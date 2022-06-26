Пара часов пути из Краснодара, и вы попадете в уголок заповедной природы — изумрудное Гуамское ущелье. Многие путеводители ошибочно присоединяют его к территории Адыгеи, но по красоте этот каньон не уступает Республике! Вы полюбуетесь видами, катаясь на паровозике, подышите свежим воздухом и расслабитесь в горячих источниках. А наш гид расскажет о народах и географии края.

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Описание

Что вас ожидает

Наслаждение для глаз

Из Краснодара вы отправитесь к отвесным стенам каньона, где внизу вьется голубая лента реки Курджипс, где на камни падают широкие водопады, а вокруг раскинулась буйная зелень. Это красотой вы полюбуетесь из открытой кабины паровозика «Кукушка» — узкоколейка медленно едет по Гуамскому ущелью, поэтому вы успеете и насладиться видами, и сделать фото.

Местные хроники и горячие источники

За время путешествия вы откроете историю Краснодарского края и его аутентичного населения, познакомитесь с географическими особенностями Кубанской низменности и предгорий. Впечатления от дивных пейзажей Гуамского ущелья дополнят сказания этих земель. Заключительная часть поездки — купание в горячих целебных источниках турбазы «Водолей».

Организационные детали

Обратите внимание, что паровозик ходит не каждый день (когда у него выходной, поездка заменяется пешей прогулкой по ущелью). Детали уточняйте, пожалуйста, в переписке.

Продолжительность экскурсии — 7-8 часов: дорога в одну сторону занимает 2 часа, в Гуамском ущелье вы проведете 3-4 часа

Экскурсию для вас проведет один гидов нашей команды

Дополнительные расходы