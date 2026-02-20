Групповая
до 18 чел.
В Карелию и Рускеалу на день из Петербурга
Путешествие по Южной Карелии: крепость Корела, водопады, ладожские шхеры, горный парк Рускеала и традиционная карельская кухня
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
22 фев в 07:00
5600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Женские истории предреволюционного Петербурга
Узнать обо всём, что волновало петербурженок, - мода, шопинг, знакомства и другие женские штучки
Начало: На ул. Малая Конюшенная
Сегодня в 22:00
22 фев в 14:00
от 3500 ₽ за всё до 15 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Екатерина II, Золотой век и тайны Эрмитажа
Увидеть музей не просто как коллекцию искусства, а как памятник амбициям великой императрицы
Начало: У Эрмитажа
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 11:30 и 15:00, в среду, пятницу и субботу в 11:30, 15:00 и 17:30
Завтра в 11:30
22 фев в 11:30
4500 ₽ за человека
