Маяк, бухта и корабль: путешествие по окрестностям Севастополя

Проехать по нетуристическим локациям Крыма, прогуляться вдоль моря и сделать интересные снимки

Индивидуальная
Отправляемся исследовать природные красоты Севастополя, ловить ветер, заряжаться энергией моря и отдыхать от суеты на живописном пляже.

На автомобиле мы подберемся к Херсонесскому маяку, заглянем в чудесную Голубую бухту, которая напомнит о мысе Тарханкут, а затем пополним коллекцию крымских кадров у корабля и на качелях.
Маяк, бухта и корабль: путешествие по окрестностям Севастополя
Маяк, бухта и корабль: путешествие по окрестностям Севастополя
Маяк, бухта и корабль: путешествие по окрестностям Севастополя
Маяк, бухта и корабль: путешествие по окрестностям Севастополя
Маяк, бухта и корабль: путешествие по окрестностям Севастополя
Маяк, бухта и корабль: путешествие по окрестностям Севастополя
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

В основе нашего маршрута — уникальные нетуристические локации, маршруты к которым не известны обычным туристам. На машине мы подберемся вплотную к скалам, гротам и пещерам, где у вас будет достаточно времени, чтобы погулять и пофотографировать. А я расскажу об истории этих мест и отвечу на вопросы о Крыме.

Херсонесский маяк: вы узнаете, почему он так называется, хоть и расположен вдали от Херсонеса Таврического. А главное, подойдете к маяку максимально близко и полюбуетесь его соседством с бегущими к берегу морскими волнами.

Голубая бухта — одна из самых запоминающихся в Севастополе. Небольшой пляж манит к себе любителей купаться и устраивать пикники, а местные пейзажи напомнят вам Тарханкут — самую западную точку Крыма.

Корабль и качели, которые изначально создавались как декорации для съемок фильма, а сейчас стали местами для фотосессий. Вы прогуляетесь вдоль моря, оцените безмятежную атмосферу этих локаций и сделаете отличные снимки.

Кому подойдет экскурсия

Любителям природных красот, которые хотят открыть немассовые места Крыма.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Wish, при необходимости оборудуем машину детским креслом
  • Стоит надеть удобную обувь и взять одежду с учётом погоды
  • Если будет желание устроить пикник, напишите заранее гиду.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Казачинском шоссе
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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