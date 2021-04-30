Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

Что вас ожидает

Бочка смерти и крепость Чембало

Мы начнем путешествие с подъема к Бочке смерти. Вы раскроете секрет необычного названия этого живописного места и узнаете, что здесь происходило на самом деле. Насладитесь шикарными видами на тихие бухты и скалистые обрывы. Кроме того, подниметесь на смотровую площадку средневековой генуэзской крепости Чембало и полюбуетесь панорамой Балаклавской бухты.

Знаменитые Балаклава и Севастополь

Вы узнаете, какие секреты хранила закрытая во времена Советского Союза Балаклава, и пройдете по местам жизни и творчества Куприна. Увидите вырубленный в горе Таврос ядерный арсенал и судоремонтный завод, где обслуживали подводные лодки. В Севастополе и окрестностях посетите мыс Фиолент, тысячелетний Георгиевский монастырь, 35-ю береговую батарею и древний город Херсонес Таврический.

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