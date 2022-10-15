Знаменитый маршрут № 30 проходит по Кавказскому заповеднику и заканчивается на берегу Чёрного моря. Мы полюбуемся фантастическими пейзажами и встретим рассвет на горе, поднимемся на Оштен, ощутим вкус победы и насладимся головокружительными видами с высоты. Ночи в палатках, небо, усыпанное звёздами, еда, пропахшая дымком от костра — вас ждёт особая атмосфера и связь с природой, которую можно ощутить только в походах.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 14 лет.

Для похода не требуется специальной подготовки, всему научим. Маршрут простой, под силу любому человеку без серьёзных хронических заболеваний и противопоказаний к физической нагрузке. Если вы в состоянии пройти 10 километров за два часа, этого достаточно.

С собой вам понадобятся: рюкзак 70-85 литров, коврик (каремат), спальник, треккинговые палки, сидушка, очки солнцезащитные, фонарик налобный с запасным комплектом батареек, одежда ветрозащитная, одежда тёплая, носки тёплые (шерсть или полар) — 2 пары, носки х/б — 2 пары, шапка, термобельё, запасная обувь, перчатки рабочие (перчатки нитяные), накидка от дождя, несколько плотных мусорных мешков или гермомешок, или компрессионных мешков для вещей, нож, посуда (ложка, миска, кружка), термос (1 литр), ёмкость для воды — 1 литр, индивидуальная аптечка (бинт стерильный, бинт эластичный, лейкопластырь бактерицидный, лейкопластырь в бобине, личные лекарственные препараты), паспорт, деньги, крем от солнца (фактор 30-50), помада гигиеническая, зубная паста, зубная щётка, влажные салфетки, спички или зажигалка, защищённые от влаги.