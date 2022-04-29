Эски-Кермен и монастырь Челтер-Мармара на внедорожнике

Исследовать пещерный город-крепость и погулять по средневековому монастырю за 1 день

Индивидуальная
Приглашаю погрузиться в многовековую историю Крыма и насладиться его удивительными пейзажами.

Вы увидите пещерный город Эски-Кермен, основанный в 6 веке союзниками Византийской империи.

Посетите монастырь Челтер-Мармара, живописно расположенный на обрыве горы, и подышите свежим воздухом с нотами можжевельника.
Эски-Кермен и монастырь Челтер-Мармара на внедорожнике
Эски-Кермен и монастырь Челтер-Мармара на внедорожнике
Эски-Кермен и монастырь Челтер-Мармара на внедорожнике
Эски-Кермен и монастырь Челтер-Мармара на внедорожнике
Эски-Кермен и монастырь Челтер-Мармара на внедорожнике
Эски-Кермен и монастырь Челтер-Мармара на внедорожнике
Эски-Кермен и монастырь Челтер-Мармара на внедорожнике
Эски-Кермен и монастырь Челтер-Мармара на внедорожнике
Эски-Кермен и монастырь Челтер-Мармара на внедорожнике
Эски-Кермен и монастырь Челтер-Мармара на внедорожнике
Эски-Кермен и монастырь Челтер-Мармара на внедорожнике
Эски-Кермен и монастырь Челтер-Мармара на внедорожнике
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Пещерный монастырь Челтер-Мармара

Преодолев на внедорожнике крутой подъем, мы попадем на каменное плоскогорье. Десятки тысяч лет назад здесь было дно теплого океана Тетис. Даже сегодня в ажурных известняковых стенах монастыря вы сможете увидеть очертания кораллового рифа и найти древних окаменелых моллюсков. Спустившись по причудливой деревянной лестнице, мы насладимся тишиной и покоем этого места. Погрузимся в его историю и полюбуемся завораживающими пейзажами.

Город-крепость Эски-Кермен

Лесная дорога приведет нас к Восточным воротам пещерного города Эски-Кермен. Вы услышите, с какими сложностями сталкивались его первые обитатели и как они обустраивали свой быт. Оцените фрагменты старинных фресок и пройдете дорогами, на которых остались следы османской конницы. А также осмотрите окрестные горы и долины из дозорных казематов, где столетия назад оборонялись генуэзцы и караимы. В завершение отыщете место съемок фильма «9 рота».

Организационные детали

  • Входные билеты в Эски-Кермен не включены в стоимость — 200 руб. с человека
  • По запросу мы готовы провести экскурсию в ночном формате. Детали уточняйте в личном сообщении.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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