Сулакский каньон, комплекс пещер «Нохъо» и бархан Сарыкум

Какой он, Дагестан

Какой он, Дагестан? Дагестан лучше всего исследовать за пределами Махачкалы.

Это мы и сделаем! Со мной вы отправитесь в однодневное путешествие по самым живописным местам Дагестана.

Вы прокатитесь на лодке по Сулакскому каньону, поднимитесь на вершину бархана Сарыкум и заглянете в пещеру Нохъо. Самое главное — экскурсия проводится в мини-группе до 6 человек.
Сулакский каньон, комплекс пещер «Нохъо» и бархан Сарыкум
Сулакский каньон, комплекс пещер «Нохъо» и бархан Сарыкум
Сулакский каньон, комплекс пещер «Нохъо» и бархан Сарыкум
Сулакский каньон, комплекс пещер «Нохъо» и бархан Сарыкум
Сулакский каньон, комплекс пещер «Нохъо» и бархан Сарыкум
Сулакский каньон, комплекс пещер «Нохъо» и бархан Сарыкум
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Что вас ожидает 🤩

  • Бархан Сарыкум
  • Сулакский каньон
  • Изумрудные воды Сулака (прогулка на катере)
  • Смотровые площадки
  • Комплекс пещер «Нохъо»
  • Чиркейское водохранилище
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа экскурсии:

  • Пустыня Дагестана.
  • Первым, чем мы будем любоваться по дороге к Сулакскому каньону, это бархан Сарыкум – уникальный памятник природы, крупнейший песчаный бархан в Европе. Само его нахождение в этих краях — чудо, еще удивительнее то, что по нему протекает река. Кстати, именно здесь снимали знаменитый фильм «Белое солнце пустыни».
  • С ветерком по бирюзовым водам.
  • Направимся к комплексу «ГлавРыбы», где пересядем на джипы, а дальше по мало известной, туристам дороге, направимся в поселок старое Зубутли. Так мы доедем до места, откуда отправимся кататься на катере по Сулакскому каньону. Это невероятные ощущения, мчаться по лазурной воде Сулакского каньона! По дороге, туда и обратно, мы обязательно будем останавливаться, чтобы сделать фотографии в природных локациях, покажем вам несколько секретных мест, с которых открывается невероятный вид на каньон.
  • Обед и отдых.
  • На обед отправимся в комплекс «ГлавРыбы» – это форелевое хозяйство, где можно полакомиться свежеиспеченной форелью, выловленной прямо у Вас на глазах.
  • Новая туристическая локация.
  • На окраине села Ново-Зубутли, в самой узкой части Сулакского каньона, расположена новая достопримечательность — комплекс из трех пещер «Нохъо». Общая длина лабиринтов — несколько сот метров, по обе стороны мостового перехода находятся смотровые площадки, отсюда можно посмотреть на каньон с другого ракурса.
  • Захватывающий вид.
  • В поселке Дубки мы посетим смотровую площадку, с которой открывается невероятный вид на Сулакский каньон. Бонусом при посещении смотровой площадки в Дубках станет знакомство с орлами. Среди гор Дагестана эти величественные птицы строят гнезда и потому летают рядом со смотровой площадкой.
  • Чиркейское водохранилище.
  • В завершение нашего маленького путешествия посетим смотровую площадку, с которой открывается панорама на самую высокую арочную плотину России. Чиркейская ГЭС поражает воображение каждый раз, когда оказываешься на ней. Дух захватывает, когда видишь эту изящную арку высотой в более чем 200 метров, зажатую в узком ущелье реки Сулак.

Ежедневно с 09:00 (свободные даты, по индивидуальному запросу)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (трансфер)
  • Услуги гида
  • Сопровождение гида и все организационные детали
Что не входит
  • По желанию:
  • Выезд из других городов и районов кроме г. Махачкалы, оплачивается дополнительно, по договоренности
  • Входной билет на бархан (от 150 руб. /чел.)
  • Джип в Старый Зубутли, к месту стоянки катеров (7000 руб. за всю группу)
  • Прогулка на катере по реке Сулак (4000 руб. за всю группу)
  • Обед (от 600 руб. /чел. (зависит от вашего заказа))
  • Помещение пещеры Нохъо (500-600 руб. /чел.)
  • Полет на зиплайне (от 1000 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
Махачкала, Дагестан, Россия
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 (свободные даты, по индивидуальному запросу)
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • В ближайшее время
  • Мы свяжемся с Вами
  • Чтобы уточнить место встречи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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