Муром

Автобусная и пешеходная

Групповая
Автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Муром
Муром
Муром
Муром

Что вас ожидает 🤩

  • Муром
  • Свято-Троицкий женский монастырь
  • Благовещенский монастырь
  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Село Карачарово
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 72 часа до наступления даты экскурсии.

Важная информация: посещение музеев возможно только при предъявлении на цифровом устройстве (сотовом телефоне, планшете и пр.) QR-кода с ЕПГУ одного из следующих документов: сертификат профилактической прививки от COVID-19 или сертификат об иммунизации; или при предъявлении «универсального документа посетителя мероприятий» либо на цифровом устройстве, либо в виде оригинала бейджа. Несовершеннолетние лица являются исключением из данного указа (но необходимо иметь маску).

На родине Ильи Муромца у нас предусмотрена обзорная экскурсия по городу на автобусе. Вам поведают легенды и историю этих мест, расскажут о подвигах Русских богатырей. Во время прогулки Вы сможете насладиться архитектурой 19 века, а также прогуляться к памятнику Ильи Муромца, который находится в Окском саду. Великолепные фотографии можно будет сделать, посетив смотровую площадку.

Муром считается одним из самых интересных и красивых городов Золотого Кольца.

В программе предусмотрено посещение монастырей:

  • Свято-Троицкий женский монастырь, стены которого хранят мощи Князя Петра и княгини Февронии. «День семьи, любви и верности» проходит в день памяти этим святым благоверным и преданным супругам, они являются покровителями семьи, благополучия и любви в браке
  • Благовещенский монастырь, где находятся мощи Святых Михаила, Константина и Федора, иконостас, подаренный Екатериной II.
  • Спасо-Преображенский монастырь, который известен наличием точной копии иконы Божией Матери «Скоропослушница».

В завершении поездки можно будет сделать омовение в источниках Ильи Муромца, в селе Карачарово.

Примерное время выезда в Нижний Новогород - 17:30, ориентировочное возвращение на площадь Ленина - 20:00.

Программа

  • Обзорная автобусная экскурсия по городу.
  • Посещение Свято-Троицкого женского монастыря.
  • Посещение Благовещенского монастыря.
  • Посещение Спасо-Преображенского монастыря.
  • Посещение села Карачарово – родины Ильи Муромца.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Обед по желанию: 350 руб. /чел
Когда и сколько длится
Когда: Воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Воскресенье в 07:00

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