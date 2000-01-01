Итак, наш маршрут направляется из Севастополя на Южный Берег Крыма, за Ялту. По пути, как и на всех южнобережных маршрутах, Вам предстоит обзор великолепных ландшафтных памятников и завораживающих своей красотой пейзажей. В левые окна автобуса можно наблюдать череду причудливых скал и неприступных отвесных вершин Южной Гряды Крымских гор ⛰️, ну а в правые окна - любоваться бесконечными просторами Черного моря 🌊 и окаймляющей его полосой разнообразных парков 🌳, дворцовых комплексов и имений.

Очень живописна и сама ялтинская дорога: справа – поэтичные морские пейзажи, слева – причудливые горы и скалы в обрамлении густого вечнозеленого леса. Из окон автобуса Вы увидите бесконечную череду прекрасных ландшафтов, изумительных старинных парков, величавых дворцов, а также корпуса суперсовременных здравниц и вилл.

Живописная красота Ливадийского парка не оставит Вас равнодушными, прогулявшись и сфотографировавшись на крыше Ливадийского дворца продолжим свой путь к Ласточкиному гнезду.

У посетителей появится уникальная возможность подняться на крышу дворца по винтовой лестнице, которая располагается вокруг шахты лифта. С помощью специального оборудования туристы смогут насладиться живописными пейзажами ялтинского амфитеатра. Можно увидеть бухту и порт Ялты. Именно морским путем на яхте 🛥️ «Штандарт» император Николай второй и его семья прибывали из Севастополя в Ялту, в «милую сердцу Ливадию».

В начале прошлого века называли солярием место, где можно было спокойно провести время – отдохнуть, почитать. Оттуда более ста лет назад венценосные особы наслаждались сочной зеленью реликтовых деревьев парка и видом морского горизонта.

Ну и, наконец, конечный пункт маршрута – Ялта – некоронованная столица ⭐️ Крыма. Здесь предусмотрена небольшая обзорная экскурсия ⛳, во время которой Вы увидите огромный старый платан – платан Айседоры Дункан, знаменитые Танцующие Фонтаны, изящную Виллу София, Аллею Звезд. После экскурсии 🧭 – время для самостоятельной прогулки. Спускаясь красивым горным амфитеатром к морю, южнобережная красавица-Ялта предстанет перед Вами во всей своей красе. Надо отметить, что ялтинская набережная – самая красивая в Европе. Яркая, нарядная, она способна создать замечательное настроение в любое время суток, но особенно хороша вечером. Сверкая огнями разноцветной вечерней иллюминации, Ялта подарит Вам ощущение настоящего праздника. Здесь же, на набережной можно послушать и посмотреть выступления всевозможных музыкантов и артистов, полюбоваться многочисленными прогулочными теплоходами, роскошными яхтами, белоснежными круизными лайнерами, посетить уютные ресторанчики и кафе, понаблюдать за волшебной игрой многочисленных свето-музыкальных фонтанов...

Возвращение в Севастополь после пребывания в Ялте также подарит Вам немало приятных минут. Вид ночного побережья, вдоль которого вьется дорога, просто потрясающ. Знаменитый крымский храм в ночной подсветке неподражаем! А вид ночного Южного Берега Крыма с высоты птичьего полета просто сведет с ума! Фотографии 📸, сделанные на фоне этого крымского чуда, будут очень эффектны!