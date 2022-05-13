Дагестан: путешествие-погружение

Познакомиться с традициями Дагестана через национальные блюда, плетение ковров и общение с местными

Авторский тур
Это приключение для тех, кто хочет быть не просто туристом, а исследователем.

За три дня мы не просто посмотрим самые красивые места Дагестана, но будем погружаться в местную культуру и национальный колорит: пообщаемся с местными, научимся плести ковры и попробуем дагестанские блюда.

В этом путешествии вы получите удивительный опыт и через традиции другого народа откроете нового себя.
Дагестан: путешествие-погружение
Дагестан: путешествие-погружение
Дагестан: путешествие-погружение
Дагестан: путешествие-погружение
Дагестан: путешествие-погружение
Дагестан: путешествие-погружение
Дагестан: путешествие-погружение
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Это путешествие-погружение для тех, кому важен высокий сервис и комфорт. С нами вы не туристы, а исследователи, так что готовьтесь пробовать, ощущать, погружаться!

В программе могут происходить изменения по дням, порядку посещения объектов и остановок в гостиницах из-за погодных условий или других факторов.

Нужно иметь с собой антиковидный документ (справка о вакцинации, ПЦР-тест, справка об антителах). И конечно, не забудьте взять паспорт, теплые удобные вещи и обувь, наличные (в горах банкоматы есть не везде).

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, 11:20
Завершение: Аэропорт Махачкалы, 18:30
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

🚗На машине🧒Можно с детьми🌓2-дневные туры🧳Экскурсионные туры

Еще несколько похожих предложений в Махачкале

Северный Дагестан: влюбиться за 3 дня
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Влад
Нет отзывов
Северный Дагестан: влюбиться за 3 дня
Пожить в горах, покататься на катере, испытать на себе местное гостеприимство
22 000 за 1 человека
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Курбан
4.3
6 отзывов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
Полюбоваться фантастической природой Дагестана и узнать самое интересное о местных традициях
6 500 за 1-4 чел.
Топовый тур в Дагестан
5 дней
Авторский тур
ЭтноМир
Нет отзывов
Топовый тур в Дагестан
Дагестан - одно из интереснейших мест в России
50 000 за 1 человека
Старинные аулы и природа Дагестана
1 день
🚗 На машине
Авторский тур
Эльдар
Нет отзывов
Старинные аулы и природа Дагестана
Увидеть знаменитые места республики и влюбиться в горы
17 000 за 1 человека
Головокружительный Дагестан
10 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
Гаджи
4.9
46 отзывов
Очень популярно сейчас
Головокружительный Дагестан
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Чиркейское водохранилище в путешествии из Махачкалы
7 500 за 1-4 чел.
Хунзах и Матлас - в сердце Горного Дагестана
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Марианна
5
2 отзыва
Хунзах и Матлас - в сердце Горного Дагестана
Открыть древнюю историю Аварского ханства и влюбиться в величественные пейзажи края
12 000 за 1-4 чел.
Путешествие-перезагрузка в горном ауле Дагестана
1 день
🚗 На машине
Авторский тур
Александра
Нет отзывов
Путешествие-перезагрузка в горном ауле Дагестана
Пожить в спокойном месте среди гор и фруктового сада и наслаждаться природой без спешки
2645022 483 за 1 человека
Путешествие в Ботлихский район
15 часов
🛣 Джиппинг
Групповая
ЭтноМир
Нет отзывов
Путешествие в Ботлихский район
В этом путешествии вас ждут секреты изготовления известного дагестанского лакомства, историческая местность Ансалтинское
3 500 за 1 человека
Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Ахмед
Нет отзывов
Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров
Познакомиться с традициями древнего села и сделать серебряное украшение своими руками
15 000 за 1-4 чел.
Аул-призрак в горах Дагестана
10 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Патимат
4.8
4 отзыва
Аул-призрак в горах Дагестана
На высоте 1500 метров над уровнем моря расположился аул-призрак, местный Мачу-Пикчу, - Гамсутль
от 12 000 за 1-4 чел.
Дружеское путешествие в аул-призрак Гамсутль
10 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
Артём
Нет отзывов
Дружеское путешествие в аул-призрак Гамсутль
Провести незабываемый день в горах Дагестана, посетить колоритные аулы и разрушить стереотипы
1950015 600 за 1-6 чел.
Путешествие на Сулакский каньон
12 часов
Индивидуальная
ЭтноМир
5
2 отзыва
Путешествие на Сулакский каньон
Готовы отправиться в невероятно захватывающее приключение
от 25 000 за 1-5 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Махачкале
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ