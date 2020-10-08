3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Знакомство с колоритным бытом саамов

Оказавшись в поселении саамов, вы погрузитесь в историю 📖 и культуру одного из древнейших народов Кольского полуострова. Мы рассмотрим самобытные деревенские строения, чумы и куваксы, и домашнюю утварь. Посетим аллею заговоренных идолов, где поговорим о местных верованиях, приметах и оберегах. А еще вы познакомитесь с национальными играми жителей деревни: «саамским футболом», метанием «няртала» (аркана для ловли оленей) и ивовых колец.

Обед в саамских традициях

После вы отправитесь к столу, чтобы оценить местные блюда. Отведаете «лим», уху из свежепойманного сига, с ловозерским хлебом. А еще попробуете особенный напиток «пакула» — березовый настой из чаги, ягеля и секретных трав.

Развлечения в деревне

Жизнь саамов тесно связана с оленеводством, поэтому в деревне вы, конечно же встретите оленей: сможете покормить животных и даже покататься на них. А еще вы встретите лис, лосей и хаски, сфотографируетесь 📸 в саамских национальных костюмах и сможете увезти с собой местный оберег.

Организационные детали