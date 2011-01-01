Наталья Д. проводит ещё 5 экскурсий

Мы побываем с Вами, в самом потрясающем месте Крыма, Большом каньоне. Искупаемся в "ванне молодости", и увидим обзорно горный массив Бойко.

Посещение Большого каньона;

Посещение "Ванны молодости",

Тисовый водопад,

Озеро любви

Юсуповское озеро.

Вод Серебряные струи (к сожалению, без туфовой шапки)

Наш маршрут экскурсии 🧭 предоставит Вам возможность отправиться в настоящий пеший поход по горному Крыму. Для этого вовсе не надо быть профессионалом-скалолазом или опытным туристом-горником. Поход по Большому Каньону Крыма способен осилить почти каждый, если, конечно, Вы не страдаете серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями, и Ваша физическая подготовка позволяет длительные пешие прогулки.

Вначале Вам предстоит экскурсия ⛳ в микроавтобусе из Симферополя в село Соколиное к северо-восточным склонам Ай-Петринского горного массива, откуда Каньон берет начало. Переезд проходит по очень живописной дороге вдоль внутренней гряды Крымских гор ⛰️. Из окон автобуса Вы сможете увидеть древнюю (XY-XYII вв. ) Чоргуньскую башню – пограничное дозорное сооружение средневековых феодоритов, пещерные монастыри Шулдан и Челтер-Марамара. Оба монастыря (постройки YIII-X вв) – памятники национального значения. Первая обзорная остановка состоится возле живописного озера у подножия горы Мангуп, на вершине которой находятся остатки столицы ⭐️ средневекового мангупского княжества – Феодоро. Короткий экскурс в историю 📖 былого величия Крымской Готии, фото на фоне «горы-крепости» – и снова в дорогу.

По пути из окон автобуса увидим знаменитые живописные скалы «Обезьяна», «Череп», «Осьминог», горы Крокодил, Утюг, Сюйреньские гроты, Бельбекские Ворота – обилие этих удивительных ландшафтных памятников просто закружит Вам голову. А впереди – встреча с одной из самых значимых достопримечательностей 🏛️ Крыма – Большим Каньоном.

На главной транспортной стоянке у моста, делящего каньон на две части, оставляем автобус и отправляемся дальше в путь пешком. Каньон разделяют два горных массива – Бойка и Ай-Петри. Длина впечатляющего ущелья – 3 км, а ширина в самых узких местах – не более 3-5 м!

Наш путь пролегает вдоль русла речки Аузун-Узень, образующей на своем пути многочисленные пороги и каскады, а в некоторых местах – настоящие водопады. Дно каньона покрыто роскошной растительностью – мхами, папоротником, плющом, вокруг лесные цветы – ландыши, орхидеи, деревья 🌳 причудливых форм. А еще – чистый воздух, прохлада и оглушительная тишина... Постоянно встречаются нагромождения глыб и валунов, всевозможные котлы и эрозионные ванны с речной водой. Вода в них, как, собственно, и во всей реке – кристально чистая, прозрачная, от попадающих то и дело в реку солнечных лучей она искрится и сверкает, как хрустальный бокал! В теснине каньона – около 150 подобных образований.

Вообще, возможностей искупаться во время экскурсии в Большой каньон Крыма предостаточно. Впереди у Вас встреча с бурлящей водой источника Пания. Это – самый большой в Крыму карстовый источник. Давняя легенда гласит, что здесь, на месте источника когда-то находилась часовня, посвященная пресвятой Богородице. Сюда из окрестных мест стекалось православное население и просило у Богородицы заступничества. С тех пор вода в источнике считается святой. Купаясь в ней, Вы сможете, обращаясь к Богородице, просить через нее у Бога прощения за все свои грехи. Так что купание в Пании будет не только приятно для тела, но и полезно для души.

А главное купание для знакомящихся с каньоном туристов – в знаменитой Ванне Молодости, глубина которой – около 3-х метров. Правда, не каждый на это купание отваживается – вода в ванне даже в самый жаркий летний день не превышает 11-13 градусов! Кстати, Ванна Молодости имеет свою легенду, суть которой заключается в том, что, искупавшись в ванне, Вы обязательно помолодеете. Ну что, проверять будете?

Ванна Молодости – это еще и конечная точка Вашего экскурсионного маршрута. Согревшись после экстремального купания продающимся здесь же чаем из горных трав, Вы отправитесь в обратный путь. Вернувшись к начальной точке похода, сможете отдохнуть и подкрепиться в находящемся здесь же, на берегу весело 🥳 звенящей речки, под сенью густых вязовых крон кафе с татарской кухней (между прочим, кухня 🥧 в кафе превосходная!).

Во второй части маршрута группа отправится в северное русло Большого Каньона. Здесь Вам предстоит пешая прогулка 👣 по буковому лесу 🌲 вдоль порогов и котловин русла речки Сары-Узень. Как и в южной части каньона, Вы будете продолжать любоваться своеобразной растительностью БКК. Помимо мощных деревьев векового леса, здесь встречаются реликтовые виды флоры, такие, как тис ягодный, жасмин кустарниковый, иглица подъязычная, папоротник и даже орхидеи. Если повезет, то Вы, быть может, увидите редчайшую орхидею – Венерин Башмачок!

А в конце прогулки деревья расступятся, и на небольшой лесной полянке Вы увидите водопад Серебряные Струи, к сожаление без туфовой шапки – небольшой, но очень живописный: на фоне небольшого, поросшего изумрудным мхом грота вода стекает тонкими струйками, которые в свете солнечных лучей выглядят, как серебряные струны необычного музыкального инструмента. … Ну просто сказочная картинка! И недаром Серебряные Струи считаю одним из самых красивых 🤩 и романтичных водопадов Крыма!

В Севастополь после похода по Большому Каньону Вы вернетесь уставшими и при этом очарованными красотой первозданной крымской природы.