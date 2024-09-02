На Рождество – экскурсии в Великом Новгороде

Найдено 4 экскурсии в категории «На Рождество» в Великом Новгороде, цены от 4 600 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Великий Новгород и его удивительные окрестности (на вашем авто)
скидка
5%
73 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Великий Новгород и его удивительные окрестности (на вашем авто)
Погрузитесь в прошлое и настоящее Великого Новгорода! Проедьте по старинным улицам, посетите знаковые храмы и музеи, насладитесь природой
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
65966 267 за всё до 6 чел.
Новгородские были и небывальщины
Пешая
21 отзыв
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Новгородские были и небывальщины: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода с индивидуальной экскурсией по местам былинных героев. Узнайте историю Садко и Василия Буслаева
Начало: На территории кремля
9 сен в 10:00
10 сен в 17:00
4 600 за всё до 10 чел.
Великий Новгород: погружение в древность
Пешая
296 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду
Раскройте первые страницы новгородской летописи, исследуйте детинец и полюбуйтесь видами со стен крепости. Посетите Софийский собор и Ярославово дворище
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:00
9 сен в 09:30
5 400 за всё до 5 чел.
Великий Новгород на авто
На машине
320 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Исторические сокровища Великого Новгорода
Погрузитесь в удивительный мир истории Великого Новгорода, посещая его знаковые места в комфорте личного автомобиля
Начало: В районе кремля
9 сен в 15:00
10 сен в 15:00
8 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    2 сентября 2024
    Великий Новгород: погружение в древность
    Экскурсию провела Наталья. С учетом наших пожеланий упор в изложении материала был сделан для лучшего понимания школьниками. Получилась очень интересная
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    и познавательная экскурсия по Кремлю. Надеемся, что в следующем году опять встретимся с Натальей, в том числе и на других экскурсиях по Великому Новгороду.

  • Ж
    Жукова
    2 сентября 2024
    Новгородские были и небывальщины
    Прекрасная экскурсия от человека, который любит свой город.
  • А
    Анна
    30 августа 2024
    Великий Новгород на авто
    Максим, спасибо большое за столь увлекательные 4 часа в нашей жизни! Мы узнали очень много интересного об истории замечательного Великого Новгорода. Максим - истинный профессионал!
  • Н
    Наталья
    27 августа 2024
    Новгородские были и небывальщины
    Очень атмосфеная экскурсия! Поиграли в игры, познакомились с интересными передвижения, посмеялись от души, получились писать, поближе познакомились с кремлём. Очень задорно, весело и познавательно! Большое спасибо! Надеюсь, еще приедем и поиграем)
  • А
    Андрей
    26 августа 2024
    Великий Новгород: погружение в древность
    Спасибо большое гиду Наталье за интересное путешествие по следам истории Новгорода, за увлекательную подачу материала
    Спасибо большое гиду Наталье за интересное путешествие по следам истории Новгорода, за увлекательную подачу материалаСпасибо большое гиду Наталье за интересное путешествие по следам истории Новгорода, за увлекательную подачу материалаСпасибо большое гиду Наталье за интересное путешествие по следам истории Новгорода, за увлекательную подачу материалаСпасибо большое гиду Наталье за интересное путешествие по следам истории Новгорода, за увлекательную подачу материалаСпасибо большое гиду Наталье за интересное путешествие по следам истории Новгорода, за увлекательную подачу материалаСпасибо большое гиду Наталье за интересное путешествие по следам истории Новгорода, за увлекательную подачу материалаСпасибо большое гиду Наталье за интересное путешествие по следам истории Новгорода, за увлекательную подачу материалаСпасибо большое гиду Наталье за интересное путешествие по следам истории Новгорода, за увлекательную подачу материала
  • Н
    Нина
    26 августа 2024
    Новгородские были и небывальщины
    Отличное развлечение как для детей, так и для взрослых всех возрастов! Послушали былины, узнали о быте, поиграли в игры. Забава Путятишна прекрасная! Благодарны от души! Рекомендуем всем, кто хочет и повеселиться и узнать новое о жизни горожан Великого Новгорода.
  • Р
    Регина
    25 августа 2024
    Великий Новгород на авто
    Настолько шикарный гид мне давно не попадал. Путешествую часто по разным местам и все время обращаюсь к услугам профессиональных гид.
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    И далеко не часто встречаются такие знатоки своего дела, как Максим. Пятёрки мало. 10 баллов по пятибальной шкале. После 4-х часовой(а это не мало) экскурсии захотелось обязательно вернуться в Новгород! Максим, респект Вам и уважуха!

  • С
    Светлана
    25 августа 2024
    Великий Новгород: погружение в древность
    Экскурсия понравилась всем. Длилась почти 2 часа. Очень понятно и доступно. Было интересно слушать. Маршрут был не слишком длинный, поэтому не успели устать. Город понравился, благодаря экскурсоводу мы много узнали о нем. Приедем еще раз в удовольствием.
  • М
    Мария
    17 августа 2024
    Великий Новгород и его удивительные окрестности (на вашем авто)
    Не первый раз выбираем для себя формат индивидуальных экскурсий и ещё раз убедились, насколько по-другому воспринимается город с гидом. Спасибо
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    Эльвире за такую насыщенную программу и комфортную экскурсию! Несмотря на то, что я была за рулём (впервые попробовали такой формат), всё очень чётко организовано, а на своей машине безусловно удобно иметь под рукой все вещи и ехать в привычной для себя «обстановке». Хотя Великий Новгород не настолько разнообразен с точки зрения достопримечательностей (в основном это храмы и монастыри), в исполнении Эльвиры экскурсия была действительно интересной, дополненной разными фактами и рассказами. Помимо города посетили Юрьев монастырь и Витославлицы, а уже после экскурсии самостоятельно в спокойном темпе погуляли по Кремлю и поплавали на кораблике по реке Волхов – идеальный формат одного дня в Великом Новгороде! ❤️

    Не первый раз выбираем для себя формат индивидуальных экскурсий и ещё раз убедились, насколько по-другому воспринимаетсяНе первый раз выбираем для себя формат индивидуальных экскурсий и ещё раз убедились, насколько по-другому воспринимаетсяНе первый раз выбираем для себя формат индивидуальных экскурсий и ещё раз убедились, насколько по-другому воспринимаетсяНе первый раз выбираем для себя формат индивидуальных экскурсий и ещё раз убедились, насколько по-другому воспринимаетсяНе первый раз выбираем для себя формат индивидуальных экскурсий и ещё раз убедились, насколько по-другому воспринимаетсяНе первый раз выбираем для себя формат индивидуальных экскурсий и ещё раз убедились, насколько по-другому воспринимаетсяНе первый раз выбираем для себя формат индивидуальных экскурсий и ещё раз убедились, насколько по-другому воспринимаетсяНе первый раз выбираем для себя формат индивидуальных экскурсий и ещё раз убедились, насколько по-другому воспринимаетсяНе первый раз выбираем для себя формат индивидуальных экскурсий и ещё раз убедились, насколько по-другому воспринимается
  • Л
    Лариса
    12 августа 2024
    Великий Новгород на авто
    Экскурсия великолепная!! Очень много новых исторических фактов узнали. Экскурсовод 👍👍👍👍

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Великий Новгород и его удивительные окрестности (на вашем авто)
  2. Новгородские были и небывальщины
  3. Великий Новгород: погружение в древность
  4. Великий Новгород на авто
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Грановитая палата
  8. Рюриково Городище
  9. Витославлицы
  10. Горбатый мост через реку Волхов
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в сентябре 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 4 600 до 8 800 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 710 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Великом Новгороде на 2024 год на рождество, 710 ⭐ отзывов, цены от 4600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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