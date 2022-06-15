Летний экскурсионно-активный тур по Адыгее

Горы и реки, водопады и пещеры, посещение умиротворенных лощин

5
3 отзыва
Горы и реки, водопады и пещеры, посещение умиротворенных лощин и святых мест, конные прогулки, термальные источники, плато Лаго-Наки и Гранитный каньон – всё это ждёт Вас в туре.
Летний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Летний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Летний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Летний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Летний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Летний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Летний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Летний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Летний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Летний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Летний экскурсионно-активный тур по Адыгее
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Что вас ожидает 🤩

Живописные водопады
Живописные водопады
Мы пройдем по глубокому живописному ущелью Руфабго и увидим 5 водопадов
Загадочные пещеры
Загадочные пещеры
Побываем в пещерах, сформировавшихся тысячи лет назад, и пройдем маршрут для любителей активного туризма
Приятная конная прогулка
Приятная конная прогулка
Во время конной прогулки насладимся окружающими пейзажами
Захватывающий вид со скалы Чертов палец
Захватывающий вид со скалы Чертов палец
Нас ждет запоминающийся вояж к скале Чертов палец, а вершиной путешествия станет посещение уникального плато Лаго-Наки
Расслабляющие процедуры
Расслабляющие процедуры
Вода геотермальных источников расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях

Программа тура по дням

1 день
Источник «Водная Ривьера»

09:30-10:30 Встреча в Краснодаре на ЖД вокзале – трансфер в гостевой дом.

11:00-12:00 Встреча в Краснодаре в аэропорту – трансфер в гостевой дом.

13:00-14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном вами для проживания во время тура.

14:30 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.

15:30 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера».

Источник включает 5 общих бассейнов с кремнистой минеральной питьевой лечебно- столовой водой под открытым небом, глубина скважины 1800 метров, а температура воды в бассейнах варьируется от +20 до +39 градусов.

Такие воды практически не имеют противопоказаний для использования, активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях.

19:30 Ужин.

В этот вечер, как и в любой другой, Вы также можете посетить сауну или баню на дровах, прогуляться по берегу реки Белой или по пешеходному подвесному мосту через реку, отдохнуть в беседках на территории гостевых домов.

Источник «Водная Ривьера»Источник «Водная Ривьера»Источник «Водная Ривьера»Источник «Водная Ривьера»
2 день
Ущелье ручья Руфабго и Свято–Михайловский Афонский монастырь

09:00 Завтрак.

10:00 Отправление на экскурсию в Свято–Михайловский Афонский монастырь.

Монастырь уникален своими Монастырскими пещерами и подземными ходами.

Особенно прекрасна дорога, ведущая к монастырю – открывается изумительная панорама гор.

Плато Лагонаки, вершины Главного Кавказского хребта, Тыбгинского, Чугушского и Фишт-Оштеновского горных узлов отсюда видны как на ладони.

Кроме этого, у Вас будет возможность искупаться в животворном источнике Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона, находящемуся на склоне горы Физиабго.

14:00 Обед.

15:00 Отправление на экскурсию в ущелье ручья Руфабго.

В переводе с адыгейского Руфабго означает «бешеный».

Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами колхидского плюща.

Вы увидите несколько красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго и Девичья коса.

Пройдете по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.

19:00 Ужин.

Ущелье ручья Руфабго и Свято–Михайловский Афонский монастырьУщелье ручья Руфабго и Свято–Михайловский Афонский монастырьУщелье ручья Руфабго и Свято–Михайловский Афонский монастырь
3 день
Гранитный каньон и поселок Гузерипль

09:00 Завтрак.

10:00 Вас ждет путешествие на весь день.

Проедем по горной дороге вдоль знаменитого Гранитного каньона, остановимся на самых удачных смотровых.

В этом каньоне река Белая бушует как нигде больше.

Оправляемся в сторону самого удаленного населенного пункта Адыгеи – поселка Гузерипль.

Поселок выполняет роль одновременно и туристического места, и кордона в Кавказский Биосферный Заповедник.

14:00 Пикник на природе.

После завтрака каждому туристу на базе соберут ланч-бокс, чтобы пополнить силы на маршруте.

15:00 В поселке Гузерипль и окрестностях посетим самый большой Дольмен Адыгеи, зайдем на экскурсию в заповедник и все это в окружении потрясающих панорам гор, лесов, прозрачных рек и чистейшего горного воздуха.

19:00 Ужин.

Гранитный каньон и поселок ГузерипльГранитный каньон и поселок ГузерипльГранитный каньон и поселок Гузерипль
4 день
Конная прогулка по ущелью Мишоко

09:00 Завтрак.

10:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады».

Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами, далее сквозь старые черкесские сады, через речку и дубовую рощу выйдем к началу маршрута.

Получаем удовольствие от активного отдыха, умеренной физической нагрузки и наслаждаемся видами.

14:00 Обед.

15:00 Пеший маршрут по ущелью Мишоко, но уже по низу ущелья – там нас ждут водопады, гроты и пещеры, они не оставят равнодушными даже самых заядлых туристов.

В теплое время года пройти можно прямо по горному ручью, по колено в освежающей чистой воде.

После ущелья, при желании, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк, пролететь на троллее над ущельем со скоростью до 50 км/час и покорить скальный маршрут.

19:00 Ужин.

Конная прогулка по ущелью МишокоКонная прогулка по ущелью МишокоКонная прогулка по ущелью МишокоКонная прогулка по ущелью Мишоко
5 день
Плато Лаго-Наки и посещение Азишской пещеры

09:00 Завтрак.

10:00 Сегодня вас снова ждет выезд на весь день и наши повара заботливо соберут для всех туристов ланч-боксы с собой.

Конечная точка – знаменитое плато Лаго-Наки, настоящая жемчужина Адыгеи.

В первой половине дня по дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещерах Большая Азишская и Нежная, а также сможете прибрести знаменитый Адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке.

14:00 Пикник на природе.

15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки.

Высокогорное плато Лаго-Наки – уникальный уголок природы Большого Кавказа, с альпийскими лугами, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России.

Будет время насладиться шикарными видами, подышать чистейшим горным воздухом и конечно же сделать фото и видео на память.

18:00 Ужин.

Плато Лаго-Наки и посещение Азишской пещерыПлато Лаго-Наки и посещение Азишской пещерыПлато Лаго-Наки и посещение Азишской пещерыПлато Лаго-Наки и посещение Азишской пещеры
6 день
Скала Чертов палец и Хаджохская Теснина

09:00 Завтрак.

10:00 На канатке доберемся до вершины хребта Уна-Коз, оттуда пешком до скалы Чертов палец.

Следуя по маршруту, не забывайте смотреть по сторонам – красота природы Адыгеи неповторима.

А с самой скалы Вам откроется прекрасная панорама на Лагонакское нагорье, горы Большой и Малый Тхач, Тыбга и другие вершины.

Там же, у скалы, есть уютная полянка, где Вы сможете немного отдохнуть и вдоволь насладиться завораживающими видами.

14:00 Обед.

15:00 Экскурсия в Хаджохскую Теснину.

Уверяем, от впечатлений при посещении теснины Вы испытаете необычайный восторг.

Здесь мощная река Белая умещается в 3-5 метровый проем.

Что тут происходит во время весеннего таяния снегов рассказать нельзя.

Но можно представить.

А лучше приехать и самим услышать голос реки, которую скала пытается заковать в каменные наручники.

После Теснины Вас ждет интересная и довольно необычная коллекция местного музея – Беловодье , а также истории этих находок.

ВАЖНО! В теплое время года для активных туристов есть альтернатива экскурсиям – сплав по реке Белой!

19:00 Ужин.

Скала Чертов палец и Хаджохская ТеснинаСкала Чертов палец и Хаджохская ТеснинаСкала Чертов палец и Хаджохская ТеснинаСкала Чертов палец и Хаджохская Теснина
7 день
Возвращение домой

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Отъезд.

Трансфер в аэропорт или на вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда и категории размещения, руб.:

Гостевой домТип размещения/период заезда20.03.22-12.11.22 (кроме 01.05.22-14.05.22)
Рябиновые бусыДвухместный номер комфорт31 700
Трехместный номер комфорт31 700
Четырехместный однокомнатный номер комфорт31 700
Четырехместные однокомнатные апартаменты с камином31 700
Четырехместный двухкомнатный номер комфорт31 700
Четырехместный двухкомнатный номер люкс31 700
Двухместный номер стандарт-мини31 700
Дополнительное место в номер (кресло-кровать)25 500
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере11 000
Стоимость тура для детей от 12 до 18 летскидка 10%
Стоимость тура для детей от 5 до 12 летскидка 15%
Парк ХаджохДвухместный номер стандарт30 900
Двухместный номер улучшенный32 400
Двухместный номер комфорт34 200
Трехместный номер студия30 900
Четырехместный семейный номер30 900
Дополнительное место в номер стандарт/улучшенный (раскладушка)23 800
Дополнительное место в номер комфорт (диван-кровать)34 200
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере стандарт/улучшенный14 000
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере комфорт16 000
Стоимость тура для детей от 12 до 18 летскидка 10%
Стоимость тура для детей от 5 до 12 летскидка 15%
Горная ЛавандаДвухместный номер стандарт28 200
Дополнительное место в номер (кресло-кровать)23 800
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере9 000
Стоимость тура для детей от 12 до 18 летскидка 10%
Стоимость тура для детей от 5 до 12 летскидка 15%
Отдых у рекиДвухместный номер стандарт28 200
Двухместный номер стандарт (мини)28 200
Трехместный номер стандарт28 200
Четырехместный номер стандарт28 200
Дополнительное место в номер (кресло-кровать/раскладушка)23 800
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере9 000
Стоимость тура для детей от 12 до 18 летскидка 10%
Стоимость тура для детей от 5 до 12 летскидка 15%
На АминовскойТрехместный номер стандарт (возможно размещение 2-х туристов без доплаты)24 200
Доплата за одноместное размещение в трехместном номере6 000
Стоимость тура для детей от 12 до 18 летскидка 10%
Стоимость тура для детей от 5 до 12 летскидка 15%
Барская усадьбаДвухместный номер стандарт с двумя односпальными кроватями29 800
Двухместный номер стандарт с одной двуспальной кроватью32 200
Трехместный номер студия29 800
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере15 000
Стоимость тура для детей от 12 до 18 летскидка 10%
Стоимость тура для детей от 7 до 12 летскидка 15%

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер г. Краснодар – пос. Каменномостский – г. Краснодар
  • Проживание в гостевом доме в 2-3-4-местных номерах выбранной категории со всеми удобствами
  • Питание 3-х разовое, домашняя кухня
  • Работа гида по программе
  • Все трансферы по маршрутам программы
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до Краснодара и обратно
  • Индивидуальный трансфер Краснодар – Каменномостский – Краснодар (в случае отличного времени прибытия от основной группы)
  • Билеты на экскурсионные объекты, оплачиваются на месте: канатная дорога – 600 руб. /чел. монастырь – 200 руб. /чел. Хаджохская теснина – 500 руб. /чел. водопады Руфабго – 500 руб. /чел. Азишская Пещера – 500 руб. /чел. термальные источники (3 часа): будни: взрослый – 550 руб. /чел. детский до 12 лет – 250 руб. /чел. выходные: взрослый – 600 руб. /чел. детский от 5 до 12 лет – 300 руб. /чел. музей Беловодье – 150 руб. /чел. пещера Нежная – 300 руб. Кавказский заповедник – 300 руб. конная прогулка – 1 500 руб. /чел. (ограничения по весу туриста – 95 кг) экстрим парк – от 1 500 руб. /чел. рафтинг – от 1 500 руб. /чел.
  • Канатная дорога – 600 руб. /чел.
  • Монастырь – 200 руб. /чел.
  • Хаджохская теснина – 500 руб. /чел.
  • Водопады Руфабго – 500 руб. /чел.
  • Азишская Пещера – 500 руб. /чел.
  • Термальные источники (3 часа): будни: взрослый – 550 руб. /чел. детский до 12 лет – 250 руб. /чел. выходные: взрослый – 600 руб. /чел. детский от 5 до 12 лет – 300 руб. /чел.
  • Будни: взрослый – 550 руб. /чел. детский до 12 лет – 250 руб. /чел.
  • Взрослый – 550 руб. /чел.
  • Детский до 12 лет – 250 руб. /чел.
  • Выходные: взрослый – 600 руб. /чел. детский от 5 до 12 лет – 300 руб. /чел.
  • Взрослый – 600 руб. /чел.
  • Детский от 5 до 12 лет – 300 руб. /чел.
  • Музей Беловодье – 150 руб. /чел.
  • Пещера Нежная – 300 руб.
  • Кавказский заповедник – 300 руб.
  • Конная прогулка – 1 500 руб. /чел. (ограничения по весу туриста – 95 кг)
  • Экстрим парк – от 1 500 руб. /чел.
  • Рафтинг – от 1 500 руб. /чел.
  • Расходы личного характера
  • Медицинская страховка, оформляется по запросу
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Услуги прачечной
  • Сауна, баня
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
  • страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд;
  • головной убор (кепка, панама, шляпа);
  • солнцезащитные очки;
  • фото или видеоаппаратура;
  • небольшой рюкзак;
  • туристический коврик для сидения (можно купить на месте);
  • удобная обувь по сезону с нескользящей подошвой;
  • одежда по сезону;
  • непромокаемые куртка и брюки из плотной ткани;
  • накидка-дождевик из непромокаемого синтетического материала (можно купить на месте);
  • плавки / купальник;
  • средства личной гигиены;
  • смены одежды и нижнего белья;
  • наличные деньги на собственные нужды и оплату билетов на экскурсионные объекты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как осуществляется трансфер?

В день начала тура вас встретят на ж/д вокзале или в аэропорту (пожалуйста, сообщите нам заранее время и место прибытия). Ближе к дате тура мы направим вам информацию по встречающему автомобилю и контакты водителя.

Трансфер г. Краснодар – пос. Каменномостский – г. Краснодар.

В Краснодаре две точки сбора для туристов – ЖД вокзал и аэропорт.

Отъезд от ЖД вокзала не позднее 10:30, от аэропорта не позднее 12:00.

Если все туристы прилетают одним рейсом или приезжают одним поездом, то машина сразу отправляется в гостевой дом.

Обратный трансфер в Краснодар отправляется в 10:00. Водитель развозит всех туристов в соответствии с приоритетом более раннего вылета или отъезда. Обратные билеты желательно брать с отправлением не раньше 15:00.

Трансфер в одну сторону занимает 2 – 2,5 часа.

Какие достопримечательности мы посетим в туре?

Горы и реки, водопады и пещеры, посещение умиротворенных лощин и святых мест, конные прогулки – всё это ждёт Вас в туре.

Вы проедете к глубокому живописному ущелью Руфабго и пройдете 5 водопадов. Побываете в пещерах, сформировавшихся тысячи лет назад, и пройдете маршрут для любителей активного туризма.

Во время конной прогулки насладитесь окружающими пейзажами, а в один из дней активной программы Вас ждет запоминающийся вояж к скале Чертов палец, откуда открывается захватывающий вид на окрестности.

Ну а вершиной Вашего путешествия станет уникальное плато Лаго-Наки. Уюта нашему туру придают обеденные пикники на природе, а в середине нашей одиссеи Вы пополните силы на термальных источниках.

Какие скидки есть в туре?

Детям от 5 до 12 лет предоставляется скидка 15%.

Детям от 12 до 18 лет предоставляется скидка 10%.

Есть ли ограничения по весу туристов для участия в конных прогулках?

Да, ограничения по весу туриста для участия до 95 кг.

Может ли измениться программа?

При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы. Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда.

Как организовано питание?

Питание 3-х разовое, домашняя кухня (если программа дня предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед и ужин в этот день включает и первое и второе блюдо).

ВАЖНО! Туристы, проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда, Отдых у реки и на Аминовской питаются в гостевом доме Рябиновые бусы.

Расстояние до Рябиновых бус от Горной Лаванды – 50 метров, от Отдыха у реки – 200 метров, от на Аминовской – 400 метров.

На завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина.

Туристы, проживающие в гостевом доме Парк Хаджох питаются на территории этого гостевого дома.

Питание туристов происходит на территории гостевого дома Барская Усадьба в кафе.

Как организован трансфер из/до г. Минеральные Воды?

На все заезды до 31 августа 2022 г. возможна встреча туристов в аэропорту г. Минеральные Воды и обратные трансферы в Минводы по пятницам и субботам (в рамках наших регулярных туров).

Какие-либо доплаты за трансфер не нужны.

Встреча в день начала тура в аэропорту г. Минводы – до 13:00.

Обратный трансфер (пятницы и субботы) – выезд из гостевых домов в 10:00.

ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой рейс, настоятельно просим туристов приобретать билеты с вылетом после 16:30.

ВАЖНО! Туристы, прилетающие в Минводы, приезжают в объекты размещения ориентировочно в вечером и пропускают обед и посещение термальных источников по программе.

Мы готовы пойти навстречу и отвезти желающих туристов на термальные источники после позднего обеда, а по возвращению их на базу, туристов будет дать еще поздний ужин.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
15 июня 2022
Спасибо большое за прекрасный отдых! Мы получили море впечатлений! Понравилось всё, начиная с организации тура, проживание и питание в выбранном отеле, ну и конечно же сами экскурсии))) Отдельное спасибо нашему гиду Руслану, было интересно и очень весело😅. Отдых запомнился всем и детям и родителям! Хочется вернуться снова)))
И
21 июня 2022
Очень понравилось, все хорошо организовано, кормят вкусно. Экскурсии проводила самый лучший гид Алина. Природа Адыгеи очень красивая!
Е
15 июня 2022
Отлично!!! Очень активно, но все в меру. Посмотрели основные локации. Четкий график и минимум ничегонеделанья.

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На нашей экскурсии вас будет ждать посещение Гуамского ущелья - расщелины, которая образовалась среди гор
26 июня
2 июля
10 июля
16 июля
2 000 за 1 человека
Из Краснодара - в заповедную Адыгею
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
Нет отзывов
Из Краснодара - в заповедную Адыгею
Столичный Майкоп, горный поселок Гузерипль и потрясающая природа Кавказского заповедника
28 июня
29 июня
30 июня
5 июля
10 390 за всё до 3 чел.
Винный тур в Абрау-Дюрсо с дегустацией шампанского
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
5
2 отзыва
Винный тур в Абрау-Дюрсо с дегустацией шампанского
Приглашаю на экскурсию в Абрау-Дюрсо с посещением завода Русского Дома Шампанского, построенного
от 15 500 за всё до 3 чел.
От хаджохской теснины к водопадам Руфабго
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии EOS-tour
EOS-tour
5
11 отзывов
От хаджохской теснины к водопадам Руфабго
Кому не хотелось бы оказаться на природе, вдали от городской суеты
2 июля
24 июля
2 000 за 1 человека
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