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Эльвире за такую насыщенную программу и комфортную экскурсию! Несмотря на то, что я была за рулём (впервые попробовали такой формат), всё очень чётко организовано, а на своей машине безусловно удобно иметь под рукой все вещи и ехать в привычной для себя «обстановке». Хотя Великий Новгород не настолько разнообразен с точки зрения достопримечательностей (в основном это храмы и монастыри), в исполнении Эльвиры экскурсия была действительно интересной, дополненной разными фактами и рассказами. Помимо города посетили Юрьев монастырь и Витославлицы, а уже после экскурсии самостоятельно в спокойном темпе погуляли по Кремлю и поплавали на кораблике по реке Волхов – идеальный формат одного дня в Великом Новгороде! ❤️