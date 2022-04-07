ежедневно в 08:00

Что вас ожидает

Сулакский каскад ГЭС и Дубки

Чтобы получить объемное представление о заповедных пейзажах каньона, вы подъедете к нему с разных сторон. Окинете взглядом панорамы Миатлинской ГЭС. С высот поселка Дубки увидите Чиркейскую ГЭС со второй по высоте плотиной в России (после Саяно-Шушенской). Полюбуетесь видами водохранилищ и извивающейся реки Сулак. Особое впечатление произведут парящие над каньоном орлы. А если вам захочется добавить острых ощущений, вы сможете прокатиться на зиплайне длиной 600 метров.

Прогулка на катере

Сулкакские красоты с высоты бесподобны, но и со дна каньона открываются не менее живописные ракурсы. На прогулке по лазурным водам Сулака вы рассмотрите сказочные водопады, бегущие по склонам ущелья, и понаблюдаете за жизнью старого Зубутли, раскинувшегося на берегах реки.

Форелевое хозяйство и зоны отдыха

В «Янтарном» для вас приготовят фирменное блюдо — свежевыловленную форель на гриле. А после вы сможете провести время на обустроенной для отдыха гостей территории. Здесь есть интересные этнозоны, фонтан со скульптурами, сквер, детская площадка и зоопарк.

Бархан Сарыкум

В завершение мы отвезем вас на крупнейший песчаный бархан в Европе. Вы узнаете о феномене неподвижных дюн, особом климате места, редких животных, включая краснокнижных, и значимости бархана для исследователей-орнитологов. И конечно, вы откроете удивительные песчаные ландшафты, которые мгновенно переносят в мир азиатских пустынь.

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