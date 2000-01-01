Крым всегда привлекал многих людей не только своим мягким климатом. Любители археологии и истории 📖 приезжают сюда со всего мира, чтобы увидеть удивительные остатки древних цивилизаций. Здесь, на небольшом полуострове, сосредоточено большое количество различных замков, которые представляют собой культурную и историческую ценность. Мангуп-Кале является одним из них и считается древним пещерным городом. Он представляет собой крепость с большим количеством ходов и катакомб.

Руины Мангуп-Кале находятся недалеко от Бахчисарая, по соседству с селами Хаджи-Сала и Залесное. Точная дата основания древнего города неизвестна, но историки утверждают, что во времена Средневековья Мангуп-Кале выполнял роль столицы ⭐️ небольшого, но могущественного княжества Феодоро. В разные времена этот город 🏙️ называли Мангупом, Мангутом, Манкопом и Ман-Кермен.

Одним из путей, ведущих в древний город, является тропа, поднимающаяся со стороны Гамам-Дере, что в переводе обозначает «банный овраг». Проходя мимо оборонительных башен и стен, далее следуют череда пещер, после которых можно увидеть источник служивший древним жителям для пополнения запасов воды.

Мыс Ташкли-Бурун или «дырявый мыс» представляет собой главную дорогу, ведущую в город. Она была вырублена в скале и постоянно находилась под стражей. Здесь отчетливо можно увидеть камни, использующиеся для ее сооружения. Это место является наивысочайшей точкой местности, что позволяет назвать его природным бастионом, окруженным с трех сторон обрывами. Четвертую сторону подпирает стометровая стена, а рядом можно увидеть каменное архитектурное строение, напоминающее по своему виду что-то среднее между дворцом, замком или башней. Это основная планировка Мангуп-Кале.

Категория маршрута - легкий.