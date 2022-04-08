Идеальное путешествие по Крыму

Байдарская долина, Ай-Петри, Чертова лестница, Скельская пещера и Форосская церковь за 1 день

Индивидуальная
Море, горы, скалы, пещеры и головокружительные виды.

Всё это ждет вас в нашем насыщенном и потрясающе красивом путешествии! Мы покорим вершину Ай-Петри, прокатимся по каньону реки и увидим водопад Козырек.

Полюбуемся храмом на отвесной скале и погуляем по пещере, образованной несколько миллионов лет назад.
Идеальное путешествие по Крыму
Идеальное путешествие по Крыму
Идеальное путешествие по Крыму
Идеальное путешествие по Крыму
Идеальное путешествие по Крыму
Идеальное путешествие по Крыму
Идеальное путешествие по Крыму
Идеальное путешествие по Крыму
Идеальное путешествие по Крыму
Идеальное путешествие по Крыму
Идеальное путешествие по Крыму
Идеальное путешествие по Крыму
Идеальное путешествие по Крыму
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Что вас ожидает

Невероятный Крым

Целый день мы будем путешествовать по самым красивым дорогам Крыма, в окружении озер, горных рек, пещерных монастырей и скалистых хребтов. В программе экскурсии:

  • Ай-Петри — мы поднимемся на высоту 1234 метра, погуляем по плато и полюбуемся панорамой Южного берега Крыма. Дойдем до знаменитых зубцов Ай-Петри, увидим Серебряную беседку и водопад Учан-Су.
  • Чертова лестница — вы оцените лестницу Шайтан-Мердвен, созданную природой несколько тысяч лет назад. А также пройдете дорогой, которую использовали римские легионеры, древние скифы и тавры.
  • Байдарские ворота и Форосская церковь — мы проедем по перевалу через главную гряду Крымских гор и остановимся на смотровой площадке у старинных Байдарских ворот. Кроме того, рассмотрим Воскресенскую церковь на скале.
  • Крымская Швейцария — именно так называют Байдарскую долину. Мы увидим все ее визитные карточки: Чернореченское водохранилище, водопад Козырек и загадочные Скельские менгиры.
  • Скельская пещера — мы исследуем ее подземные залы, украшенные причудливыми сталактитами и сталагмитами.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Дополнительные расходы (по желанию): еда и напитки; билеты в Скельскую пещеру — 500 руб. взрослый, 400 руб. детский, до 5 лет бесплатно; канатная дорога на Ай-Петри — 800 руб.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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