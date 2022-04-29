Что вас ожидает

Пещерный монастырь Челтер-Мармара

Преодолев на внедорожнике крутой подъем, мы попадем на каменное плоскогорье. Десятки тысяч лет назад здесь было дно теплого океана Тетис. Даже сегодня в ажурных известняковых стенах монастыря вы сможете увидеть очертания кораллового рифа и найти древних окаменелых моллюсков. Спустившись по причудливой деревянной лестнице, мы насладимся тишиной и покоем этого места. Погрузимся в его историю и полюбуемся завораживающими пейзажами.

Город-крепость Эски-Кермен

Лесная дорога приведет нас к Восточным воротам пещерного города Эски-Кермен. Вы услышите, с какими сложностями сталкивались его первые обитатели и как они обустраивали свой быт. Оцените фрагменты старинных фресок и пройдете дорогами, на которых остались следы османской конницы. А также осмотрите окрестные горы и долины из дозорных казематов, где столетия назад оборонялись генуэзцы и караимы. В завершение отыщете место съемок фильма «9 рота».

Организационные детали