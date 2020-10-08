3 отзыва оставили туристы

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Этно-путешествие из Мурманска в деревню саамов

Познакомиться с традициями и бытом северного народа, попробовать местные блюда и приручить оленя

5
3 отзыва
Николай
Николай – представитель из Мурманска
В глубине Кольского полуострова расположилась дивная деревушка — место, где вы отдохнете от городской суеты и с головой погрузитесь в культуру саамов.

Вы рассмотрите жилища и идолы северного народа, покормите оленей и попробуете себя в местных играх.

А на обед отведаете уху из сига и напиток «пакула» из чаги и ягеля.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-12 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Этно-путешествие из Мурманска в деревню саамов
Этно-путешествие из Мурманска в деревню саамов

Что вас ожидает

Знакомство с колоритным бытом саамов
Оказавшись в поселении саамов, вы погрузитесь в историю 📖 и культуру одного из древнейших народов Кольского полуострова. Мы рассмотрим самобытные деревенские строения, чумы и куваксы, и домашнюю утварь. Посетим аллею заговоренных идолов, где поговорим о местных верованиях, приметах и оберегах. А еще вы познакомитесь с национальными играми жителей деревни: «саамским футболом», метанием «няртала» (аркана для ловли оленей) и ивовых колец.

Обед в саамских традициях
После вы отправитесь к столу, чтобы оценить местные блюда. Отведаете «лим», уху из свежепойманного сига, с ловозерским хлебом. А еще попробуете особенный напиток «пакула» — березовый настой из чаги, ягеля и секретных трав.

Развлечения в деревне
Жизнь саамов тесно связана с оленеводством, поэтому в деревне вы, конечно же встретите оленей: сможете покормить животных и даже покататься на них. А еще вы встретите лис, лосей и хаски, сфотографируетесь 📸 в саамских национальных костюмах и сможете увезти с собой местный оберег.

Организационные детали

  • Трансфер от Мурманска и обратно, посещение деревни и обед входят в стоимость экскурсии
  • После экскурсии 🧭 каждый участник получит памятный сувенир
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Этно-путешествие из Мурманска в деревню саамов
Этно-путешествие из Мурманска в деревню саамов
Этно-путешествие из Мурманска в деревню саамов
Этно-путешествие из Мурманска в деревню саамов
Этно-путешествие из Мурманска в деревню саамов
Этно-путешествие из Мурманска в деревню саамов
Этно-путешествие из Мурманска в деревню саамов
Этно-путешествие из Мурманска в деревню саамов
Этно-путешествие из Мурманска в деревню саамов
Этно-путешествие из Мурманска в деревню саамов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Николай
Николай
Всем доброго времени суток! Меня зовут Николай, и я представитель команды лицензированных гидов-экскурсоводов. Мы всегда ищем новое и увлекательное в обыденном, ведь на всё можно смотреть с разных сторон — и будут отличия. Каждый из нас влюблен в наш край и его невероятную природу. С радостью приглашаем вас увидеть красоты Севера и разделить с нами эту любовь!
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3 отзыва оставили туристы

8 октября 2020
Экскурсия очень понравилась, насыщенная, интересная, в составе трех туристов можно считать индивидуальная получилась!) Кормили и общались с такими животными как кролики, лисы, енот, хаски, олени и другие, поклонились идолам, очистились в озере, прокатились на квадроциклах, угостились ухой и чаем из ягеля, приобрели амулетики. Экскурсовод туристического комплекса Виталий щедро делился знаниями о саамской культуре все время пребывания в деревне. При выборе гида стоит учитывать, что выезд на экскурсию может изменяться. Трансфер в деревню 25 сентября нам обеспечил Константин, напарник Николая. Спасибо, экскурсию рекомендую к посещению!
15 сентября 2020
Ездила в деревню саамов с Владимиром. Не сразу узнала только, что это не Николай) Владимир оказался приятным собеседником, быстро довез, нафотографировал везде меня. В деревне саамов уже свой гид, который много рассказывал про жизнь и быт саамов. Покормили и пофотографировались с оленями, они такие милые! Пообщались с хаски, покормили енота. Еще есть лисички и песцы. Пофоткались в национальных нарядах, покатались на квадриках. Сходили на озеро Семи ключей, где прошел обряд очищения) Чистейшее озеро с вкусной водой, прихватите бутылочку набрать воды. Пообщались с идолами. Поиграли в саамские игры, было забавно! И еще надо взять с собой монетки для загадывания желаний, лучше светлые (1, 2, 5 руб) Мне все понравилось! Спасибо! 😃
14 сентября 2020
Мы с мужем ездили на экскурсию вдвоем, все очень понравилось. Дорога до деревни занимает около двух часов (из центра города), есть возможность рассмотреть природу полуострова. Нам повезло, мы ездили ранней осенью, когда можно увидеть все краски леса, отражение неба в озерах - очень красиво. Деревня занимает довольно большую территорию. Программа включает знакомство с бытом саамов, катание на квадроциклах (зимой, видимо, на снегоходах), игры. У идолов можно загадать желание (не забудьте монетки), а в чистейшем родниковом озере - "смыть" негатив и отрицательную энергию (тут тоже понадобятся монетки). Мне больше всего понравился животный мир - можно покормить оленя с рук и сфотографироваться с ним, удерживая за ошейник (что оказалось не так просто), пообщаться с хаски и их щенками, покормить енота Саню. Гид рассказал много всего интересного про содержание оленей, про охоту, про то, что с 76 года на Кольском полуострове нет волков, зато есть росомахи и медведи. Конечно, покормить оленя сейчас можно и в Подмосковье, но мне очень понравилась поездка, потому что это настоящее путешествие, переключение из суеты и несмолкающего телефона в мир другой природы, других обычаев, даже другой еды. Спасибо aurorachallenge за прекрасно проведенное время! Николай, Владимир, это был наш лучший выходной день за последнее время) Планируем вернуться за северным сиянием в Териберку)

Николай проводит ещё 3 экскурсии

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