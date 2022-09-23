Какой он, Дагестан? Дагестан лучше всего исследовать за пределами Махачкалы.



Это мы и сделаем! Со мной вы отправитесь в однодневное путешествие по самым живописным местам Дагестана.



Вы прокатитесь на лодке по Сулакскому каньону, поднимитесь на вершину бархана Сарыкум и заглянете в пещеру Нохъо. Самое главное — экскурсия проводится в мини-группе до 6 человек.