Еще несколько необычных экскурсий в Краснодаре

Что вас ожидает

Истории старинных домов

Вы увидите жилые дома греческих купцов из семьи Фотиади, польское музыкальное училище, бывший католический костел и греческую часовню. А также рассмотрите фотографии 📸 уничтоженной Армянской церкви и сохранившееся при ней здание школы. Я расскажу, как формировались национальные общины Екатеринодара, каким образом они были представлены в городе и как помогали ему развиваться в лучшую сторону.

Екатеринодар в лицах

Из примечательных дореволюционных зданий вы также увидите: доходный дом купцов Тарасовых, училище имени Черачева и особняк и гостиницу Богарсуковых. Я раскрою, кем были их владельцы, чем они занимались и как формировали лицо богатого южного города. А еще покажу сохранившиеся с тех времен школы, рынки и социальные учреждения.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.