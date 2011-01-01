Огромная изумрудная чаша, до краев наполненная свежестью. Неслучайно за прекрасной Байдарской долиной закрепился эпитет крымская Щвейцария. В то время, когда летний зной плавит города, насыщая воздух «ароматом асфальта», в склоны гор ⛰️ выжигаются солнцем до полупустынного состояния, здесь все ещё по-весеннему зеленеют луга и местные коровы аппетитно пощипывают сочную травку. Разумеется, это не чудо, всему есть объяснение и чтобы его найти нужно на один день уехать от заполненных пляжей в горы!

В Байдарский долине у вас ни раз захватит дух от глубокой синевы рукотворного озера, от сочной зелени лугов, и масштабности гор! По желанию, можно будет прокатиться на лошадях вдоль каньона Узунджа или спуститься в древнюю сельскую пещеру! Берите с собой красивые 🤩 платья и шляпы — мы сделаем снимки, которые взорвут ваш Инстаграм!