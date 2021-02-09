6 отзывов оставили туристы

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Какие тайны хранит Балаклава?

Проехать по удивительным местам Крымского побережья, углубиться в их истории и восхититься видами

5
6 отзывов
Екатерина
Екатерина – Гид из Севастополя
Согласитесь, всегда любопытно узнать о городе то, что выходит за пределы путеводителей — я с радостью предоставлю такую возможность.

Вы увидите таинственное озеро в форме сердца, погуляете по самой низкой набережной в Крыму, правильно загадаете самое сокровенное желание и раскроете, что же такого особенного в этом маленьком городе, что именно он стал хранителем объекта 825.
Задать вопросОбычно отвечает за 21 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 5 500 ₽ за экскурсию

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Какие тайны хранит Балаклава?
Какие тайны хранит Балаклава?

Что вас ожидает

Увлекательные рассказы и дивные локации

  • Наша первая и наверняка долгожданная остановка — озеро в форме сердца. Я поделюсь с вами, чем знаменит район, в котором оно находится, и как карьер стал самым инстаграмным местом Балаклавы.
  • Далее отправимся на красивейшую набережную. Её окрестности называют Италией в миниатюре! Вы погуляете по самой узкой улочке Балаклавы и послушаете, как здесь проводил время Куприн, пока писал знаменитое произведение «Листригоны». Отсюда же откроется великолепный вид на мыс Айя.
  • Крепость Чембало — наша следующая цель. Над Балаклавой возвышается гора, увенчанная средневековыми руинами. Когда-то в этом месте бурлила жизнь, а сейчас от города осталась лишь полуразрушенная башня. Мы погуляем по окрестностям и попробуем представить, как они выглядели раньше.
  • После в знаменитой Балаклавской бухте мы немного пробежимся по географии края: вы узнаете, на месте чего бухта возникла и чем обусловлена её необычная форма.
  • Не забудем посмотреть и на здешнюю святыню — храм 12 Апостолов. Я поделюсь историей 📖 его строительства и расскажу, что храму довелось пережить.
  • И в конце посетим смотровую площадку, откуда полюбуемся шикарным видом на Балаклаву от края и до края!

Организационные детали

  • Дополнительные расходы не предусмотрены
  • Возможное время начала экскурсии 🧭 — 10:00, 14:00
Начало и место завершения
🚩 — Большая Морская, дом 3, кофейня Бродский
Какие тайны хранит Балаклава?
Какие тайны хранит Балаклава?
Какие тайны хранит Балаклава?
Какие тайны хранит Балаклава?
Какие тайны хранит Балаклава?
Какие тайны хранит Балаклава?
Какие тайны хранит Балаклава?
Какие тайны хранит Балаклава?
Какие тайны хранит Балаклава?
Какие тайны хранит Балаклава?
Какие тайны хранит Балаклава?
Какие тайны хранит Балаклава?
Какие тайны хранит Балаклава?
Какие тайны хранит Балаклава?
Какие тайны хранит Балаклава?
Какие тайны хранит Балаклава?
Какие тайны хранит Балаклава?
Какие тайны хранит Балаклава?
Какие тайны хранит Балаклава?

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Меня зовут Катерина. Я дипломированный гид-экскурсовод по Крыму (в документах), а в жизни — я девушка, которая любит Крым больше всего на свете, и не устает делиться этой любовью с другими. Однажды я променяла все на город-герой Севастополь. И не прогадала. В награду он подарил мне меня. Не устаю благодарить жизнь за то, что однажды оказалась здесь.
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6 отзывов оставили туристы

9 фев 2021
Экскурсия выбиралась по принципу интересно и не очень утомительно, с нами был ребёнок 10 лет, не очень жалующий экскурсии. Впечатления от общения с Екатериной остались самые приятные. Интересный маршрут, много разной информации и о Севастополе, и о Балаклаве, причём было приятное ощущение, что приехали в гости и тебе гостеприимно показывают и рассказывают про свой край. Потрясающие виды, чудесные фотографии, причём Екатерина отдельно снимала и как потом оказалось, это получились самые удачные фотографии- нужный ракурс, свет, все что самое интересное- все вошло в кадр, очень здорово! Сама экскурсия сочетает поездку на машине, пешую прогулку как по Балаклаве, так и по окрестностям. Часть экскурсии была по гористой местности, что придало особую пикантность поездке и позволило добраться до заворачивающих видов. Отдельное спасибо Екатерине за множество советов и рекомендаций
29 авг 2020
Сказать, что очень понравилось- это ничего не сказать. Я влюбилась в Балаклаву!!! Огромное спасибо Екатерине за чудесные путешествия по Крыму!
Александр
12 авг 2020
Были на двух прогулках Екатерины - Какие тайны хранит Балаклава и Секретные места вулкана Фиолент. Все как обещано - и секреты и тайны были в избытке!)) Очень интересно и познавательно! Были с детьми - все довольны! Обязательно назначайте встречу Кате в ее кофейне «Бродский» в Севастополе - отдельное место, которое заслуживает внимания!))) Спасибо!
2 ноя 2019
Чудесная экскурсия, материал подаётся живо и с большой любовью к этим местам. Безусловно она для тех, кто устал от сухих фактов в музеях. Вам, действительно, потребуется удобная обувь (не скользящая!)), так как до самых красивых видов придётся покарабкаться, но физически это не сложно и смело можно отправляться на экскурсию с детьми. Рекомендую Екатерину от всей души!
28 окт 2019
Прекрасная позитивная экскурсия! Для любого возраста. Екатерина просто заражает оптимизмом и любовью к Крыму:)
Михаил
12 окт 2019
Местные люди знают такие места, куда просто с большой группой никогда не попадёшь. Все понравилось.

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