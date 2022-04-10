Большое путешествие по Крымской Швейцарии

Байдарская долина, Форосская церковь, перевал Чертова лестница и ландшафтный парк за 1 день

Индивидуальная
Крым запомнится вам не только прекрасными пляжами, но и величественными горами! Вы проедете под скалами по старому Севастопольскому шоссе, увидите церковь на обрыве и рассмотрите редкие растения в живописном Форосском парке.

А я раскрою, чем ознаменовалось строительство дороги Севастополь-Ялта и при каких обстоятельствах наш полуостров посетил Пушкин.
Большое путешествие по Крымской Швейцарии
Большое путешествие по Крымской Швейцарии
Большое путешествие по Крымской Швейцарии
Большое путешествие по Крымской Швейцарии
Большое путешествие по Крымской Швейцарии
Большое путешествие по Крымской Швейцарии
Большое путешествие по Крымской Швейцарии
Большое путешествие по Крымской Швейцарии
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Что вас ожидает

Сказочная Байдарская долина

Из Севастополя мы отправимся к живописному Байдарскому перевалу. Вы увидите старинные ворота, возведенные более 150 лет назад, и полюбуетесь панорамами Южного берега Крыма. По желанию, также совершите несложное восхождение на гору Форос. С ее вершины открывается вид на бескрайнее морское побережье и знаменитую дачу Горбачева. А еще я покажу вам советский ресторан Шалаш с легендарными чебуреками, приготовленными по фирменному рецепту.

Форос: церковь на скале и ландшафтный парк

Вы увидите со смотровой площадки знаменитую Воскресенскую церковь на скале и услышите ее историю. Далее прокатитесь по старому Севастопольскому шоссе: насладитесь пейзажами Крымской горной гряды и остановитесь у перевала Чертова лестница. В завершение мы посетим Форосский ландшафтный парк. Я покажу краснокнижные реликтовые деревья, каскад водоемов и пляж, где можно искупаться.

Организационные детали

Транспорт включен в стоимость.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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