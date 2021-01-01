День 1

Обзорная экскурсия по поселку, посещение ледопадов реки Каменка

Вместе с инструктором вы изучите инфраструктуру посёлка. Инструктор с удовольствием покажет, где расположены магазины и небольшой рынок. Рекомендуем купить в Мезмае местные лакомства: домашние сыры и копчёную грудинку. Кроме того, здесь вы найдёте нежнейшую брынзу и вкусное домашнее молоко. После изучения гастрономических радостей, вас ждёт несложное путешествие по ущелью реки Каменка. Здесь вы увидите небольшие ледопады — замерзшие струи воды, стекающие по ущелью.

Активная часть прохождения по маршруту: 6, 2 км, перепад высот 640-740 м, продолжительность маршрута 3 часа.

День 2

Курджипское ущелье. Ледопад и пещера Исиченко, смотровая «Сосна», Пальмовый ледопад

В Курджипском ущелье природа спрятала целый набор местных достопримечательностей! Именно сюда мы отправимся в первые дни знакомства с Мезмаем. Путь к ущелью лежит вдоль реки Курджипс по заснеженной, каменистой тропе. При входе вас встретит огромная скованная льдом речная заводь под громким названием «Шестиметровка». Затем тропа сворачивает и ведёт нас по покрытому снежными шубами самшитовому лесу к пещере Исиченко. Зимой она выглядит по-особенному, волшебно: здесь расположился ещё один ледопад. Кажется, будто время остановилось и хрустальные струи воды не замерзли, а просто замерли, не способные сдвинутся со своего места.

На этом прогулка не заканчивается! Впереди нас ждут ещё верхний и нижний Пальмовые ледопады — ещё два творения зимнего скульптора — мороза. Здесь же мы посетим первую смотровую площадку под названием «Сосна», откуда открывается завораживающая дух картина. С площадки прекрасно видно Курджипское ущелье: на его фоне можно сделать бесподобные фото, которые будут напоминать о поездке.

Активная часть прохождения по маршруту: 4, 8 км, перепад высот 640-760 м, продолжительность маршрута 5-6 часов.

День 3

Орлиные скалы, смотровые площадки «Сосна», «Пирамида» и «Орлиная полка»

Орлиные скалы нередко называют визитной карточкой Мазмая. В этом нет ничего странного — удивительные скалы обрамляют долину с северной стороны. Они будто бы наблюдают за жителями посёлка, ведь рассмотреть их можно почти из любого района Мезмая. Нам предстоит посетить сразу несколько смотровых площадок, включая «Сосну», «Пирамиду» и «Орлиную полку» — самую знаменитую местную достопримечательность.

Путь к ней проложен по лиственному лесу. Зимой деревья сбрасывают своё облаченье, обнажая ветви и подставляя их под зимние лучи солнца. Всего через час-полтора умеренного подъёма по оголенному заснеженному лесу — и мы попадаем на «Орлиную полку». Она находится непосредственно в скальном массиве. По сути, это длинный уступ, глубина которого около 5 метров. Здесь можно убедиться, что скалы получили своё название не спроста. Даже зимой в этом месте находится множество бородачей и сипов, которых неискушенные туристы называют просто орлами.

Орлиную полку стоит посетить ради открывающихся отсюда видов! Сидя на местных уступах, будто в рядах древнего амфитеатра, хочется вечно всматриваться в открывающиеся панорамы не только на поселок Мезмай, который мы не так давно покинули, но и на гору Зауду, Утюг, плато Лаго-Наки, хребет Азиш-Тау. Но на этом маршрут не заканчивается! Впереди нас ждёт подъём на смотровую площадку «Сосна», откуда мы выйдем к горе под названием Пирамида. Её имя напрямую связано с формой — она действительно напоминает по своим очертаниям пирамиду. Но главная прелесть горы не в её огромной конусообразной форме, а в открывающихся отсюда видах. Здесь можно рассмотреть долину реки Курджипс, Сухую балку, а также ожидающее нашего посещения Гуамское ущелье.

Активная часть прохождения по маршруту: 11, 8 км, перепад высот 640-1010 м, продолжительность маршрута 7-8 часов.

День 4

Одна из главных гордостей нашего маршрута — Гуамское ущелье

Это удивительный каньон, протянувшийся на 3 км. Его высота достигает 400 м. Здесь природа собрала воедино всё, что может приковать взгляд туриста. Скалистые края украшены вечнозелеными можжевельниками, пихтами и самшитами, а по всему маршруту постоянно встречаются замерзшие в удивительных фигурах водопады.

Во всём этом великолепии странно и в то же время очаровательно смотрится узкоколейная железная дорога. Создается ощущение некой сказки, будто по этим рельсам ходит транспорт местных, лесных жителей. На самом деле, по железной дороге ходит экскурсионный поезд. Тем не менее, часть ущелья мы преодолеем пешком, чтобы как можно ближе познакомиться с этим чудом природы. Затем все желающие смогут прокатиться на экскурсионном поезде.

Активная часть прохождения по маршруту: 13, 5 км, перепад высот 640-550 м, продолжительность маршрута 5-6 часов.

День 5

Водопады Монастырский, Университетский и Чинарев

Это будет довольно длинный, но полный впечатлений день! Мы практически не будет подниматься вверх — большая часть пути пролегает по ровным, лесным тропам. Нам предстоит посетить три ледопада, каждый из которых обладает своей особенностью.

Первым мы познакомимся с небольшим Монастырским водопадом. Он встречает нас, будто подготавливая к предстоящим открытиям. Ведь стоит немножко пройтись, и мы уже увидим величественный Университетский ледопад, возвышающийся на 60 метров. Здесь невозможно не почувствовать мощь местной природы. Гигантские струи воды замерли, превратившись в ледяные изваяния, и на их фоне ощущаешь себя крошечной частью Вселенной. Вокруг ледопада расположились разноцветные известняковые скалы.

Как бы не хотелось здесь задержаться, мы всё равно идём дальше. Нас ждёт ещё один ледопад — Чинарев, расположенный на одноименной реке Чинарка. Он значительно отличается от своих собратьев. Природа будто бы специально отвела ему отдельное место, расположив в своеобразном каменном амфитеатре. А вот высота у ледопада не такая большая — всего 12 метров.

Активная часть прохождения по маршруту: 18, 7 км, перепад высот 640-930 м, продолжительность маршрута 7-8 часов.

День 6

Лунный ледопад и Мезмай камень

Сегодня нам снова предстоит путешествие по окрестным лесам. Сначала будет небольшой подъём по лесной тропе, по которой мы придем к мосту, переброшенному через Алебастровую реку. Впереди нас ждёт ещё минут 30-40 подъёма до двухкаскадного Лунного ледопада. У него, как и у многих других местностей Мезмая, название выбрано не случайно. Если повезёт, на берегу реки вы сможете отыскать селенит — минерал, второе название которого звучит как «лунный камень».

Дальше нам предстоит спуск по уже изведанной тропе и дальнейшая прогулка по лесу. Впереди нас ждёт Мезмай-камень, добираться к которому предстоит по густому лесу с постепенным набором высоты. Ближе к концу пути частые стволы деревьев расступаются, открывая нашему взору вид на окружающие достопримечательности. Отсюда можно рассмотреть уже изведанную Орлиную полочку, долину реки Курдипс и сам посёлок. Здесь мы хорошенько отдохнём, наслаждаясь открывающимися панорамами.

Активная часть прохождения по маршруту: 12, 2 км, перепад высот 640-980 м, продолжительность маршрута 5-6 часов.

День 7

Посещение выставки гончарных изделий и пасеки

Посёлок Мезмай прекрасен не только своими видами. Здесь живут настоящие умельцы, которые создают удивительные вещи из глины. Мы посетим местную выставку глиняных изделий и воочию увидим, насколько талантливы жители посёлка. Здесь вы сможете купить понравившийся кувшин или пиалу на память. Предлагаются и другие сувениры, в том числе и магнитики с видами окрестностей Мезмая.

Не менее интересным будет и знакомство с пчеловодством. Мы сходим на местную пасеку и познакомимся с её хозяином — удивительным человеком, который с полной отдачей и наслаждением занимается своим делом. Это человек, который действительно знает о пчелах всё! Здесь мы продегустируем несколько видов мёда, а также отведаем настоящую медовуху. На пасеке вы можете купить пыльцу и даже медовое пиво. Продолжительность 2, 5-3 часа.