Еще несколько необычных экскурсий в Краснодаре

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Краснодар — кубанский Вавилон

Найти самые интересные дореволюционные здания города, принадлежавшие разным этническим общинам

Алексей
Алексей – экскурсионное агентство из Краснодара
Гуляя в начале прошлого столетия по улицам Екатеринодара, можно было услышать десятки разных языков и наречий.

Местные обычаи и традиции представляли собой ядреную смесь греческой, украинской, армянской и римско-католической культур.

Вы узнаете, чем занимались представители разных этносов и какой след они оставили в городской истории 📖 и архитектуре.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 000 ₽ за экскурсию

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Краснодар — кубанский Вавилон
Краснодар — кубанский Вавилон

Что вас ожидает

Истории старинных домов
Вы увидите жилые дома греческих купцов из семьи Фотиади, польское музыкальное училище, бывший католический костел и греческую часовню. А также рассмотрите фотографии 📸 уничтоженной Армянской церкви и сохранившееся при ней здание школы. Я расскажу, как формировались национальные общины Екатеринодара, каким образом они были представлены в городе и как помогали ему развиваться в лучшую сторону.

Екатеринодар в лицах
Из примечательных дореволюционных зданий вы также увидите: доходный дом купцов Тарасовых, училище имени Черачева и особняк и гостиницу Богарсуковых. Я раскрою, кем были их владельцы, чем они занимались и как формировали лицо богатого южного города. А еще покажу сохранившиеся с тех времен школы, рынки и социальные учреждения.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 в Екатерининском сквере
Краснодар — кубанский Вавилон
Краснодар — кубанский Вавилон

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Добрый день, дорогие путешественники! Мы — команда активных и коммуникабельных культурологов, архивистов и краеведов. С большим удовольствием расскажем вам о Краснодаре просто, интересно и без заученных фраз. До скорой встречи!
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