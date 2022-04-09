Что вас ожидает

Захватывающие дух виды

Из Краснодара мы отправимся на минивэне в поселок Гуамка, где пересядем на экскурсионный поезд. Вы прокатитесь по знаменитой живописными видами Апшеронской узкоколейной железной дороге. На остановке погуляете над обрывами и под нависающими скалами Гуамского ущелья. А еще увидите «паровозик-невезунчик», скатившийся в пропасть. Завершит экскурсию отдых в термальных минеральных источниках с горячей целебной водой.

Занимательные рассказы

Я расскажу о подъеме и упадке узкоколейных дорог в СССР, о флоре и фауне Западного Кавказа, о традициях и менталитете местных жителей. Поделюсь интересными фактами о Краснодарском крае и соседней Адыгее. Это горная республика, которую когда-то населяли тюркские народы. Вы узнаете, при каких обстоятельствах аборигены ее покинули и что происходит с ней сегодня.

Организационные детали

Дополнительные расходы: паровозик — 500 руб., термальные источники — 500 руб.