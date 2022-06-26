Из Краснодара в Гуамское ущелье и на термальные источники

Впечатлиться первозданной природой, открыть легенды края и зарядиться здоровьем

Пара часов пути из Краснодара, и вы попадете в уголок заповедной природы — изумрудное Гуамское ущелье.

Многие путеводители ошибочно присоединяют его к территории Адыгеи, но по красоте этот каньон не уступает Республике! Вы полюбуетесь видами, катаясь на паровозике, подышите свежим воздухом и расслабитесь в горячих источниках. А наш гид расскажет о народах и географии края.
Из Краснодара в Гуамское ущелье и на термальные источники
Из Краснодара в Гуамское ущелье и на термальные источники
Из Краснодара в Гуамское ущелье и на термальные источники
Из Краснодара в Гуамское ущелье и на термальные источники
Из Краснодара в Гуамское ущелье и на термальные источники
Из Краснодара в Гуамское ущелье и на термальные источники
Из Краснодара в Гуамское ущелье и на термальные источники
Из Краснодара в Гуамское ущелье и на термальные источники
Из Краснодара в Гуамское ущелье и на термальные источники
Из Краснодара в Гуамское ущелье и на термальные источники
Из Краснодара в Гуамское ущелье и на термальные источники
Из Краснодара в Гуамское ущелье и на термальные источники
Из Краснодара в Гуамское ущелье и на термальные источники
Из Краснодара в Гуамское ущелье и на термальные источники
Из Краснодара в Гуамское ущелье и на термальные источники
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Наслаждение для глаз

Из Краснодара вы отправитесь к отвесным стенам каньона, где внизу вьется голубая лента реки Курджипс, где на камни падают широкие водопады, а вокруг раскинулась буйная зелень. Это красотой вы полюбуетесь из открытой кабины паровозика «Кукушка» — узкоколейка медленно едет по Гуамскому ущелью, поэтому вы успеете и насладиться видами, и сделать фото.

Местные хроники и горячие источники

За время путешествия вы откроете историю Краснодарского края и его аутентичного населения, познакомитесь с географическими особенностями Кубанской низменности и предгорий. Впечатления от дивных пейзажей Гуамского ущелья дополнят сказания этих земель. Заключительная часть поездки — купание в горячих целебных источниках турбазы «Водолей».

Организационные детали

  • Обратите внимание, что паровозик ходит не каждый день (когда у него выходной, поездка заменяется пешей прогулкой по ущелью). Детали уточняйте, пожалуйста, в переписке.
  • Продолжительность экскурсии — 7-8 часов: дорога в одну сторону занимает 2 часа, в Гуамском ущелье вы проведете 3-4 часа
  • Экскурсию для вас проведет один гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Транспорт: легковое авто — 8000 руб., минивэн — 12800 руб., автобус — по запросу
  • Билет на паровозик — 600 руб. с человека
  • Посещение горячих источников — 400 руб. с человека
  • Питание

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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