Даже если вы уже были в Дагестане, то наверняка ещё не исследовали его южную часть. С нами вы откроете республику с новой стороны. Мы покажем вам аулы высоко в горах, где вы посмотрите на быт коренных жителей.



Прогуляемся по лесу, который старше всего человечества, и поднимемся на Шалбуздаг, где в окружении красных гор проводим запоминающийся закат. Вы полюбуетесь плавными зелёными волнами Каспия и побродите по старым улочкам Дербента.



Дагестан настолько красив и многогранен, что знакомиться с ним можно много-много раз — приглашаем вас в этом убедиться!