Елена проводит ещё 1 экскурсию

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Есть, пить, гулять в Ростове-на-Дону!

Экспресс-знакомство с историческим центром города и его самыми интересными гастрономическими точками

Елена
Елена – Гид из Ростова-на-Дону
Вы увидите, как в южной столице уживается донская, кавказская и европейская кухни 🥧.

Узнаете, где найти лучших раков и уху, самые тусовочные «дворики» и ростовский фаст-фуд.

По местным традициям, сможете купить на Старом базаре бурак с синенькими и унести их в кульке.

А если захотите — отправимся на левый берег Дона, где с самогоном и салом вас встретят казаки.
Задать вопросОбычно отвечает за 29 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

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Есть, пить, гулять в Ростове-на-Дону!
Есть, пить, гулять в Ростове-на-Дону!

Что вас ожидает

Ростовский колорит
Вы посетите наш знаменитый, самый первый рынок в историческом сердце города — Старый базар. Ему более 250 лет, и здесь можно и нужно дегустировать продукцию и, конечно, активно торговаться — все по лучшим правилам традиционных ярмарок. Вы узнаете, что такое донской борщ и почему стоят особняком такие «звери», как донская серёдка с лещом и дёргая рыба 🐟. Увидите, какую роль в нашем гастрономическом мире сыграло давнее соседство с армянами. А еще по пути я расскажу, почему Ростов стал Папой, и покажу, как моргают донское раки.

Явки-пароли от местного жителя
На прогулке 👣 по центральным улицам вы выясните, в каких заведениях подают самых вкусных раков; где отыскать лучшую донскую уху, изготовленную по настоящим старинным рецептам; в каких уголках Ростова разместились лучшие бары 🍹, а в каких — рестораны с панорамными видами. Также вы узнаете, где можно на подоконнике атмосферно попить вина и где — попробовать самый популярный фаст-фуд Ростова.

🍬 🎁 Если вы приедете в Ростов на Старый Новый год — я обязательно предложу традиционное блюдо: варнаки с сюрпризом. Попробовав их, вы узнаете, что вас ждёт в предстоящем году.

Организационные детали

Все дегустации оплачиваются отдельно.

Начало и место завершения
🚩 на Соборной площади
Есть, пить, гулять в Ростове-на-Дону!
Есть, пить, гулять в Ростове-на-Дону!
Есть, пить, гулять в Ростове-на-Дону!
Есть, пить, гулять в Ростове-на-Дону!
Есть, пить, гулять в Ростове-на-Дону!
Есть, пить, гулять в Ростове-на-Дону!
Есть, пить, гулять в Ростове-на-Дону!
Есть, пить, гулять в Ростове-на-Дону!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Здравствуйте! Я работаю в сфере гостеприимства и туризма, являюсь гидом-экскурсоводом. Влюблена в свой город и с упоением готова рассказывать о его легендах и историях. Проведу вас по лучшим местам и кварталам, сфотографирую и вдохновлю на будущие визиты! С любовью из Ростова-на-Дону ❤️
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Елена проводит ещё 1 экскурсию

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