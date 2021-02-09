6 отзывов оставили туристы

Наша первая и наверняка долгожданная остановка — озеро в форме сердца. Я поделюсь с вами, чем знаменит район, в котором оно находится, и как карьер стал самым инстаграмным местом Балаклавы.
Далее отправимся на красивейшую набережную. Её окрестности называют Италией в миниатюре! Вы погуляете по самой узкой улочке Балаклавы и послушаете, как здесь проводил время Куприн, пока писал знаменитое произведение «Листригоны». Отсюда же откроется великолепный вид на мыс Айя.
Крепость Чембало — наша следующая цель. Над Балаклавой возвышается гора, увенчанная средневековыми руинами. Когда-то в этом месте бурлила жизнь, а сейчас от города осталась лишь полуразрушенная башня. Мы погуляем по окрестностям и попробуем представить, как они выглядели раньше.
После в знаменитой Балаклавской бухте мы немного пробежимся по географии края: вы узнаете, на месте чего бухта возникла и чем обусловлена её необычная форма.
Не забудем посмотреть и на здешнюю святыню — храм 12 Апостолов. Я поделюсь историей 📖 его строительства и расскажу, что храму довелось пережить.
И в конце посетим смотровую площадку, откуда полюбуемся шикарным видом на Балаклаву от края и до края!
Организационные детали
Дополнительные расходы не предусмотрены
Возможное время начала экскурсии 🧭 — 10:00, 14:00
Начало и место завершения
🚩 — Большая Морская, дом 3, кофейня Бродский
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Катерина. Я дипломированный гид-экскурсовод по Крыму (в документах), а в жизни — я девушка, которая любит Крым больше всего на свете, и не устает делиться этой любовью с другими. Однажды я променяла все на город-герой Севастополь. И не прогадала. В награду он подарил мне меня. Не устаю благодарить жизнь за то, что однажды оказалась здесь.
Экскурсия выбиралась по принципу интересно и не очень утомительно, с нами был ребёнок 10 лет, не очень жалующий экскурсии. Впечатления от общения с Екатериной остались самые приятные. Интересный маршрут, много разной информации и о Севастополе, и о Балаклаве, причём было приятное ощущение, что приехали в гости и тебе гостеприимно показывают и рассказывают про свой край. Потрясающие виды, чудесные фотографии, причём Екатерина отдельно снимала и как потом оказалось, это получились самые удачные фотографии- нужный ракурс, свет, все что самое интересное- все вошло в кадр, очень здорово! Сама экскурсия сочетает поездку на машине, пешую прогулку как по Балаклаве, так и по окрестностям. Часть экскурсии была по гористой местности, что придало особую пикантность поездке и позволило добраться до заворачивающих видов. Отдельное спасибо Екатерине за множество советов и рекомендаций
Наталья
29 авг 2020
Сказать, что очень понравилось- это ничего не сказать. Я влюбилась в Балаклаву!!! Огромное спасибо Екатерине за чудесные путешествия по Крыму!
Александр
12 авг 2020
Были на двух прогулках Екатерины - Какие тайны хранит Балаклава и Секретные места вулкана Фиолент. Все как обещано - и секреты и тайны были в избытке!)) Очень интересно и познавательно! Были с детьми - все довольны! Обязательно назначайте встречу Кате в ее кофейне «Бродский» в Севастополе - отдельное место, которое заслуживает внимания!))) Спасибо!
Алина
2 ноя 2019
Чудесная экскурсия, материал подаётся живо и с большой любовью к этим местам. Безусловно она для тех, кто устал от сухих фактов в музеях. Вам, действительно, потребуется удобная обувь (не скользящая!)), так как до самых красивых видов придётся покарабкаться, но физически это не сложно и смело можно отправляться на экскурсию с детьми. Рекомендую Екатерину от всей души!
Наталья
28 окт 2019
Прекрасная позитивная экскурсия! Для любого возраста. Екатерина просто заражает оптимизмом и любовью к Крыму:)
Михаил
12 окт 2019
Местные люди знают такие места, куда просто с большой группой никогда не попадёшь. Все понравилось.