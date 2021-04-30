Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

Балаклава и Севастополь на внедорожнике!

Главные достопримечательности живописных крымских городов и их окрестностей за один день

5
1 отзыв
Приглашаем в насыщенное путешествие по самым интересным местам вокруг Севастополя и Балаклавы.

Вы увидите знаменитый мыс Фиолент, руины античного города Херсонес Таврический и старинный Георгиевский монастырь.

Подниметесь на крепость Чембало, рассмотрите вырубленный в скале ядерный арсенал и вспомните произведения Куприна.
Балаклава и Севастополь на внедорожнике!
Балаклава и Севастополь на внедорожнике!
Балаклава и Севастополь на внедорожнике!
Балаклава и Севастополь на внедорожнике!
Балаклава и Севастополь на внедорожнике!
Балаклава и Севастополь на внедорожнике!
Балаклава и Севастополь на внедорожнике!

Что вас ожидает

Бочка смерти и крепость Чембало
Мы начнем путешествие с подъема к Бочке смерти. Вы раскроете секрет необычного названия этого живописного места и узнаете, что здесь происходило на самом деле. Насладитесь шикарными видами на тихие бухты и скалистые обрывы. Кроме того, подниметесь на смотровую площадку средневековой генуэзской крепости Чембало и полюбуетесь панорамой Балаклавской бухты.

Знаменитые Балаклава и Севастополь
Вы узнаете, какие секреты хранила закрытая во времена Советского Союза Балаклава, и пройдете по местам жизни и творчества Куприна. Увидите вырубленный в горе Таврос ядерный арсенал и судоремонтный завод, где обслуживали подводные лодки. В Севастополе и окрестностях посетите мыс Фиолент, тысячелетний Георгиевский монастырь, 35-ю береговую батарею и древний город Херсонес Таврический.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado
  • Входные билеты не включены в стоимость: Херсонес Таврический — 500 р. с человека, дети до 16 лет бесплатно, Балаклавский подземный музейный комплекс — 300 р. взрослые, 100 р. дети
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ксения
Ксения
Нас зовут Никита и Ксения. Мы — команда крымских автопутешественников. Исследуем мир на своем внедорожнике, а гостям нашего полуострова с радостью показываем самые красивые точки, дикие места и нетривиальные достопримечательности. В каждом авторском маршруте есть частичка нашей души — и мы счастливы делиться ею с вами.
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1 реальный отзыв

М
30 апр 2021
Это была замечательная экскурсия! Тот случай, когда полученные впечатления превзошли твои ожидания Никита замечательный рассказчик, превосходный водитель и большой знаток Севастополя и его окрестностей. Мы посетили самые красивые места, насладились бесподобными видами и получили массу удовольствия! Спасибо большое за прекрасную организацию нашего однодневного путешествия! Экскурсия на внедорожнике это гораздо интереснее, чем на обычной машине или автобусе! Успехов вам, удачи и множества благодарных туристов!!!

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