Сулакский каньон

Жемчужиной горного Дагестана по праву считается Сулакский каньон. Если есть особенный дух республики, то он непременно живет в этом красивом месте, наслаждаясь прекрасной рекой и величием гор. Как говорят путешественники: «Кто не видел Сулакского каньона — тот не был в Дагестане». Все чаще его сравнивают со знаменитым Гранд каньоном в Колорадо. И хотя по протяженности Сулакский каньон короче, по глубине он превосходит Гранд каньон.

Здесь нас ждет прогулка на катерах по реке каньона.

Бархан Сарыкум

Следующей точкой нашего маршрута станет бархан Сарыкум — природный памятник Дагестана. Это небольшой кусок пустыни, который находится в самом сердце Дагестанских гор. Тут вы узнаете множество легенд и сделаете красивые памятные фото. Именно здесь проводились съемки некоторых эпизодов знаменитого фильма «Белое солнце пустыни»