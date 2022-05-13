Организационные детали

Это путешествие-погружение для тех, кому важен высокий сервис и комфорт. С нами вы не туристы, а исследователи, так что готовьтесь пробовать, ощущать, погружаться!

В программе могут происходить изменения по дням, порядку посещения объектов и остановок в гостиницах из-за погодных условий или других факторов.

Нужно иметь с собой антиковидный документ (справка о вакцинации, ПЦР-тест, справка об антителах). И конечно, не забудьте взять паспорт, теплые удобные вещи и обувь, наличные (в горах банкоматы есть не везде).