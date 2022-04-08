Меня зовут Виктория. Мы с командой гидов объехали на внедорожниках практически все уголки Крыма и точно знаем, где интересно, комфортно, безопасно и красиво. С радостью поделимся с вами своими открытиями!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Невероятный Крым
Целый день мы будем путешествовать по самым красивым дорогам Крыма, в окружении озер, горных рек, пещерных монастырей и скалистых хребтов. В программе экскурсии:
Ай-Петри — мы поднимемся на высоту 1234 метра, погуляем по плато и полюбуемся панорамой Южного берега Крыма. Дойдем до знаменитых зубцов Ай-Петри, увидим Серебряную беседку и водопад Учан-Су.
Чертова лестница — вы оцените лестницу Шайтан-Мердвен, созданную природой несколько тысяч лет назад. А также пройдете дорогой, которую использовали римские легионеры, древние скифы и тавры.
Байдарские ворота и Форосская церковь — мы проедем по перевалу через главную гряду Крымских гор и остановимся на смотровой площадке у старинных Байдарских ворот. Кроме того, рассмотрим Воскресенскую церковь на скале.
Крымская Швейцария — именно так называют Байдарскую долину. Мы увидим все ее визитные карточки: Чернореченское водохранилище, водопад Козырек и загадочные Скельские менгиры.
Скельская пещера — мы исследуем ее подземные залы, украшенные причудливыми сталактитами и сталагмитами.
Организационные детали
Транспорт включен в стоимость
Дополнительные расходы (по желанию): еда и напитки; билеты в Скельскую пещеру — 500 руб. взрослый, 400 руб. детский, до 5 лет бесплатно; канатная дорога на Ай-Петри — 800 руб.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
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