Что вас ожидает

Чудеса Евпатории и окрестностей

За время существования Евпатория впитала в себя большое количество религий и культур — я построила такой маршрут, чтобы вы своими глазами увидели наслоение цивилизаций. Кроме того, на улицах города вы ощутите его неподдельный дух, для этого у меня тоже припасены особые места:-) Итак, в вашей программе:

позавтракать как настоящий крымчанин — я отведу вас в кафе с летней верандой, где мы насладимся таким приятным началом нашей встречи

пройти через Гезлевские ворота и узнать, о чём они служат напоминанием

затеряться в старинных улочках еврейского квартала

впечатлиться фрагментами турецких бань и воссоздать в воображении их прежний вид

послушать, кем был Дуван, и осмотреть его дом

отправиться на набережную Терешковой, а по пути встретить легендарный трамвайчик (в других городах Крыма трамваев нет)

рассмотреть архитектуру с любопытной историей — заброшенный санаторий, памятник трамваю, Дом фотографии, заброшенную дачу «Альпийская роза» и многое другое

поехать на озеро кормить с рук лебедей, а затем и к жемчужине Евпатории — на розовое озеро Сасык-Сиваш, где на фоне природной красоты у вас будет мини-фотосессия.

История и колорит старой Евпатории переплетутся с впечатляющей красотой озёр — а я постараюсь сделать для вас встречу информативной и одновременно дружеской и лёгкой.

Организационные детали