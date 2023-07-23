Неизведанный Южный Дагестан

Посетить высокогорные сёла, полюбоваться священной горой и пройти сквозь лиановый лес

Даже если вы уже были в Дагестане, то наверняка ещё не исследовали его южную часть. С нами вы откроете республику с новой стороны. Мы покажем вам аулы высоко в горах, где вы посмотрите на быт коренных жителей.

Прогуляемся по лесу, который старше всего человечества, и поднимемся на Шалбуздаг, где в окружении красных гор проводим запоминающийся закат. Вы полюбуетесь плавными зелёными волнами Каспия и побродите по старым улочкам Дербента.

Дагестан настолько красив и многогранен, что знакомиться с ним можно много-много раз — приглашаем вас в этом убедиться!
Неизведанный Южный Дагестан
Неизведанный Южный Дагестан
Неизведанный Южный Дагестан
Неизведанный Южный Дагестан
Неизведанный Южный Дагестан
Неизведанный Южный Дагестан
Неизведанный Южный Дагестан
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Возможно участие с детьми старше 16 лет.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, аэропорт, с 10:00. Также готовы встретить вас по любому адресу в Махачкале
Завершение: Махачкала, аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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