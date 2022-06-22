Горы и реки, водопады и пещеры, посещение умиротворенных лощин и святых мест, конные прогулки, термальные источники, плато Лаго-Наки и Гранитный каньон – всё это ждёт Вас в туре.

Вода геотермальных источников расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях

Побываем в пещерах, сформировавшихся тысячи лет назад, и пройдем маршрут для любителей активного туризма

Мы пройдем по глубокому живописному ущелью Руфабго и увидим 5 водопадов

Программа тура по дням

1 день Источник «Водная Ривьера»

09:30-10:30 Встреча в Краснодаре на ЖД вокзале – трансфер в гостевой дом. 11:00-12:00 Встреча в Краснодаре в аэропорту – трансфер в гостевой дом. 13:00-14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном вами для проживания во время тура. 14:30 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни. 15:30 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера». Источник включает 5 общих бассейнов с кремнистой минеральной питьевой лечебно- столовой водой под открытым небом, глубина скважины 1800 метров, а температура воды в бассейнах варьируется от +20 до +39 градусов. Такие воды практически не имеют противопоказаний для использования, активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях. 19:30 Ужин. В этот вечер, как и в любой другой, Вы также можете посетить сауну или баню на дровах, прогуляться по берегу реки Белой или по пешеходному подвесному мосту через реку, отдохнуть в беседках на территории гостевых домов.

2 день Ущелье ручья Руфабго и Свято–Михайловский Афонский монастырь

09:00 Завтрак. 10:00 Отправление на экскурсию в Свято–Михайловский Афонский монастырь. Монастырь уникален своими Монастырскими пещерами и подземными ходами. Особенно прекрасна дорога, ведущая к монастырю – открывается изумительная панорама гор. Плато Лагонаки, вершины Главного Кавказского хребта, Тыбгинского, Чугушского и Фишт-Оштеновского горных узлов отсюда видны как на ладони. Кроме этого, у Вас будет возможность искупаться в животворном источнике Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона, находящемуся на склоне горы Физиабго. 14:00 Обед. 15:00 Отправление на экскурсию в ущелье ручья Руфабго. В переводе с адыгейского Руфабго означает «бешеный». Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами колхидского плюща. Вы увидите несколько красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго и Девичья коса. Пройдете по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м. 19:00 Ужин.

3 день Гранитный каньон и поселок Гузерипль

09:00 Завтрак. 10:00 Вас ждет путешествие на весь день. Проедем по горной дороге вдоль знаменитого Гранитного каньона, остановимся на самых удачных смотровых. В этом каньоне река Белая бушует как нигде больше. Оправляемся в сторону самого удаленного населенного пункта Адыгеи – поселка Гузерипль. Поселок выполняет роль одновременно и туристического места, и кордона в Кавказский Биосферный Заповедник. 14:00 Пикник на природе. После завтрака каждому туристу на базе соберут ланч-бокс, чтобы пополнить силы на маршруте. 15:00 В поселке Гузерипль и окрестностях посетим самый большой Дольмен Адыгеи, зайдем на экскурсию в заповедник и все это в окружении потрясающих панорам гор, лесов, прозрачных рек и чистейшего горного воздуха. 19:00 Ужин.

4 день Конная прогулка по ущелью Мишоко

09:00 Завтрак. 10:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады». Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами, далее сквозь старые черкесские сады, через речку и дубовую рощу выйдем к началу маршрута. Получаем удовольствие от активного отдыха, умеренной физической нагрузки и наслаждаемся видами. 14:00 Обед. 15:00 Пеший маршрут по ущелью Мишоко, но уже по низу ущелья – там нас ждут водопады, гроты и пещеры, они не оставят равнодушными даже самых заядлых туристов. В теплое время года пройти можно прямо по горному ручью, по колено в освежающей чистой воде. После ущелья, при желании, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк, пролететь на троллее над ущельем со скоростью до 50 км/час и покорить скальный маршрут. 19:00 Ужин.

5 день Плато Лаго-Наки и посещение Азишской пещеры

09:00 Завтрак. 10:00 Сегодня вас снова ждет выезд на весь день и наши повара заботливо соберут для всех туристов ланч-боксы с собой. Конечная точка – знаменитое плато Лаго-Наки, настоящая жемчужина Адыгеи. В первой половине дня по дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещерах Большая Азишская и Нежная, а также сможете прибрести знаменитый Адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке. 14:00 Пикник на природе. 15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки. Высокогорное плато Лаго-Наки – уникальный уголок природы Большого Кавказа, с альпийскими лугами, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России. Будет время насладиться шикарными видами, подышать чистейшим горным воздухом и конечно же сделать фото и видео на память. 18:00 Ужин.

6 день Скала Чертов палец и Хаджохская Теснина

09:00 Завтрак. 10:00 На канатке доберемся до вершины хребта Уна-Коз, оттуда пешком до скалы Чертов палец. Следуя по маршруту, не забывайте смотреть по сторонам – красота природы Адыгеи неповторима. А с самой скалы Вам откроется прекрасная панорама на Лагонакское нагорье, горы Большой и Малый Тхач, Тыбга и другие вершины. Там же, у скалы, есть уютная полянка, где Вы сможете немного отдохнуть и вдоволь насладиться завораживающими видами. 14:00 Обед. 15:00 Экскурсия в Хаджохскую Теснину. Уверяем, от впечатлений при посещении теснины Вы испытаете необычайный восторг. Здесь мощная река Белая умещается в 3-5 метровый проем. Что тут происходит во время весеннего таяния снегов рассказать нельзя. Но можно представить. А лучше приехать и самим услышать голос реки, которую скала пытается заковать в каменные наручники. После Теснины Вас ждет интересная и довольно необычная коллекция местного музея – Беловодье , а также истории этих находок. ВАЖНО! В теплое время года для активных туристов есть альтернатива экскурсиям – сплав по реке Белой! 19:00 Ужин.

7 день Возвращение домой