Экскурсия ⛳ по городу начинается с лучшей обзорной точки — бывшей границы города. Далее мы пройдем от первого центра города через центр исторический к центру современному.

По пути мы познакомимся с историей 📖 первых на Урале театра и книжного магазина, приоткроем завесу тайны старого проклятого дома, посмотрим, как перестраивались многие старинные дома.

Интересные факты о местах, которые вы увидите

Самый первый театр в Пермском крае появился в 1807 году. Труппа крепостного театра ставила драматические и даже музыкальные спектакли, начиная с исполнения фрагментов опер до целых музыкальных произведений. Через несколько лет театр стал выезжать с гастролями в саму Пермь. Представления тогда проходили в строгановских соляных амбарах 🍹 на берегу Камы, первое деревянное здание под театр было построено только в 1846 году, но через несколько лет оно сгорело… Подробнее о том, как развивалось далее театральное дело в Перми, я расскажу вам в ходе нашей прогулки.

Первый книжный магазин в Пермском крае был открыт в Перми в 1876 году ссыльным поляком, участником польского восстания 1863 года Юзефом Юлиановичем Пиотровским. Книжный магазин долгое время являлся центром культурной жизни города. О том, как сложилась его дальнейшая судьба, вы узнаете из нашей беседы.

Еще одним примечательным местом на нашем маршруте является местный планетарий. Решение построить отдельный корпус для него (ранее он располагался в Краеведческом музее города) было принято после того, как в регионе совершил приземление космический корабль «Восход-2» с Павлом Беляевым и Алексеем Леоновым. Сегодня место является не только притягательным объектом для любителей посмотреть на звездное небо, но и популяризатором науки астрономии. Круглый год здесь проходят любопытные лекции, программы и проекты для людей разных возрастов.

Это, конечно, не все удивительные места, которые мы охватим за время нашей прогулки. Вы узнаете и увидите еще массу всего интересного!