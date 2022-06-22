Зимний экскурсионно-активный тур по Адыгее

Горы и реки, водопады и пещеры, посещение умиротворенных лощин

5
3 отзыва
Горы и реки, водопады и пещеры, посещение умиротворенных лощин и святых мест, конные прогулки, термальные источники, плато Лаго-Наки и Гранитный каньон – всё это ждёт Вас в туре.
Зимний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Зимний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Зимний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Зимний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Зимний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Зимний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Зимний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Зимний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Зимний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Зимний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Зимний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Зимний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Зимний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Зимний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Зимний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Зимний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Зимний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Зимний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Ближайшие даты:
16
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Что вас ожидает 🤩

Невероятные водопады
Невероятные водопады
Мы пройдем по глубокому живописному ущелью Руфабго и увидим 5 водопадов
Древние пещеры
Древние пещеры
Побываем в пещерах, сформировавшихся тысячи лет назад, и пройдем маршрут для любителей активного туризма
Расслабляющие процедуры
Расслабляющие процедуры
Вода геотермальных источников расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях

Программа тура по дням

1 день
Источник «Водная Ривьера»

09:30-10:30 Встреча в Краснодаре на ЖД вокзале – трансфер в гостевой дом.

11:00-12:00 Встреча в Краснодаре в аэропорту – трансфер в гостевой дом.

13:00-14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном вами для проживания во время тура.

14:30 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.

15:30 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера».

Источник включает 5 общих бассейнов с кремнистой минеральной питьевой лечебно- столовой водой под открытым небом, глубина скважины 1800 метров, а температура воды в бассейнах варьируется от +20 до +39 градусов.

Такие воды практически не имеют противопоказаний для использования, активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях.

19:30 Ужин.

В этот вечер, как и в любой другой, Вы также можете посетить сауну или баню на дровах, прогуляться по берегу реки Белой или по пешеходному подвесному мосту через реку, отдохнуть в беседках на территории гостевых домов.

2 день
Ущелье ручья Руфабго и Свято–Михайловский Афонский монастырь

09:00 Завтрак.

10:00 Отправление на экскурсию в Свято–Михайловский Афонский монастырь.

Монастырь уникален своими Монастырскими пещерами и подземными ходами.

Особенно прекрасна дорога, ведущая к монастырю – открывается изумительная панорама гор.

Плато Лагонаки, вершины Главного Кавказского хребта, Тыбгинского, Чугушского и Фишт-Оштеновского горных узлов отсюда видны как на ладони.

Кроме этого, у Вас будет возможность искупаться в животворном источнике Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона, находящемуся на склоне горы Физиабго.

14:00 Обед.

15:00 Отправление на экскурсию в ущелье ручья Руфабго.

В переводе с адыгейского Руфабго означает «бешеный».

Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами колхидского плюща.

Вы увидите несколько красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго и Девичья коса.

Пройдете по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.

19:00 Ужин.

3 день
Гранитный каньон и поселок Гузерипль

09:00 Завтрак.

10:00 Вас ждет путешествие на весь день.

Проедем по горной дороге вдоль знаменитого Гранитного каньона, остановимся на самых удачных смотровых.

В этом каньоне река Белая бушует как нигде больше.

Оправляемся в сторону самого удаленного населенного пункта Адыгеи – поселка Гузерипль.

Поселок выполняет роль одновременно и туристического места, и кордона в Кавказский Биосферный Заповедник.

14:00 Пикник на природе.

После завтрака каждому туристу на базе соберут ланч-бокс, чтобы пополнить силы на маршруте.

15:00 В поселке Гузерипль и окрестностях посетим самый большой Дольмен Адыгеи, зайдем на экскурсию в заповедник и все это в окружении потрясающих панорам гор, лесов, прозрачных рек и чистейшего горного воздуха.

19:00 Ужин.

4 день
Конная прогулка по ущелью Мишоко

09:00 Завтрак.

10:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады».

Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами, далее сквозь старые черкесские сады, через речку и дубовую рощу выйдем к началу маршрута.

Получаем удовольствие от активного отдыха, умеренной физической нагрузки и наслаждаемся видами.

14:00 Обед.

15:00 Пеший маршрут по ущелью Мишоко, но уже по низу ущелья – там нас ждут водопады, гроты и пещеры, они не оставят равнодушными даже самых заядлых туристов.

В теплое время года пройти можно прямо по горному ручью, по колено в освежающей чистой воде.

После ущелья, при желании, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк, пролететь на троллее над ущельем со скоростью до 50 км/час и покорить скальный маршрут.

19:00 Ужин.

5 день
Плато Лаго-Наки и посещение Азишской пещеры

09:00 Завтрак.

10:00 Сегодня вас снова ждет выезд на весь день и наши повара заботливо соберут для всех туристов ланч-боксы с собой.

Конечная точка – знаменитое плато Лаго-Наки, настоящая жемчужина Адыгеи.

В первой половине дня по дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещерах Большая Азишская и Нежная, а также сможете прибрести знаменитый Адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке.

14:00 Пикник на природе.

15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки.

Высокогорное плато Лаго-Наки – уникальный уголок природы Большого Кавказа, с альпийскими лугами, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России.

Будет время насладиться шикарными видами, подышать чистейшим горным воздухом и конечно же сделать фото и видео на память.

18:00 Ужин.

6 день
Скала Чертов палец и Хаджохская Теснина

09:00 Завтрак.

10:00 На канатке доберемся до вершины хребта Уна-Коз, оттуда пешком до скалы Чертов палец.

Следуя по маршруту, не забывайте смотреть по сторонам – красота природы Адыгеи неповторима.

А с самой скалы Вам откроется прекрасная панорама на Лагонакское нагорье, горы Большой и Малый Тхач, Тыбга и другие вершины.

Там же, у скалы, есть уютная полянка, где Вы сможете немного отдохнуть и вдоволь насладиться завораживающими видами.

14:00 Обед.

15:00 Экскурсия в Хаджохскую Теснину.

Уверяем, от впечатлений при посещении теснины Вы испытаете необычайный восторг.

Здесь мощная река Белая умещается в 3-5 метровый проем.

Что тут происходит во время весеннего таяния снегов рассказать нельзя.

Но можно представить.

А лучше приехать и самим услышать голос реки, которую скала пытается заковать в каменные наручники.

После Теснины Вас ждет интересная и довольно необычная коллекция местного музея – Беловодье , а также истории этих находок.

ВАЖНО! В теплое время года для активных туристов есть альтернатива экскурсиям – сплав по реке Белой!

19:00 Ужин.

7 день
Возвращение домой

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Отъезд.

Трансфер в аэропорт или на вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда и категории размещения, руб.:

Гостевой домТип размещения/период заезда09.01.22-19.03.2220.03.22-12.11.22 (кроме 01.05.22-14.05.22)01.05.22-13.05.2213.11.22-24.12.22 
Рябиновые бусыДвухместный номер комфорт27 30031 700-27 300 
Трехместный номер комфорт27 30031 700-27 300 
Четырехместный однокомнатный номер комфорт27 30031 700-27 300 
Четырехместные однокомнатные апартаменты с камином27 30031 700-27 300 
Четырехместный двухкомнатный номер комфорт27 30031 700-27 300 
Четырехместный двухкомнатный номер люкс27 30031 700-27 300 
Двухместный номер стандарт-мини27 30031 700-27 300 
Дополнительное место в номер (кресло-кровать)23 80025 500-23 800 
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере9 00011 000-9 000 
Стоимость тура для детей от 12 до 18 летскидка 10%скидка 10%-скидка 10% 
Стоимость тура для детей от 5 до 12 летскидка 15%скидка 15%-скидка 15% 
Парк ХаджохДвухместный номер стандарт26 90030 900-26 900 
Двухместный номер улучшенный28 40032 400-28 400 
Двухместный номер комфорт30 20034 200-30 200 
Трехместный номер студия27 30030 900-27 300 
Четырехместный семейный номер26 00030 900-26 000 
Дополнительное место в номер стандарт/улучшенный (раскладушка)23 80023 800-23 800 
Дополнительное место в номер комфорт (диван-кровать)30 20034 200-30 200 
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере стандарт/улучшенный13 00014 000-13 000 
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере комфорт15 00016 000-15 000 
Стоимость тура для детей от 12 до 18 летскидка 10%скидка 10%-скидка 10% 
Стоимость тура для детей от 5 до 12 летскидка 15%скидка 15%-скидка 15% 
Горная ЛавандаДвухместный номер стандарт26 40028 200-26 400 
Дополнительное место в номер (кресло-кровать)23 80023 800-23 800 
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере8 0009 000-8 000 
Стоимость тура для детей от 12 до 18 летскидка 10%скидка 10%-скидка 10% 
Стоимость тура для детей от 5 до 12 летскидка 15%скидка 15%-скидка 15% 
Отдых у рекиДвухместный номер стандарт26 40028 200-26 400 
Двухместный номер стандарт (мини)26 40028 200-26 400 
Трехместный номер стандарт26 40028 200-26 400 
Четырехместный номер стандарт26 40028 200-26 400 
Дополнительное место в номер (кресло-кровать/раскладушка)23 80023 800-23 800 
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере8 0009 000-8 000 
Стоимость тура для детей от 12 до 18 летскидка 10%скидка 10%-скидка 10% 
Стоимость тура для детей от 5 до 12 летскидка 15%скидка 15%-скидка 15% 
На АминовскойТрехместный номер стандарт (возможно размещение 2-х туристов без доплаты)24 20024 200-24 200 
Доплата за одноместное размещение в трехместном номере6 0006 000-6 000 
Стоимость тура для детей от 12 до 18 летскидка 10%скидка 10%-скидка 10% 
Стоимость тура для детей от 5 до 12 летскидка 15%скидка 15%-скидка 15% 

Цены по типам размещения на заезды 2021 года уточняйте при бронировании.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер г. Краснодар – пос. Каменномостский – г. Краснодар
  • Проживание в гостевом доме в 2-3-4-местных номерах выбранной категории со всеми удобствами
  • Питание 3-х разовое, домашняя кухня
  • Работа гида по программе
  • Все трансферы по маршрутам программы
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до Краснодара и обратно
  • Индивидуальный трансфер Краснодар – Каменномостский – Краснодар (в случае отличного времени прибытия от основной группы)
  • Билеты на экскурсионные объекты, оплачиваются на месте:
  • Канатная дорога – 600 руб. /чел.
  • Монастырь – 200 руб. /чел.
  • Хаджохская теснина – 500 руб. /чел.
  • Водопады Руфабго – 500 руб. /чел.
  • Азишская Пещера – 500 руб. /чел.
  • Термальные источники (3 часа):
  • Будни:
  • Взрослый – 550 руб. /чел.
  • Детский до 12 лет – 250 руб. /чел.
  • Выходные:
  • Взрослый – 600 руб. /чел.
  • Детский от 5 до 12 лет – 300 руб. /чел.
  • Музей Беловодье – 150 руб. /чел.
  • Пещера Нежная – 300 руб.
  • Кавказский заповедник – 300 руб.
  • Конная прогулка – 1 500 руб. /чел. (ограничения по весу туриста – 95 кг)
  • Экстрим парк – от 1 500 руб. /чел.
  • Рафтинг – от 1 500 руб. /чел.
  • Расходы личного характера
  • Медицинская страховка, оформляется по запросу
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Услуги прачечной
  • Сауна, баня
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
  • страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд;
  • головной убор (кепка, панама, шляпа);
  • солнцезащитные очки;
  • фото или видеоаппаратура;
  • небольшой рюкзак;
  • туристический коврик для сидения (можно купить на месте);
  • удобная обувь по сезону с нескользящей подошвой;
  • одежда по сезону;
  • непромокаемые куртка и брюки из плотной ткани;
  • накидка-дождевик из непромокаемого синтетического материала (можно купить на месте);
  • плавки / купальник;
  • средства личной гигиены;
  • смены одежды и нижнего белья;
  • наличные деньги на собственные нужды и оплату билетов на экскурсионные объекты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как осуществляется трансфер?

В день начала тура вас встретят на ж/д вокзале или в аэропорту (пожалуйста, сообщите нам заранее время и место прибытия). Ближе к дате тура мы направим вам информацию по встречающему автомобилю и контакты водителя.

Трансфер г. Краснодар – пос. Каменномостский – г. Краснодар.

В Краснодаре две точки сбора для туристов – ЖД вокзал и аэропорт.

Отъезд от ЖД вокзала не позднее 10:30, от аэропорта не позднее 12:00.

Если все туристы прилетают одним рейсом или приезжают одним поездом, то машина сразу отправляется в гостевой дом.

Обратный трансфер в Краснодар отправляется в 10:00. Водитель развозит всех туристов в соответствии с приоритетом более раннего вылета или отъезда. Обратные билеты желательно брать с отправлением не раньше 15:00.

Трансфер в одну сторону занимает 2 – 2,5 часа.

Какие достопримечательности мы посетим в туре?

Горы и реки, водопады и пещеры, посещение умиротворенных лощин и святых мест, конные прогулки – всё это ждёт Вас в туре.

Вы проедете к глубокому живописному ущелью Руфабго и пройдете 5 водопадов. Побываете в пещерах, сформировавшихся тысячи лет назад, и пройдете маршрут для любителей активного туризма.

Во время конной прогулки насладитесь окружающими пейзажами, а в один из дней активной программы Вас ждет запоминающийся вояж к скале Чертов палец, откуда открывается захватывающий вид на окрестности.

Ну а вершиной Вашего путешествия станет уникальное плато Лаго-Наки. Уюта нашему туру придают обеденные пикники на природе, а в середине нашей одиссеи Вы пополните силы на термальных источниках.

Какие скидки есть в туре?

Детям от 5 до 12 лет предоставляется скидка 15%.

Детям от 12 до 18 лет предоставляется скидка 10%.

Есть ли ограничения по весу туристов для участия в конных прогулках?

Да, ограничения по весу туриста для участия до 95 кг.

Может ли измениться программа?

При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы. Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда.

Как организовано питание?

Питание 3-х разовое, домашняя кухня (если программа дня предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед и ужин в этот день включает и первое и второе блюдо).

ВАЖНО! Туристы, проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда, Отдых у реки и на Аминовской питаются в гостевом доме Рябиновые бусы.

Расстояние до Рябиновых бус от Горной Лаванды – 50 метров, от Отдыха у реки – 200 метров, от на Аминовской – 400 метров.

На завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина.

Туристы, проживающие в гостевом доме Парк Хаджох питаются на территории этого гостевого дома.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
22 июня 2022
Всё очень хорошо организовано. Ни каких замечаний. Спасибо Вам!!!
Д
22 июня 2022
Всё прошло отлично, от начала тура до конца! Подобрали тур по моим предпочтениям, я очень рада что выбрала именно вас! Спасибо за вашу работу, и прекрасные впечатления!
М
21 июня 2022
Организация на высшем уровне. Очень оперативно на все вопросы отвечали,помогали,никаких претензий!

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