самых красивых и неповторимых мест России! Живописные предгорья и горы, первозданные горные ландшафты с уникальными флорой и фауной – простор для творчества и необычных фотографий.

А какое, ни с чем несравнимое, удовольствие искупаться после прогулок в горячем геотермальном источнике!
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, 8 дней
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, 8 дней
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, 8 дней
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, 8 дней
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, 8 дней
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, 8 дней
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, 8 дней
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, 8 дней
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, 8 дней
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, 8 дней
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, 8 дней
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, 8 дней
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, 8 дней
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, 8 дней
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, 8 дней
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, 8 дней
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, 8 дней
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, 8 дней
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, 8 дней
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, 8 дней
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, 8 дней
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, 8 дней
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, 8 дней
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, 8 дней
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, 8 дней
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Что вас ожидает 🤩

Расслабление в термальных источниках
Расслабление в термальных источниках
В термах организм человека восстанавливается, насыщается энергией и здоровьем
Ароматные адыгейские блюда
Ароматные адыгейские блюда
Проведем уютные вечера у камина с вкусным шашлыком и блюдами адыгейской кухни
Легкие прогулки по живописной горной местности
Легкие прогулки по живописной горной местности
Увидим уникальную «Хаджохскую теснину», каньон реки Мишоко, ущелье «Руфабго», плато «Лаго-наки» и «Большую Азишскую» пещеру
Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз
Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз
С вершин хребта Уна-Коз открывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой
Легенды Свято–Михайловского монастыря
Легенды Свято–Михайловского монастыря
По желанию посетим доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер – келий, а также святой целебный источник

Описание

С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке: https://bolshayastrana.com/adygeya/geotermalnye-istochniki-adygei-17374 

Программа тура по дням

1 день
Прибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источнике

12.00 Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала г. Краснодара.

14.30 Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой (пос. Каменномостский, ст. Даховская).

Размещение в соответствии с вашим договором в комфортабельных коттеджах или в гостинице в номерах со всеми удобствами в каждом номере.

15.00 Обедаем и отдыхаем.

18.00-19.00 Ужинаем.

После ужина едем на геотермальный источник.

Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника.

Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).

В вашем распоряжении будет несколько больших бассейнов с температурой от +34 до +39 градусов, один детский и бассейн с холодной водой.

Прибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источникеПрибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источникеПрибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источникеПрибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источнике
2 день
Пешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источник

08.00-09.00 Завтракаем.

10.00 Легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго» (доп.плата), с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок.

14.00 Обедаем.

После обеда едем купаться на геотермальный источник.

18.00-19.00 Ужинаем и отдыхаем после насыщенного дня.

Пешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источникПешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источникПешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источникПешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источник
3 день
Посещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелемона. Геотермальный источник

09.00 Завтрак.

10.00 Выезжаем в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.

Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов. 

Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер – келий (доп.плата). 

Мы также сможем посетить, находящийся недалеко от монастыря, на горе Физиабго, целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.

14.00 Обед.

Во второй половине дня едем на геотермальный источник.

19.00 Ужин.

Посещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелемона. Геотермальный источникПосещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелемона. Геотермальный источникПосещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелемона. Геотермальный источник
4 день
Пешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальные источники.

09.00 Завтракаем и отправляемся изучать частную историческую и палеонтологическую коллекцию «Беловодье».

После этого гуляем по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами на Хаджох и бурлящую горную реку.

Альтернативный маршрут – конная прогулка (доп.плата).

Вместо прогулки есть возможность прокатиться верхом на лошади по урочищу Мишоко (1-2 часа в седле) и испытать удовольствие от общения с этим красивым и сильным животным!

14.00 Обед.

Купание в бассейне с геотермальной водой.

19.00 Ужин. 

Пешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальные источники.Пешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальные источники.Пешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальные источники.Пешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальные источники.
5 день
Пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина». Геотермальный источник

09.00 Завтракаем.

10.00 Сегодня ваш гид поведет вас по живописным окрестностям поселка Каменномостский.

Вы посетите уникальный природный объект, который был назван "Хаджохская теснина" (доп.плата).

Это грандиозное четырехсотметровое ущелье было создано горной рекой, которая прорезала в скале очень глубокий коридор.

Глубина ущелье достигает 40 метров!

В "Хаджохкую теснину" даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи!

Находясь в ущелье видишь и чувствуешь невероятную мощь и силу воды – зажатый в узком коридоре, водный поток с грохотом проносится с обзорными площадками.

14.00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник.

19.00 Ужинаем и отдыхаем.

Пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина». Геотермальный источникПешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина». Геотермальный источникПешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина». Геотермальный источникПешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина». Геотермальный источник
6 день
Плато Лаго-Наки, пещера Большая Азишская

Автоэкскурсия на плато «Лаго-наки»с остановками на обзорных площадках, посещение оборудованной пещ. «Большая Азишская».

09.00 Завтракаем.

10.00 Сегодня посетим частную палеонтологическую коллекцию "Сад камней" (доп.плата).

На этой экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.

После осмотра коллекции и древнего мегалита – дольмена, выезжаем к горному плато Лаго-Наки.

Высота плато достигает 2000 метров над уровнем моря.

Его рельеф с отвесными скалами, просторными альпийскими лугами и многочисленными пещерами, сформировался 300 миллионов лет назад древним океаном, который был здесь раньше.

Вдыхаем невероятно чистый и прозрачный горный воздух альпики, наслаждаемся первозданной природой!

Когда будете идти по маршруту, смотрите под ноги – запросто можно найти окаменелую ракушку – отличный сувенир на память об Адыгее!

По пути на плато сделаем несколько остановок на панорамных площадках с сувенирными лавками. Будет время осмотреться и сфотографироваться на фоне гор-трехтысячников.

Обедаем (ланч-бокс выдается за завтраком).

На обратном пути заезжаем в оборудованную пещеру: «Большая Азишская» (доп.плата).

Возвращаемся на базу довольные и с сотнями отличных фотографий.

18.00 Встречаемся за ужином.

Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне шашлык.

Получаем в подарок вкусный адыгейский сыр (акция действует с октября по май).

Плато Лаго-Наки, пещера Большая АзишскаяПлато Лаго-Наки, пещера Большая АзишскаяПлато Лаго-Наки, пещера Большая АзишскаяПлато Лаго-Наки, пещера Большая Азишская
7 день
Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источник

9:00 Завтрак.

10:00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз, доходим к памятнику природы скале Чертов Палец.

С вершин хребта Уна-Коз открывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой, открывающаяся взору панорама зачаровывает.

14:00 Обед.

15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.

19:00 Ужин.

Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источникПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источникПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источник
8 день
Отъезд

7:00 Завтрак.

8:00 Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме.

Стоимость тура на 1 человека при размещении в двух- или трехместных номерах со всеми удобствами:

  • Замок Грез – 42 000 руб.;
  • Гостевой дом «Эдельвейс» – 42 000 руб.;
  • Коттедж "Аквариум":
    • номер на 2 этаже – 41 000 руб.;
    • номер на 1 этаже – 39 000 руб.;
  • Гостевой дом «У горы» – 39 700 руб.;
  • Гостевой дом "Беловодье" – 33 000 руб.;
  • Гостевой дом "На Аминовской" – 31 000 руб.
  • гостевой дом "Графская поляна. «Улучшенный». Номера со всеми удобствами.  В номере: ТВ, холодильник. - 41 000 руб. чел. (кроме заездов в мае).
  • гостевой дом "Графская поляна. Стандарт". Номера со всеми удобствами.  В номере: ТВ, холодильник. -  35 000 руб. чел.  (кроме заездов в мае).
  • турбаза "Горная". Номера со всеми удобствами. В номере: холодильник, ТВ  – 39 700 руб.

 Размещение со скидкой 4 человека в номере:

  • в номере коттеджа "Аквариум" на 2 этаже и в Замке Грез – 33 000 руб. с чел.;
  • в гостевом доме "Деревянные коттеджи" – 31 000 руб. с чел.
  • в гостевом доме "Беловодье" – 31 000 руб. с чел.

Доплата за одноместное размещение в гостевом доме:

  • "У Горы" – 7 500 руб.;
  • “На Аминовской” – 6 500 руб.;
  • "Беловодье"– 7 000 руб.;
  • коттедж Аквариума на первом этаже – запрос.

Коттеджи Замок Грез и Аквариум на втором этаже не предлагаем для одноместного размещения.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в комфортабельных коттеджах или номерах со всеми удобствами
  • Питание 3-х разовое, полноценное (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе суп)
  • Работа гидов-инструкторов по программе тура
  • Трансферы по программе
  • Купание в геотермальном источнике (в соответствии с программой)
  • Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодара и обратнопитание
  • Не указанное в программе турабилеты на экскурсионные объекты:«Хаджохская Теснина» – 500 руб. Пещеры «Большая Азишская» – 600 руб. «Водопады Руфабго» – 500 руб. подземный монастырь – 200 руб. частная коллекция «Сад камней – 150 руб. частная коллекция "Беловодье" – 150 руб. музей природы – 300 руб. Национальный музей – 300 руб. Конная прогулка – 1 час – 800 руб.
  • 2 часа – 1 500 руб. Оплачивается на месте. Доставка к месту проведения и обратно конной прогулки входит в стоимостьбилет на подъемник – 600 руб. обратный трансфер до г. Краснодар – 500 руб. /чел. обратный трансфер до г. Минеральные Воды – 600 руб. /чел. обратный трансфер до Майкопа – 200 руб. /чел. обратный трансфер до Армавира – 300 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы: паспорт, страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд;
  • небольшой рюкзак на 20-30л, куда можно будет сложить необходимые вам мелочи, положить фото- или видеоаппаратуру;
  • теплая куртка, свитер, шапка, перчатки;
  • купальник, тапочки, шапочка, халат по желанию;
  • куртку-ветровка, плащ-дождевик или накидка;
  • трекинговые ботинки или иная обувь на нескользящей подошве (лучше 2 пары на смену на случай, если одни промокнут);
  • фонарик;
  • фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?

Трансфер осуществляется в день заезда.

  • Перелет в Минеральные воды. Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский. Время отправления автобуса из г. Минеральные воды 12:40
  • Перелет в Сочи и трансфер из г. Майкоп в 22:00. Добраться до г. Майкоп можно на электричке "Ласточка" Сочи-Майкоп. Из Адлера электричка отправляется в 16:18
  • Трансфер из г. Армавир - 15:00-15:20 - поезд
  • Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский. Время отправления автобуса из г. Краснодара - 12:00 - поезд

Трансфер до п. Каменномостский входит в стоимость. Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.

Обратный трансфер осуществляется и в Минеральные воды, Краснодар, Армавира и Сочи (оплачивается отдельно).

В воскресенье:

Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды отправляется в 07:30

Автобус из п. Каменномостский в г. Армавир отправляется в 07:30

Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 08:00.

Трансфер из п. Каменномостский до Майкопа в субботу, воскресенье и среду в г. Майкоп в 5:45 утра. Электричка отправляется из г. Майкоп в 07:00 до Сочи.

Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Минеральные воды - 600 руб.

Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Краснодар - 500 руб. с чел.

Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир - 300 руб.

Для тех кто едет до Сочи, трансфер до Майкопа стоимость - 200 рублей и далее стоимость Ласточки до Адлера оплачивается самостоятельно, стоимость необходимо уточнять на сайте, исходя из того какая стоимость в желаемый день отъезда (в среднем это 800 рублей).

Какие скидки есть в туре?

Для пенсионеров предоставляется скидка 10%.

Для пенсионеров – 15% (с октября по май включительно, за исключением майских праздников).

Для детей до 12 лет предоставляется скидка 15%.

Для детей с 12 до 16 лет предоставляется скидка 10%.

При суммировании скидок общая скидка не может составлять более 20%.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Есть ли ограничения по участию в туре?

В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой. Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.

Что нужно знать о термальной воде?

Термальная вода, которая добывается из скважины №12 - Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты. Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества. Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления. Согласно нениям ученых кремний- мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.

Лечебные,оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию». Скважина №12-т. Глубина скважины- 1595м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2,СН4,N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты(базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).

Температура воды в бассейнах-37-39 градусов.

Ограничений по наружному применению нет.

Лечебные услуги не предоставляются.

С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.

Может ли измениться программа тура?

Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда. При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.

В летний период выезжаем на геотермальные источники, в основном, в первой половине дня.

При отказе туриста от маршрута дня замена на другой маршрут не производится.

Абсолютным препятствием к исполнению программы являются неблагоприятные погодные условия: ливень; аномальное понижение температуры воздуха. Маршрут может быть изменен, турист снят с маршрута, по решению инструктора, если он посчитает, что погодные условия или иные обстоятельства угрожают жизни и здоровью данного человека или других людей.

При любых малейших подозрениях, свидетельствующих об изменении состояния здоровья туриста, инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.

На маршруте турист не вправе употреблять алкогольные напитки. При малейшем подозрении на алкогольное или иное токсическое опьянение инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.

Как удобнее добраться, если закрыт аэропорт Краснодара?

Варианты действительны на весь апрель.

Встреча в Майкопе в 22:00 - подойдет в том числе для тех туристов, кто едет Ласточкой из Сочи.

Обратный трансфер из Каменномостского до Майкопа в воскресенье, субботу и в среду - в г. Майкоп в 5:45 утра (стоимость 200 руб) -

Встреча в Ставрополе - трансфер до 17:00 по сбору группы

Встреча в Армавире - трансфер до 17:30 по сбору группы.

По обратному трансферу (стоимость 500 руб. с чел) в Ставрополь или в Армавир отправление с базы в 10:30-11:00.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 45% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
21 фев 2022
Нам очень понравился тур. Красота Адыгеи даже зимой удивительна. Очень грамотно организован тур - с утра активные экскурсии, после обеда расслабление в термальных источниках! Мы жили в гостевом доме «Графские Поляны». Но сначала выбрали стандартный номер, но очень маленький! Когда поменяли с доплатой на улучшенный - все стало просто замечательно! Жалели только о том, что быстро все закончилось! Мы вернёмся в Адыгею осенью, обязательно!!!!
Н
21 фев 2022
Адыгея произвела на нас чудесное впечатление! Красота необыкновенная!!! Очень интересные экскурсии, замечательные гиды и очень отзывчивые люди! Все было очень удобно и душевно!!! Спасибо огромное! Мы жалели только об одном, что 8 дней быстро закончились!!!
Т
16 июня 2022
Спасибо за четкость и оперативность работы и полную информацию о туре на сайте, что избавляет от недопонимания и лишних вопросов

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Путешествие по Адыгее с ее ледяными водопадами и величественными горными вершинами запомнится еще больше, если вы будете
26 июня
2 июля
3 июля
9 июля
1 700 за 1 человека
Фотопрогулка в парке Галицкого
1 час
🚶 Пешая
Фотопрогулка
до 5 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Фотопрогулка в парке Галицкого
Погулять по одному из самых красивых мест Краснодара и получить профессиональные снимки на память
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
4 000 за всё до 5 чел.
Природа Адыгеи: поездка в долину реки Белой
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Природа Адыгеи: поездка в долину реки Белой
Узнать о самобытной культуре адыгейцев и погулять по Хаджохской теснине
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
8 000 за всё до 4 чел.
Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
3 дня
🚶 Пешая
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Денис
Денис
Нет отзывов
Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
Пройти по заповедной территории, подняться на гору и переночевать под звёздами
30 июня
7 июля
25 авг
8 сен
8 000 за 1 человека
Из Краснодара в Гуамское ущелье и на термальные источники
7.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Из Краснодара в Гуамское ущелье и на термальные источники
Впечатлиться первозданной природой, открыть легенды края и зарядиться здоровьем
2 июля
3 июля
4 июля
5 июля
8 000 за всё до 4 чел.
Из Краснодара - в Горячий Ключ
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
Нет отзывов
Из Краснодара - в Горячий Ключ
Познакомиться с одним из старейших бальнеологических курортов Кавказа и посетить целебные источники
26 июня
27 июня
28 июня
1 июля
9 000 за всё до 4 чел.
Краснодар - город на «золотой параллели»
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
4.7
3 отзыва
Краснодар - город на «золотой параллели»
Посетить самые живописные уголки города и прикоснуться к магии особого географического положения
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
7 000 за всё до 4 чел.
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