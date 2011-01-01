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Крымская Швейцария: путешествие по Байдарской долине

Катерина К.
Катерина К. – Гид из Севастополя
Вас ждут невероятные пейзажи крымских гор ⛰️, прохлада горных озёр, вкуснейшие крымские чебуреки и янтыки, поездка по римской дороге с фантастическими видами вокруг.

Мы объедем вокруг главный водопой Севастополя, раскинувшийся среди величественных гор, — небесно-голубое Чернореченское водохранилище.

По желанию искупаемся в тайном горном озере, поговорим о секретах крымских менгиров, проедем через Байдарские ворота и полюбуемся панорамой южного берега Крыма с высоты!
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Крымская Швейцария: путешествие по Байдарской долине
Крымская Швейцария: путешествие по Байдарской долине

Что вы увидите

  • Байдарская долина
  • Чернореченское водохранилище
  • Скельские менгиры
  • Байдарские ворота
  • Байдарская долина
  • Каньон Узунджа
Огромная изумрудная чаша, до краев наполненная свежестью. Неслучайно за прекрасной Байдарской долиной закрепился эпитет крымская Щвейцария. В то время, когда летний зной плавит города, насыщая воздух «ароматом асфальта», в склоны гор ⛰️ выжигаются солнцем до полупустынного состояния, здесь все ещё по-весеннему зеленеют луга и местные коровы аппетитно пощипывают сочную травку. Разумеется, это не чудо, всему есть объяснение и чтобы его найти нужно на один день уехать от заполненных пляжей в горы!
В Байдарский долине у вас ни раз захватит дух от глубокой синевы рукотворного озера, от сочной зелени лугов, и масштабности гор! По желанию, можно будет прокатиться на лошадях вдоль каньона Узунджа или спуститься в древнюю сельскую пещеру! Берите с собой красивые 🤩 платья и шляпы — мы сделаем снимки, которые взорвут ваш Инстаграм!
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Экскурсия
Что не входит
  • Питание
  • Катание на лошадях (по желанию)
  • Спуск в пещеру (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 г. Севастополь, площадь Ушакова
Крымская Швейцария: путешествие по Байдарской долине
Крымская Швейцария: путешествие по Байдарской долине
Крымская Швейцария: путешествие по Байдарской долине
Крымская Швейцария: путешествие по Байдарской долине

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Катерина К.
Катерина К.
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