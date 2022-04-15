Конная прогулка, Челтер-Мармара и Эски-Кермен

Прокатиться на лошадях по долине и исследовать пещерные комплексы Средневекового Крыма

Индивидуальная
В этой программе гармонично сочетается активный отдых, сказочные природные пейзажи и древняя история полуострова.

На конной прогулке вы полюбуетесь панорамами холмистой долины.

А после подниметесь на внедорожнике в горы, где поразитесь устройству скальных комплексов, познакомитесь с их богатым прошлым и оцените панорамные виды окрестностей.
Конная прогулка, Челтер-Мармара и Эски-Кермен
Конная прогулка, Челтер-Мармара и Эски-Кермен
Конная прогулка, Челтер-Мармара и Эски-Кермен
Конная прогулка, Челтер-Мармара и Эски-Кермен
Конная прогулка, Челтер-Мармара и Эски-Кермен
Конная прогулка, Челтер-Мармара и Эски-Кермен
Конная прогулка, Челтер-Мармара и Эски-Кермен
Конная прогулка, Челтер-Мармара и Эски-Кермен
Конная прогулка, Челтер-Мармара и Эски-Кермен
Конная прогулка, Челтер-Мармара и Эски-Кермен
Конная прогулка, Челтер-Мармара и Эски-Кермен
Конная прогулка, Челтер-Мармара и Эски-Кермен
Конная прогулка, Челтер-Мармара и Эски-Кермен
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Конная прогулка по долине

Путешествие начнется с 1-2 часовой прогулки на лошадях в сопровождении инструктора. Через цветущие поля, миндалевые сады и можжевелово-сосновый крымский лес вы подниметесь на смотровую площадку и откроете прекрасный вид на долину Кара-Кобу.

В гости к монахам на Челтер-Мармара

Вдоволь насладившись видами долины и чистейшим воздухом с ароматами лечебных крымских трав, на внедорожнике поднимемся в средневековый пещерный монастырь. Я расскажу историю древней святыни, где после долгого периода забвения снова живут монахи, и покажу несколько пещерных храмов, в том числе, самый большой средневековый храм в Крыму.

Город-крепость Эски-Кермен

Завершим наше красивое путешествие в древнем городе княжества Феодоро — Эски-Кермене. Я проведу вас по средневековым улочкам, где до сих под сохранились следы колесниц, познакомлю с удивительным устройством пещерного мегаполиса, раскрою прошлое комплекса. И конечно, здесь вы сможете сделать атмосферные снимки как самого рукотворного чуда, так и вдохновляющих панорам окрестностей.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на внедорожнике с климат-контролем, по запросу предоставлю детские автокресла
  • Дополнительные расходы: конная прогулка с инструктором — от 1500 до 2500 руб. /человека, в зависимости от длительности путешествия
  • Вход в город-крепость Эски-Кермен оплачиваются отдельно — 100 руб. /взрослого, 50 руб. /пенсионера, дети до 14 лет бесплатно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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