Знаковые места Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Самый глубокий каньон Европы и живописный бархан, который стал одной из самых запоминающихся...

4.7
75 отзывов
Самый глубокий каньон Европы и живописный бархан, который стал одной из самых запоминающихся природных декораций в советском кино — приглашаем вас увидеть своими глазами знаковые достопримечательности Дагестана.

Мы поднимемся на бархан Сарыкум и побываем там, где проходили съемки фильма «Белое солнце пустыни», а через Сулакский каньон пройдем на катере.
Знаковые места Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Знаковые места Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Знаковые места Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Знаковые места Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Знаковые места Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Знаковые места Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Знаковые места Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Знаковые места Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Что вы увидите 🤩

  • Жемчужные воды каньона
  • Виды на Черкейское водохранилище
  • Виды на Миатлинскую ГЭС
  • Смотровая площадка в поселке Дубки
  • Песчаное царство Сарыкум
Сулакский каньон
Жемчужиной горного Дагестана по праву считается Сулакский каньон. Если есть особенный дух республики, то он непременно живет в этом красивом месте, наслаждаясь прекрасной рекой и величием гор. Как говорят путешественники: «Кто не видел Сулакского каньона — тот не был в Дагестане». Все чаще его сравнивают со знаменитым Гранд каньоном в Колорадо. И хотя по протяженности Сулакский каньон короче, по глубине он превосходит Гранд каньон.
Здесь нас ждет прогулка на катерах по реке каньона.
Бархан Сарыкум
Следующей точкой нашего маршрута станет бархан Сарыкум — природный памятник Дагестана. Это небольшой кусок пустыни, который находится в самом сердце Дагестанских гор. Тут вы узнаете множество легенд и сделаете красивые памятные фото. Именно здесь проводились съемки некоторых эпизодов знаменитого фильма «Белое солнце пустыни»

Цены на экскурсию

Для группы 1-19 человекДля группы 1-18 человек
Взрослый (12+)
2 940 ₽
Детский (0-11 лет)
2 600 ₽
Пенсионный
2 600 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комплексный Обед в форелевом хозяйстве
  • Прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу
  • Входные билеты на бархан Сарыкум
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения
пр-т. Акушинского, 28, Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Пн, чт, сб, вс в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Пн, чт, сб, вс в 08:00

Кочевник Т.
Кочевник Т.
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