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Мангуп-Кале - место силы

Наталья Д.
Наталья Д. – Гид из Севастополя
Мангуп-Кале - место силы
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная
  • 🍀На природе
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 2 000 ₽ за человека

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Мангуп-Кале - место силы
Мангуп-Кале - место силы

Что вы увидите

  • Окрестности Бельбекской долины
  • средневековый город Мангуп-Кале
Крым всегда привлекал многих людей не только своим мягким климатом. Любители археологии и истории 📖 приезжают сюда со всего мира, чтобы увидеть удивительные остатки древних цивилизаций. Здесь, на небольшом полуострове, сосредоточено большое количество различных замков, которые представляют собой культурную и историческую ценность. Мангуп-Кале является одним из них и считается древним пещерным городом. Он представляет собой крепость с большим количеством ходов и катакомб.
Руины Мангуп-Кале находятся недалеко от Бахчисарая, по соседству с селами Хаджи-Сала и Залесное. Точная дата основания древнего города неизвестна, но историки утверждают, что во времена Средневековья Мангуп-Кале выполнял роль столицы ⭐️ небольшого, но могущественного княжества Феодоро. В разные времена этот город 🏙️ называли Мангупом, Мангутом, Манкопом и Ман-Кермен.
Одним из путей, ведущих в древний город, является тропа, поднимающаяся со стороны Гамам-Дере, что в переводе обозначает «банный овраг». Проходя мимо оборонительных башен и стен, далее следуют череда пещер, после которых можно увидеть источник служивший древним жителям для пополнения запасов воды.
Мыс Ташкли-Бурун или «дырявый мыс» представляет собой главную дорогу, ведущую в город. Она была вырублена в скале и постоянно находилась под стражей. Здесь отчетливо можно увидеть камни, использующиеся для ее сооружения. Это место является наивысочайшей точкой местности, что позволяет назвать его природным бастионом, окруженным с трех сторон обрывами. Четвертую сторону подпирает стометровая стена, а рядом можно увидеть каменное архитектурное строение, напоминающее по своему виду что-то среднее между дворцом, замком или башней. Это основная планировка Мангуп-Кале.
Категория маршрута - легкий.
Что входит
  • трансфер
  • услуги лицензированного гида.
Что не входит
  • обеды
  • входные билеты.
Начало
🚩 город Севастополь, площадь Ушакова
Место завершения
🏁 севастополь
Мангуп-Кале - место силы
Мангуп-Кале - место силы
Мангуп-Кале - место силы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Наталья Д.
Наталья Д.
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