Евпатория: познакомиться + очароваться природой

Прогулка по древнему городу и путешествие на розовое озеро Сасык-Сиваш — поездка из Севастополя

«Неужели 2500 лет? Это же целая вечность», — петляя по вымощенным улицам Евпатории, трудно осознать её реальный возраст, но факт остаётся фактом.

Я увлеку вас рассказом об её длинной жизни и проведу по местам, где до мурашек ощущается след времени.

А ещё мы отправимся на 2 озера — на первом покормим лебедей, а на втором устроим короткую фотосессию на фоне его сказочного цвета вод!
Евпатория: познакомиться + очароваться природой
Евпатория: познакомиться + очароваться природой
Евпатория: познакомиться + очароваться природой
Евпатория: познакомиться + очароваться природой
Евпатория: познакомиться + очароваться природой
Евпатория: познакомиться + очароваться природой
Евпатория: познакомиться + очароваться природой
Евпатория: познакомиться + очароваться природой
Евпатория: познакомиться + очароваться природой
Евпатория: познакомиться + очароваться природой

Что вас ожидает

Чудеса Евпатории и окрестностей

За время существования Евпатория впитала в себя большое количество религий и культур — я построила такой маршрут, чтобы вы своими глазами увидели наслоение цивилизаций. Кроме того, на улицах города вы ощутите его неподдельный дух, для этого у меня тоже припасены особые места:-) Итак, в вашей программе:

  • позавтракать как настоящий крымчанин — я отведу вас в кафе с летней верандой, где мы насладимся таким приятным началом нашей встречи
  • пройти через Гезлевские ворота и узнать, о чём они служат напоминанием
  • затеряться в старинных улочках еврейского квартала
  • впечатлиться фрагментами турецких бань и воссоздать в воображении их прежний вид
  • послушать, кем был Дуван, и осмотреть его дом
  • отправиться на набережную Терешковой, а по пути встретить легендарный трамвайчик (в других городах Крыма трамваев нет)
  • рассмотреть архитектуру с любопытной историей — заброшенный санаторий, памятник трамваю, Дом фотографии, заброшенную дачу «Альпийская роза» и многое другое
  • поехать на озеро кормить с рук лебедей, а затем и к жемчужине Евпатории — на розовое озеро Сасык-Сиваш, где на фоне природной красоты у вас будет мини-фотосессия.

История и колорит старой Евпатории переплетутся с впечатляющей красотой озёр — а я постараюсь сделать для вас встречу информативной и одновременно дружеской и лёгкой.

Организационные детали

  • На розовом озере вас ждёт мини-фотосессия — выбирайте подходящую одежду
  • Обед и завтрак не входят в стоимость экскурсии
  • По вашему желанию мы можем посетить музеи на выбор

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
— Севастополь, Большая Морская, дом 3
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Екатерина
Екатерина
Меня зовут Катерина. Я дипломированный гид-экскурсовод по Крыму (в документах), а в жизни — я девушка, которая любит Крым больше всего на свете, и не устает делиться этой любовью с другими. Однажды я променяла все на город-герой Севастополь. И не прогадала. В награду он подарил мне меня. Не устаю благодарить жизнь за то, что однажды оказалась здесь.
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