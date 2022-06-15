09:30-10:30 Встреча в Краснодаре на ЖД вокзале – трансфер в гостевой дом.
11:00-12:00 Встреча в Краснодаре в аэропорту – трансфер в гостевой дом.
13:00-14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном вами для проживания во время тура.
14:30 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.
15:30 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера».
Источник включает 5 общих бассейнов с кремнистой минеральной питьевой лечебно- столовой водой под открытым небом, глубина скважины 1800 метров, а температура воды в бассейнах варьируется от +20 до +39 градусов.
Такие воды практически не имеют противопоказаний для использования, активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях.
19:30 Ужин.
В этот вечер, как и в любой другой, Вы также можете посетить сауну или баню на дровах, прогуляться по берегу реки Белой или по пешеходному подвесному мосту через реку, отдохнуть в беседках на территории гостевых домов.
09:00 Завтрак.
10:00 Отправление на экскурсию в Свято–Михайловский Афонский монастырь.
Монастырь уникален своими Монастырскими пещерами и подземными ходами.
Особенно прекрасна дорога, ведущая к монастырю – открывается изумительная панорама гор.
Плато Лагонаки, вершины Главного Кавказского хребта, Тыбгинского, Чугушского и Фишт-Оштеновского горных узлов отсюда видны как на ладони.
Кроме этого, у Вас будет возможность искупаться в животворном источнике Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона, находящемуся на склоне горы Физиабго.
14:00 Обед.
15:00 Отправление на экскурсию в ущелье ручья Руфабго.
В переводе с адыгейского Руфабго означает «бешеный».
Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами колхидского плюща.
Вы увидите несколько красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго и Девичья коса.
Пройдете по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.
19:00 Ужин.
09:00 Завтрак.
10:00 Вас ждет путешествие на весь день.
Проедем по горной дороге вдоль знаменитого Гранитного каньона, остановимся на самых удачных смотровых.
В этом каньоне река Белая бушует как нигде больше.
Оправляемся в сторону самого удаленного населенного пункта Адыгеи – поселка Гузерипль.
Поселок выполняет роль одновременно и туристического места, и кордона в Кавказский Биосферный Заповедник.
14:00 Пикник на природе.
После завтрака каждому туристу на базе соберут ланч-бокс, чтобы пополнить силы на маршруте.
15:00 В поселке Гузерипль и окрестностях посетим самый большой Дольмен Адыгеи, зайдем на экскурсию в заповедник и все это в окружении потрясающих панорам гор, лесов, прозрачных рек и чистейшего горного воздуха.
19:00 Ужин.
09:00 Завтрак.
10:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады».
Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами, далее сквозь старые черкесские сады, через речку и дубовую рощу выйдем к началу маршрута.
Получаем удовольствие от активного отдыха, умеренной физической нагрузки и наслаждаемся видами.
14:00 Обед.
15:00 Пеший маршрут по ущелью Мишоко, но уже по низу ущелья – там нас ждут водопады, гроты и пещеры, они не оставят равнодушными даже самых заядлых туристов.
В теплое время года пройти можно прямо по горному ручью, по колено в освежающей чистой воде.
После ущелья, при желании, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк, пролететь на троллее над ущельем со скоростью до 50 км/час и покорить скальный маршрут.
19:00 Ужин.
09:00 Завтрак.
10:00 Сегодня вас снова ждет выезд на весь день и наши повара заботливо соберут для всех туристов ланч-боксы с собой.
Конечная точка – знаменитое плато Лаго-Наки, настоящая жемчужина Адыгеи.
В первой половине дня по дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещерах Большая Азишская и Нежная, а также сможете прибрести знаменитый Адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке.
14:00 Пикник на природе.
15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки.
Высокогорное плато Лаго-Наки – уникальный уголок природы Большого Кавказа, с альпийскими лугами, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России.
Будет время насладиться шикарными видами, подышать чистейшим горным воздухом и конечно же сделать фото и видео на память.
18:00 Ужин.
09:00 Завтрак.
10:00 На канатке доберемся до вершины хребта Уна-Коз, оттуда пешком до скалы Чертов палец.
Следуя по маршруту, не забывайте смотреть по сторонам – красота природы Адыгеи неповторима.
А с самой скалы Вам откроется прекрасная панорама на Лагонакское нагорье, горы Большой и Малый Тхач, Тыбга и другие вершины.
Там же, у скалы, есть уютная полянка, где Вы сможете немного отдохнуть и вдоволь насладиться завораживающими видами.
14:00 Обед.
15:00 Экскурсия в Хаджохскую Теснину.
Уверяем, от впечатлений при посещении теснины Вы испытаете необычайный восторг.
Здесь мощная река Белая умещается в 3-5 метровый проем.
Что тут происходит во время весеннего таяния снегов рассказать нельзя.
Но можно представить.
А лучше приехать и самим услышать голос реки, которую скала пытается заковать в каменные наручники.
После Теснины Вас ждет интересная и довольно необычная коллекция местного музея – Беловодье , а также истории этих находок.
ВАЖНО! В теплое время года для активных туристов есть альтернатива экскурсиям – сплав по реке Белой!
19:00 Ужин.
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отъезд.
Трансфер в аэропорт или на вокзал.
Тур предусматривает проживание.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда и категории размещения, руб.:
|Гостевой дом
|Тип размещения/период заезда
|20.03.22-12.11.22 (кроме 01.05.22-14.05.22)
|Рябиновые бусы
|Двухместный номер комфорт
|31 700
|Трехместный номер комфорт
|31 700
|Четырехместный однокомнатный номер комфорт
|31 700
|Четырехместные однокомнатные апартаменты с камином
|31 700
|Четырехместный двухкомнатный номер комфорт
|31 700
|Четырехместный двухкомнатный номер люкс
|31 700
|Двухместный номер стандарт-мини
|31 700
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать)
|25 500
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|11 000
|Стоимость тура для детей от 12 до 18 лет
|скидка 10%
|Стоимость тура для детей от 5 до 12 лет
|скидка 15%
|Парк Хаджох
|Двухместный номер стандарт
|30 900
|Двухместный номер улучшенный
|32 400
|Двухместный номер комфорт
|34 200
|Трехместный номер студия
|30 900
|Четырехместный семейный номер
|30 900
|Дополнительное место в номер стандарт/улучшенный (раскладушка)
|23 800
|Дополнительное место в номер комфорт (диван-кровать)
|34 200
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере стандарт/улучшенный
|14 000
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере комфорт
|16 000
|Стоимость тура для детей от 12 до 18 лет
|скидка 10%
|Стоимость тура для детей от 5 до 12 лет
|скидка 15%
|Горная Лаванда
|Двухместный номер стандарт
|28 200
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать)
|23 800
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|9 000
|Стоимость тура для детей от 12 до 18 лет
|скидка 10%
|Стоимость тура для детей от 5 до 12 лет
|скидка 15%
|Отдых у реки
|Двухместный номер стандарт
|28 200
|Двухместный номер стандарт (мини)
|28 200
|Трехместный номер стандарт
|28 200
|Четырехместный номер стандарт
|28 200
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать/раскладушка)
|23 800
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|9 000
|Стоимость тура для детей от 12 до 18 лет
|скидка 10%
|Стоимость тура для детей от 5 до 12 лет
|скидка 15%
|На Аминовской
|Трехместный номер стандарт (возможно размещение 2-х туристов без доплаты)
|24 200
|Доплата за одноместное размещение в трехместном номере
|6 000
|Стоимость тура для детей от 12 до 18 лет
|скидка 10%
|Стоимость тура для детей от 5 до 12 лет
|скидка 15%
|Барская усадьба
|Двухместный номер стандарт с двумя односпальными кроватями
|29 800
|Двухместный номер стандарт с одной двуспальной кроватью
|32 200
|Трехместный номер студия
|29 800
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|15 000
|Стоимость тура для детей от 12 до 18 лет
|скидка 10%
|Стоимость тура для детей от 7 до 12 лет
|скидка 15%
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В день начала тура вас встретят на ж/д вокзале или в аэропорту (пожалуйста, сообщите нам заранее время и место прибытия). Ближе к дате тура мы направим вам информацию по встречающему автомобилю и контакты водителя.
Трансфер г. Краснодар – пос. Каменномостский – г. Краснодар.
В Краснодаре две точки сбора для туристов – ЖД вокзал и аэропорт.
Отъезд от ЖД вокзала не позднее 10:30, от аэропорта не позднее 12:00.
Если все туристы прилетают одним рейсом или приезжают одним поездом, то машина сразу отправляется в гостевой дом.
Обратный трансфер в Краснодар отправляется в 10:00. Водитель развозит всех туристов в соответствии с приоритетом более раннего вылета или отъезда. Обратные билеты желательно брать с отправлением не раньше 15:00.
Трансфер в одну сторону занимает 2 – 2,5 часа.
Горы и реки, водопады и пещеры, посещение умиротворенных лощин и святых мест, конные прогулки – всё это ждёт Вас в туре.
Вы проедете к глубокому живописному ущелью Руфабго и пройдете 5 водопадов. Побываете в пещерах, сформировавшихся тысячи лет назад, и пройдете маршрут для любителей активного туризма.
Во время конной прогулки насладитесь окружающими пейзажами, а в один из дней активной программы Вас ждет запоминающийся вояж к скале Чертов палец, откуда открывается захватывающий вид на окрестности.
Ну а вершиной Вашего путешествия станет уникальное плато Лаго-Наки. Уюта нашему туру придают обеденные пикники на природе, а в середине нашей одиссеи Вы пополните силы на термальных источниках.
Детям от 5 до 12 лет предоставляется скидка 15%.
Детям от 12 до 18 лет предоставляется скидка 10%.
Да, ограничения по весу туриста для участия до 95 кг.
При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы. Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда.
Питание 3-х разовое, домашняя кухня (если программа дня предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед и ужин в этот день включает и первое и второе блюдо).
ВАЖНО! Туристы, проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда, Отдых у реки и на Аминовской питаются в гостевом доме Рябиновые бусы.
Расстояние до Рябиновых бус от Горной Лаванды – 50 метров, от Отдыха у реки – 200 метров, от на Аминовской – 400 метров.
На завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина.
Туристы, проживающие в гостевом доме Парк Хаджох питаются на территории этого гостевого дома.
Питание туристов происходит на территории гостевого дома Барская Усадьба в кафе.
На все заезды до 31 августа 2022 г. возможна встреча туристов в аэропорту г. Минеральные Воды и обратные трансферы в Минводы по пятницам и субботам (в рамках наших регулярных туров).
Какие-либо доплаты за трансфер не нужны.
Встреча в день начала тура в аэропорту г. Минводы – до 13:00.
Обратный трансфер (пятницы и субботы) – выезд из гостевых домов в 10:00.
ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой рейс, настоятельно просим туристов приобретать билеты с вылетом после 16:30.
ВАЖНО! Туристы, прилетающие в Минводы, приезжают в объекты размещения ориентировочно в вечером и пропускают обед и посещение термальных источников по программе.
Мы готовы пойти навстречу и отвезти желающих туристов на термальные источники после позднего обеда, а по возвращению их на базу, туристов будет дать еще поздний ужин.