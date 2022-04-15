Что вас ожидает

Конная прогулка по долине

Путешествие начнется с 1-2 часовой прогулки на лошадях в сопровождении инструктора. Через цветущие поля, миндалевые сады и можжевелово-сосновый крымский лес вы подниметесь на смотровую площадку и откроете прекрасный вид на долину Кара-Кобу.

В гости к монахам на Челтер-Мармара

Вдоволь насладившись видами долины и чистейшим воздухом с ароматами лечебных крымских трав, на внедорожнике поднимемся в средневековый пещерный монастырь. Я расскажу историю древней святыни, где после долгого периода забвения снова живут монахи, и покажу несколько пещерных храмов, в том числе, самый большой средневековый храм в Крыму.

Город-крепость Эски-Кермен

Завершим наше красивое путешествие в древнем городе княжества Феодоро — Эски-Кермене. Я проведу вас по средневековым улочкам, где до сих под сохранились следы колесниц, познакомлю с удивительным устройством пещерного мегаполиса, раскрою прошлое комплекса. И конечно, здесь вы сможете сделать атмосферные снимки как самого рукотворного чуда, так и вдохновляющих панорам окрестностей.

Организационные детали