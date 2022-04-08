Море, горы, скалы, пещеры и головокружительные виды.



Всё это ждет вас в нашем насыщенном и потрясающе красивом путешествии! Мы покорим вершину Ай-Петри, прокатимся по каньону реки и увидим водопад Козырек.



Полюбуемся храмом на отвесной скале и погуляем по пещере, образованной несколько миллионов лет назад.