ежедневно в 08:00

Сулакский каньон - все включено

Рассмотреть ущелье с лучших ракурсов, покататься на катере и перенестись в мир азиатских пустынь

5
3 отзыва
Групповая
Самый глубокий каньон Европы — гордость Дагестана и однозначное must-see место, без которого представление о республике было бы неполным.

В группе до 19 человек вы посетите самые впечатляющие смотровые, увидите знаменитые ГЭС с водохранилищами, покатаетесь по бирюзовому Сулаку.

А после обеда в форелевом хозяйстве отправитесь исследовать удивительный бархан Сарыкум.
Сулакский каньон - все включено
Сулакский каньон - все включено
Сулакский каньон - все включено
Сулакский каньон - все включено
Сулакский каньон - все включено
Сулакский каньон - все включено
Сулакский каньон - все включено
Сулакский каньон - все включено
Сулакский каньон - все включено
Сулакский каньон - все включено
Сулакский каньон - все включено
Сулакский каньон - все включено
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Что вас ожидает

Сулакский каскад ГЭС и Дубки
Чтобы получить объемное представление о заповедных пейзажах каньона, вы подъедете к нему с разных сторон. Окинете взглядом панорамы Миатлинской ГЭС. С высот поселка Дубки увидите Чиркейскую ГЭС со второй по высоте плотиной в России (после Саяно-Шушенской). Полюбуетесь видами водохранилищ и извивающейся реки Сулак. Особое впечатление произведут парящие над каньоном орлы. А если вам захочется добавить острых ощущений, вы сможете прокатиться на зиплайне длиной 600 метров.

Прогулка на катере

Сулкакские красоты с высоты бесподобны, но и со дна каньона открываются не менее живописные ракурсы. На прогулке по лазурным водам Сулака вы рассмотрите сказочные водопады, бегущие по склонам ущелья, и понаблюдаете за жизнью старого Зубутли, раскинувшегося на берегах реки.

Форелевое хозяйство и зоны отдыха

В «Янтарном» для вас приготовят фирменное блюдо — свежевыловленную форель на гриле. А после вы сможете провести время на обустроенной для отдыха гостей территории. Здесь есть интересные этнозоны, фонтан со скульптурами, сквер, детская площадка и зоопарк.

Бархан Сарыкум

В завершение мы отвезем вас на крупнейший песчаный бархан в Европе. Вы узнаете о феномене неподвижных дюн, особом климате места, редких животных, включая краснокнижных, и значимости бархана для исследователей-орнитологов. И конечно, вы откроете удивительные песчаные ландшафты, которые мгновенно переносят в мир азиатских пустынь.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер и полное сопровождение, входные билеты на бархан Сарыкум, прогулка на катере и комплексный обед (форель на углях)
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Махачкале на проспекте Алигаджи Акушинского
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 08:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
7 апр 2022
Ездили на экскурсию с Нурмагомедом и потом еще на другую с Магомедом. Нам всё очень понравилось. Гиды, водители, маршрут, программа, сервис.
Елена
4 апр 2022
Прекрасная экскурсия, море впечатлений, красивейшие виды Кавказа, самый позитивный гид, интересно рассказывает, все просто класс👍если ещё приедем, то только к вам
Алёна
29 мар 2022
Спасибо большое за интересный маршрут и рассказ. Не смотря на экстремальные условия погоды все прошло великолепно, с нами был виртуозный и прекрасный водитель Джамал, огромное спасибо. Благодарна за интересные рассказы, душевную улыбку и танцы нашему прекрасному гиду Олегу. Я отмечала в этот день свой день рождение, он прошёл великолепно благодаря отзывчивость, душевности и веселью Олега и Джамала! И спасибо большое всем ребятам которые были с нами… И за подарочки!
Спасибо большое за интересный маршрут и рассказ. Не смотря на экстремальные условия погоды все прошло великолепно,

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