Что вас ожидает
Чудеса Евпатории и окрестностей
За время существования Евпатория впитала в себя большое количество религий и культур — я построила такой маршрут, чтобы вы своими глазами увидели наслоение цивилизаций. Кроме того, на улицах города вы ощутите его неподдельный дух, для этого у меня тоже припасены особые места:-) Итак, в вашей программе:
- позавтракать как настоящий крымчанин — я отведу вас в кафе с летней верандой, где мы насладимся таким приятным началом нашей встречи
- пройти через Гезлевские ворота и узнать, о чём они служат напоминанием
- затеряться в старинных улочках еврейского квартала
- впечатлиться фрагментами турецких бань и воссоздать в воображении их прежний вид
- послушать, кем был Дуван, и осмотреть его дом
- отправиться на набережную Терешковой, а по пути встретить легендарный трамвайчик (в других городах Крыма трамваев нет)
- рассмотреть архитектуру с любопытной историей — заброшенный санаторий, памятник трамваю, Дом фотографии, заброшенную дачу «Альпийская роза» и многое другое
- поехать на озеро кормить с рук лебедей, а затем и к жемчужине Евпатории — на розовое озеро Сасык-Сиваш, где на фоне природной красоты у вас будет мини-фотосессия.
История и колорит старой Евпатории переплетутся с впечатляющей красотой озёр — а я постараюсь сделать для вас встречу информативной и одновременно дружеской и лёгкой.
Организационные детали
- На розовом озере вас ждёт мини-фотосессия — выбирайте подходящую одежду
- Обед и завтрак не входят в стоимость экскурсии
- По вашему желанию мы можем посетить музеи на выбор