Елена проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Ростовский колорит

Вы посетите наш знаменитый, самый первый рынок в историческом сердце города — Старый базар. Ему более 250 лет, и здесь можно и нужно дегустировать продукцию и, конечно, активно торговаться — все по лучшим правилам традиционных ярмарок. Вы узнаете, что такое донской борщ и почему стоят особняком такие «звери», как донская серёдка с лещом и дёргая рыба 🐟. Увидите, какую роль в нашем гастрономическом мире сыграло давнее соседство с армянами. А еще по пути я расскажу, почему Ростов стал Папой, и покажу, как моргают донское раки.

Явки-пароли от местного жителя

На прогулке 👣 по центральным улицам вы выясните, в каких заведениях подают самых вкусных раков; где отыскать лучшую донскую уху, изготовленную по настоящим старинным рецептам; в каких уголках Ростова разместились лучшие бары 🍹, а в каких — рестораны с панорамными видами. Также вы узнаете, где можно на подоконнике атмосферно попить вина и где — попробовать самый популярный фаст-фуд Ростова.

🍬 🎁 Если вы приедете в Ростов на Старый Новый год — я обязательно предложу традиционное блюдо: варнаки с сюрпризом. Попробовав их, вы узнаете, что вас ждёт в предстоящем году.

Организационные детали

Все дегустации оплачиваются отдельно.