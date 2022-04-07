Важная информация: посещение музеев возможно только при предъявлении на цифровом устройстве (сотовом телефоне, планшете и пр.) QR-кода с ЕПГУ одного из следующих документов: сертификат профилактической прививки от COVID-19 или сертификат об иммунизации; или при предъявлении «универсального документа посетителя мероприятий» либо на цифровом устройстве, либо в виде оригинала бейджа. Несовершеннолетние лица являются исключением из данного указа (но необходимо иметь маску).

На родине Ильи Муромца у нас предусмотрена обзорная экскурсия по городу на автобусе. Вам поведают легенды и историю этих мест, расскажут о подвигах Русских богатырей. Во время прогулки Вы сможете насладиться архитектурой 19 века, а также прогуляться к памятнику Ильи Муромца, который находится в Окском саду. Великолепные фотографии можно будет сделать, посетив смотровую площадку.

Муром считается одним из самых интересных и красивых городов Золотого Кольца.

В программе предусмотрено посещение монастырей:

Свято-Троицкий женский монастырь, стены которого хранят мощи Князя Петра и княгини Февронии. «День семьи, любви и верности» проходит в день памяти этим святым благоверным и преданным супругам, они являются покровителями семьи, благополучия и любви в браке

Благовещенский монастырь, где находятся мощи Святых Михаила, Константина и Федора, иконостас, подаренный Екатериной II.

Спасо-Преображенский монастырь, который известен наличием точной копии иконы Божией Матери «Скоропослушница».

В завершении поездки можно будет сделать омовение в источниках Ильи Муромца, в селе Карачарово.

Примерное время выезда в Нижний Новогород - 17:30, ориентировочное возвращение на площадь Ленина - 20:00.