Обзорная пешеходная экскурсия по старой Перми

Сергей З.
Сергей З. – Гид из Перми
Экскурсия ⛳ по городу начинается с лучшей обзорной точки — бывшей границы города.

Далее мы пройдем от первого центра города через центр исторический к центру современному.
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Экскурсия

600 ₽ за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Обзорная пешеходная экскурсия по старой Перми
Обзорная пешеходная экскурсия по старой Перми

Что вы увидите 🤩

  • Бывшая граница города
  • Исторический и современный центр города
  • Первые театр и книжный магазин на Урале
  • Старый «проклятый дом»
  • Планетарий
Экскурсия ⛳ по городу начинается с лучшей обзорной точки — бывшей границы города. Далее мы пройдем от первого центра города через центр исторический к центру современному.
По пути мы познакомимся с историей 📖 первых на Урале театра и книжного магазина, приоткроем завесу тайны старого проклятого дома, посмотрим, как перестраивались многие старинные дома.
Интересные факты о местах, которые вы увидите
Самый первый театр в Пермском крае появился в 1807 году. Труппа крепостного театра ставила драматические и даже музыкальные спектакли, начиная с исполнения фрагментов опер до целых музыкальных произведений. Через несколько лет театр стал выезжать с гастролями в саму Пермь. Представления тогда проходили в строгановских соляных амбарах 🍹 на берегу Камы, первое деревянное здание под театр было построено только в 1846 году, но через несколько лет оно сгорело… Подробнее о том, как развивалось далее театральное дело в Перми, я расскажу вам в ходе нашей прогулки.
Первый книжный магазин в Пермском крае был открыт в Перми в 1876 году ссыльным поляком, участником польского восстания 1863 года Юзефом Юлиановичем Пиотровским. Книжный магазин долгое время являлся центром культурной жизни города. О том, как сложилась его дальнейшая судьба, вы узнаете из нашей беседы.
Еще одним примечательным местом на нашем маршруте является местный планетарий. Решение построить отдельный корпус для него (ранее он располагался в Краеведческом музее города) было принято после того, как в регионе совершил приземление космический корабль «Восход-2» с Павлом Беляевым и Алексеем Леоновым. Сегодня место является не только притягательным объектом для любителей посмотреть на звездное небо, но и популяризатором науки астрономии. Круглый год здесь проходят любопытные лекции, программы и проекты для людей разных возрастов.
Это, конечно, не все удивительные места, которые мы охватим за время нашей прогулки. Вы узнаете и увидите еще массу всего интересного!
🚩 Начало: Бульвар Гагарина, д. 27а
🏁 Место завершения: Улица Ленина, д. 58
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Обзорная пешеходная экскурсия по старой Перми
Обзорная пешеходная экскурсия по старой Перми
Обзорная пешеходная экскурсия по старой Перми
Обзорная пешеходная экскурсия по старой Перми
Время проведения: По договоренности
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Сергей З.
Сергей З.
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