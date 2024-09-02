скидка
5%
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Великий Новгород и его удивительные окрестности (на вашем авто)
Погрузитесь в прошлое и настоящее Великого Новгорода! Проедьте по старинным улицам, посетите знаковые храмы и музеи, насладитесь природой
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
65966 267₽ за всё до 6 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Новгородские были и небывальщины: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода с индивидуальной экскурсией по местам былинных героев. Узнайте историю Садко и Василия Буслаева
Начало: На территории кремля
9 сен в 10:00
10 сен в 17:00
4 600₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду
Раскройте первые страницы новгородской летописи, исследуйте детинец и полюбуйтесь видами со стен крепости. Посетите Софийский собор и Ярославово дворище
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:00
9 сен в 09:30
5 400₽ за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИсторические сокровища Великого Новгорода
Погрузитесь в удивительный мир истории Великого Новгорода, посещая его знаковые места в комфорте личного автомобиля
Начало: В районе кремля
9 сен в 15:00
10 сен в 15:00
8 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга2 сентября 2024Экскурсию провела Наталья. С учетом наших пожеланий упор в изложении материала был сделан для лучшего понимания школьниками. Получилась очень интересная
- ЖЖукова2 сентября 2024Прекрасная экскурсия от человека, который любит свой город.
- ААнна30 августа 2024Максим, спасибо большое за столь увлекательные 4 часа в нашей жизни! Мы узнали очень много интересного об истории замечательного Великого Новгорода. Максим - истинный профессионал!
- ННаталья27 августа 2024Очень атмосфеная экскурсия! Поиграли в игры, познакомились с интересными передвижения, посмеялись от души, получились писать, поближе познакомились с кремлём. Очень задорно, весело и познавательно! Большое спасибо! Надеюсь, еще приедем и поиграем)
- ААндрей26 августа 2024Спасибо большое гиду Наталье за интересное путешествие по следам истории Новгорода, за увлекательную подачу материала
- ННина26 августа 2024Отличное развлечение как для детей, так и для взрослых всех возрастов! Послушали былины, узнали о быте, поиграли в игры. Забава Путятишна прекрасная! Благодарны от души! Рекомендуем всем, кто хочет и повеселиться и узнать новое о жизни горожан Великого Новгорода.
- РРегина25 августа 2024Настолько шикарный гид мне давно не попадал. Путешествую часто по разным местам и все время обращаюсь к услугам профессиональных гид.
- ССветлана25 августа 2024Экскурсия понравилась всем. Длилась почти 2 часа. Очень понятно и доступно. Было интересно слушать. Маршрут был не слишком длинный, поэтому не успели устать. Город понравился, благодаря экскурсоводу мы много узнали о нем. Приедем еще раз в удовольствием.
- ММария17 августа 2024Не первый раз выбираем для себя формат индивидуальных экскурсий и ещё раз убедились, насколько по-другому воспринимается город с гидом. Спасибо
- ЛЛариса12 августа 2024Экскурсия великолепная!! Очень много новых исторических фактов узнали. Экскурсовод 👍👍👍👍
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «На Рождество»
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