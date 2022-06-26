Из Краснодара вы отправитесь к отвесным стенам каньона, где внизу вьется голубая лента реки Курджипс, где на камни падают широкие водопады, а вокруг раскинулась буйная зелень. Это красотой вы полюбуетесь из открытой кабины паровозика «Кукушка» — узкоколейка медленно едет по Гуамскому ущелью, поэтому вы успеете и насладиться видами, и сделать фото.
За время путешествия вы откроете историю Краснодарского края и его аутентичного населения, познакомитесь с географическими особенностями Кубанской низменности и предгорий. Впечатления от дивных пейзажей Гуамского ущелья дополнят сказания этих земель. Заключительная часть поездки — купание в горячих целебных источниках турбазы «Водолей».