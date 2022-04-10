Что вас ожидает

Сказочная Байдарская долина

Из Севастополя мы отправимся к живописному Байдарскому перевалу. Вы увидите старинные ворота, возведенные более 150 лет назад, и полюбуетесь панорамами Южного берега Крыма. По желанию, также совершите несложное восхождение на гору Форос. С ее вершины открывается вид на бескрайнее морское побережье и знаменитую дачу Горбачева. А еще я покажу вам советский ресторан Шалаш с легендарными чебуреками, приготовленными по фирменному рецепту.

Форос: церковь на скале и ландшафтный парк

Вы увидите со смотровой площадки знаменитую Воскресенскую церковь на скале и услышите ее историю. Далее прокатитесь по старому Севастопольскому шоссе: насладитесь пейзажами Крымской горной гряды и остановитесь у перевала Чертова лестница. В завершение мы посетим Форосский ландшафтный парк. Я покажу краснокнижные реликтовые деревья, каскад водоемов и пляж, где можно искупаться.

Организационные детали

Транспорт включен в стоимость.