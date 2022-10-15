Поход по легендарному маршруту и подъём на Оштен

Пройти живописными тропами с профессионалом, покорить высоты и ощутить романтику походов

Знаменитый маршрут № 30 проходит по Кавказскому заповеднику и заканчивается на берегу Чёрного моря.

Мы полюбуемся фантастическими пейзажами и встретим рассвет на горе, поднимемся на Оштен, ощутим вкус победы и насладимся головокружительными видами с высоты.

Ночи в палатках, небо, усыпанное звёздами, еда, пропахшая дымком от костра — вас ждёт особая атмосфера и связь с природой, которую можно ощутить только в походах.
Поход по легендарному маршруту и подъём на Оштен
Поход по легендарному маршруту и подъём на Оштен
Поход по легендарному маршруту и подъём на Оштен
Поход по легендарному маршруту и подъём на Оштен
Поход по легендарному маршруту и подъём на Оштен
Поход по легендарному маршруту и подъём на Оштен
Поход по легендарному маршруту и подъём на Оштен
Ближайшие даты:
6
окт
20
окт
27
окт
3
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 14 лет.

Для похода не требуется специальной подготовки, всему научим. Маршрут простой, под силу любому человеку без серьёзных хронических заболеваний и противопоказаний к физической нагрузке. Если вы в состоянии пройти 10 километров за два часа, этого достаточно.

С собой вам понадобятся: рюкзак 70-85 литров, коврик (каремат), спальник, треккинговые палки, сидушка, очки солнцезащитные, фонарик налобный с запасным комплектом батареек, одежда ветрозащитная, одежда тёплая, носки тёплые (шерсть или полар) — 2 пары, носки х/б — 2 пары, шапка, термобельё, запасная обувь, перчатки рабочие (перчатки нитяные), накидка от дождя, несколько плотных мусорных мешков или гермомешок, или компрессионных мешков для вещей, нож, посуда (ложка, миска, кружка), термос (1 литр), ёмкость для воды — 1 литр, индивидуальная аптечка (бинт стерильный, бинт эластичный, лейкопластырь бактерицидный, лейкопластырь в бобине, личные лекарственные препараты), паспорт, деньги, крем от солнца (фактор 30-50), помада гигиеническая, зубная паста, зубная щётка, влажные салфетки, спички или зажигалка, защищённые от влаги.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Краснодар, ж. - д. вокзал, 06:00
Завершение: Солох-Аул, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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