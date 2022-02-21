Адыгея – одно из самых красивых и неповторимых мест России! Живописные предгорья и горы, первозданные горные ландшафты с уникальными флорой и фауной – простор для творчества и необычных фотографий. А какое, ни с чем несравнимое, удовольствие искупаться после прогулок в горячем геотермальном источнике!

По желанию посетим доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер – келий, а также святой целебный источник

С вершин хребта Уна-Коз открывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой

Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз

Проведем уютные вечера у камина с вкусным шашлыком и блюдами адыгейской кухни

В термах организм человека восстанавливается, насыщается энергией и здоровьем

С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке: https://bolshayastrana.com/adygeya/geotermalnye-istochniki-adygei-17374

Программа тура по дням

1 день Прибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источнике

12.00 Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала г. Краснодара. 14.30 Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой (пос. Каменномостский, ст. Даховская). Размещение в соответствии с вашим договором в комфортабельных коттеджах или в гостинице в номерах со всеми удобствами в каждом номере. 15.00 Обедаем и отдыхаем. 18.00-19.00 Ужинаем. После ужина едем на геотермальный источник. Купаемся в бассейнах с проточной водой из горячего источника. Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой). В вашем распоряжении будет несколько больших бассейнов с температурой от +34 до +39 градусов, один детский и бассейн с холодной водой.

2 день Пешеходная экскурсия на «Руфабго». Геотермальный источник

08.00-09.00 Завтракаем. 10.00 Легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго» (доп.плата), с его водной феерией, водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок. 14.00 Обедаем. После обеда едем купаться на геотермальный источник. 18.00-19.00 Ужинаем и отдыхаем после насыщенного дня.

3 день Посещение Свято-Михайловского монастыря и святого источника Пантелемона. Геотермальный источник

09.00 Завтрак. 10.00 Выезжаем в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь. Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов. Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер – келий (доп.плата). Мы также сможем посетить, находящийся недалеко от монастыря, на горе Физиабго, целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней. 14.00 Обед. Во второй половине дня едем на геотермальный источник. 19.00 Ужин.

4 день Пешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальные источники.

09.00 Завтракаем и отправляемся изучать частную историческую и палеонтологическую коллекцию «Беловодье». После этого гуляем по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами на Хаджох и бурлящую горную реку. Альтернативный маршрут – конная прогулка (доп.плата). Вместо прогулки есть возможность прокатиться верхом на лошади по урочищу Мишоко (1-2 часа в седле) и испытать удовольствие от общения с этим красивым и сильным животным! 14.00 Обед. Купание в бассейне с геотермальной водой. 19.00 Ужин.

5 день Пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина». Геотермальный источник

09.00 Завтракаем. 10.00 Сегодня ваш гид поведет вас по живописным окрестностям поселка Каменномостский. Вы посетите уникальный природный объект, который был назван "Хаджохская теснина" (доп.плата). Это грандиозное четырехсотметровое ущелье было создано горной рекой, которая прорезала в скале очень глубокий коридор. Глубина ущелье достигает 40 метров! В "Хаджохкую теснину" даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи! Находясь в ущелье видишь и чувствуешь невероятную мощь и силу воды – зажатый в узком коридоре, водный поток с грохотом проносится с обзорными площадками. 14.00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник. 19.00 Ужинаем и отдыхаем.

6 день Плато Лаго-Наки, пещера Большая Азишская

Автоэкскурсия на плато «Лаго-наки»с остановками на обзорных площадках, посещение оборудованной пещ. «Большая Азишская». 09.00 Завтракаем. 10.00 Сегодня посетим частную палеонтологическую коллекцию "Сад камней" (доп.плата). На этой экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов. После осмотра коллекции и древнего мегалита – дольмена, выезжаем к горному плато Лаго-Наки. Высота плато достигает 2000 метров над уровнем моря. Его рельеф с отвесными скалами, просторными альпийскими лугами и многочисленными пещерами, сформировался 300 миллионов лет назад древним океаном, который был здесь раньше. Вдыхаем невероятно чистый и прозрачный горный воздух альпики, наслаждаемся первозданной природой! Когда будете идти по маршруту, смотрите под ноги – запросто можно найти окаменелую ракушку – отличный сувенир на память об Адыгее! По пути на плато сделаем несколько остановок на панорамных площадках с сувенирными лавками. Будет время осмотреться и сфотографироваться на фоне гор-трехтысячников. Обедаем (ланч-бокс выдается за завтраком). На обратном пути заезжаем в оборудованную пещеру: «Большая Азишская» (доп.плата). Возвращаемся на базу довольные и с сотнями отличных фотографий. 18.00 Встречаемся за ужином. Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне шашлык. Получаем в подарок вкусный адыгейский сыр (акция действует с октября по май).

7 день Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источник

9:00 Завтрак. 10:00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз, доходим к памятнику природы скале Чертов Палец. С вершин хребта Уна-Коз открывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой, открывающаяся взору панорама зачаровывает. 14:00 Обед. 15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой. 19:00 Ужин.

8 день Отъезд