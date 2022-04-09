Гуамское ущелье и термальные источники за 1 день

Прокатиться на поезде по Апшеронской узкоколейке и насладиться горными видами

Индивидуальная
Приглашаю проехать на экскурсионном поезде по Апшеронской железной дороге, соединяющей поселки Гуамка и Мезмай.

Вы увидите величественные горы, реки, скалы и ущелья.

Раскроете историю этих мест, особенности их природного и животного мира.

А еще отдохнете в горячих термальных источниках!
Гуамское ущелье и термальные источники за 1 день
Гуамское ущелье и термальные источники за 1 день
Гуамское ущелье и термальные источники за 1 день
Гуамское ущелье и термальные источники за 1 день
Гуамское ущелье и термальные источники за 1 день
Гуамское ущелье и термальные источники за 1 день
Гуамское ущелье и термальные источники за 1 день
Гуамское ущелье и термальные источники за 1 день
Гуамское ущелье и термальные источники за 1 день
Гуамское ущелье и термальные источники за 1 день
Гуамское ущелье и термальные источники за 1 день
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Захватывающие дух виды

Из Краснодара мы отправимся на минивэне в поселок Гуамка, где пересядем на экскурсионный поезд. Вы прокатитесь по знаменитой живописными видами Апшеронской узкоколейной железной дороге. На остановке погуляете над обрывами и под нависающими скалами Гуамского ущелья. А еще увидите «паровозик-невезунчик», скатившийся в пропасть. Завершит экскурсию отдых в термальных минеральных источниках с горячей целебной водой.

Занимательные рассказы

Я расскажу о подъеме и упадке узкоколейных дорог в СССР, о флоре и фауне Западного Кавказа, о традициях и менталитете местных жителей. Поделюсь интересными фактами о Краснодарском крае и соседней Адыгее. Это горная республика, которую когда-то населяли тюркские народы. Вы узнаете, при каких обстоятельствах аборигены ее покинули и что происходит с ней сегодня.

Организационные детали

Дополнительные расходы: паровозик — 500 руб., термальные источники — 500 руб.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Краснодара

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏡Выездные☀️На весь деньТермальные источникиГуамское ущелье🗽Достопримечательности🧖SPA🚉На поезде

Еще несколько похожих предложений в Краснодаре

Гуамское ущелье и термальные источники
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
EOS-tour
4.5
16 отзывов
Гуамское ущелье и термальные источники
На нашей экскурсии вас будет ждать посещение Гуамского ущелья - расщелины, которая образовалась среди гор
2 000 за 1 человека
Гуамское ущелье
12 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
КрайЮга
Нет отзывов
Гуамское ущелье
Отправляйтесь в путешествие до Гуамского ущелья вместе с нами
от 12 500 за 1-4 чел.
Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
13 часов
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
Анастасия
5
2 отзыва
Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
Прикоснуться к исчезающему миру узкоколеек, вдохновиться природой и разобраться в адыгских топонимах
12 500 за 1-4 чел.
Поездка в горную часть Адыгеи и Апшеронского района
12 часов
Индивидуальная
Максим
5
5 отзывов
Поездка в горную часть Адыгеи и Апшеронского района
Совершите поездку в горную часть Адыгеи и Апшеронского района
от 13 500 за 1-3 чел.
Термальные источники «Водная Ривьера»
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
EOS-tour
4.5
2 отзыва
Термальные источники «Водная Ривьера»
Путешествие по Адыгее с ее ледяными водопадами и величественными горными вершинами запомнится еще больше, если вы будете
1 700 за 1 человека
Свято-Михайловский монастырь и термальные источники
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
EOS-tour
Нет отзывов
Свято-Михайловский монастырь и термальные источники
Адыгея - один из маленьких регионов России
2 000 за 1 человека
Орлиная полка и водопад Исиченко за 1 день
11 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Мария
Нет отзывов
Орлиная полка и водопад Исиченко за 1 день
Погулять по самшитовому лесу, подняться на скалу и насладиться волшебными видами
11 000 за 1-3 чел.
Маршрут №30: поход через горы к морю
6 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
Анна
Нет отзывов
Маршрут №30: поход через горы к морю
Пройти заповедными тропами, насладиться видами горных пиков и потрогать ледник
26 500 за 1 человека
В Гузерипль по «тропе леопарда» + термальные источники
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
EOS-tour
Нет отзывов
В Гузерипль по «тропе леопарда» + термальные источники
2 000 за 1 человека
Из Краснодара - в Горную Адыгею
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Анастасия
5
45 отзывов
Из Краснодара - в Горную Адыгею
Отправиться на границу с республикой, оценить природу Западного Кавказа и узнать о местном субэтносе
12 600 за 1-4 чел.
Экстрим-парк Мишоко, водопады и гроты
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
EOS-tour
Нет отзывов
Экстрим-парк Мишоко, водопады и гроты
Горные пещеры и река, бегущая по скалистому ущелью - этот маршрут удивит вас невероятно живописными ландшафтами
2 000 за 1 человека
ШПАЛОРЕЗ-ЭКСПРЕСС
14 часов
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Групповая
EOS-tour
5
2 отзыва
ШПАЛОРЕЗ-ЭКСПРЕСС
Эта экскурсия подарит вам возможность прокатиться по единственной в стране узкоколейной железной дороге
2 200 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Краснодаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Краснодаре
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ