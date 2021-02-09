6 отзывов оставили туристы

Экскурсия выбиралась по принципу интересно и не очень утомительно, с нами был ребёнок 10 лет, не очень жалующий экскурсии. Впечатления от общения с Екатериной остались самые приятные. Интересный маршрут, много разной информации и о Севастополе, и о Балаклаве, причём было приятное ощущение, что приехали в гости и тебе гостеприимно показывают и рассказывают про свой край. Потрясающие виды, чудесные фотографии, причём Екатерина отдельно снимала и как потом оказалось, это получились самые удачные фотографии- нужный ракурс, свет, все что самое интересное- все вошло в кадр, очень здорово! Сама экскурсия сочетает поездку на машине, пешую прогулку как по Балаклаве, так и по окрестностям. Часть экскурсии была по гористой местности, что придало особую пикантность поездке и позволило добраться до заворачивающих видов. Отдельное спасибо Екатерине за множество советов и рекомендаций