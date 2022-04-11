Что вас ожидает

В основе нашего маршрута — уникальные нетуристические локации, маршруты к которым не известны обычным туристам. На машине мы подберемся вплотную к скалам, гротам и пещерам, где у вас будет достаточно времени, чтобы погулять и пофотографировать. А я расскажу об истории этих мест и отвечу на вопросы о Крыме.

Херсонесский маяк: вы узнаете, почему он так называется, хоть и расположен вдали от Херсонеса Таврического. А главное, подойдете к маяку максимально близко и полюбуетесь его соседством с бегущими к берегу морскими волнами.

Голубая бухта — одна из самых запоминающихся в Севастополе. Небольшой пляж манит к себе любителей купаться и устраивать пикники, а местные пейзажи напомнят вам Тарханкут — самую западную точку Крыма.

Корабль и качели, которые изначально создавались как декорации для съемок фильма, а сейчас стали местами для фотосессий. Вы прогуляетесь вдоль моря, оцените безмятежную атмосферу этих локаций и сделаете отличные снимки.

Кому подойдет экскурсия

Любителям природных красот, которые хотят открыть немассовые места Крыма.

Организационные детали