Василий проводит ещё 3 экскурсии

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Мир княжества Феодоро: пещерный монастырь и крепость Эски-Кермен

Прикоснуться к истории последнего осколка Византии, посетив древний пещерный монастырь и крепость

Василий
Василий – Гид из Севастополя
На комфортабельном внедорожнике вы проедете по живописным горным ⛰️ тропам и долинам Крыма.

А главное, исследуете два ярких памятника Феодоро — последнего бастиона великой империи.

Услышите о судьбе пещерной обители, где после столетий мертвой тишины возродилась религиозная жизнь.

И посетите старое византийское укрепление, где погрузитесь в реалии средневековой жизни на полуострове 🏝️.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 9 000 ₽ за экскурсию

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Мир княжества Феодоро: пещерный монастырь и крепость Эски-Кермен
Мир княжества Феодоро: пещерный монастырь и крепость Эски-Кермен

Что вас ожидает

Мужской монастырь Челтер-Мармара
Путешествие начнется с посещения загадочного средневекового памятника истории 📖 и архитектуры. Я расскажу о происхождении его названия и геологических особенностях, позволивших древним людям создать здесь жилища; помогу представить, как выглядел «решатчатый» комплекс пещер. Также вы узнаете о расцвете монастыря в 12-15 вв., упадке княжества Феодоро и возобновлении религиозной жизни лишь спустя пять веков. Вы увидите храм средневекового монастыря, тарапан для производства вина и кельи монахов, а поднявшись на плато, окинете взглядом живописные окрестности.

Византийская крепость Эски-Кермен
Затем вы посетите старый город-крепость, основанный в конце 6 века как византийское укрепление и просуществовавший до 14 века. На плато можно ощутить особую энергетику и таинственную атмосферу места. А рассказы о прошлом помогут представить жизнь на улицах древнего города. Вы заглянете в сохранившиеся жилые, хозяйственные и культовые помещения. Откроете секрет Главной дороги с древними бороздами от повозок. А также увидите ниши, стойла для скота, храмы, казематы и многочисленные зернохранилища, прорубленные в камне.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Чай, вода и легкий перекус в дороге включены в стоимость
  • Обед (по желанию) и вход на Эски-Кермен оплачиваются отдельно — 100 руб. /взрослые, 50 руб. /пенсионеры, дети до 14 лет бесплатно

Подробности поездки

  • Экскурсия ⛳ проходит на внедорожнике с климат-контролем
  • При посещении Челтер-Мармара будьте готовы к 30-минутному подъему в гору
  • Специальная подготовка не требуется
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Мир княжества Феодоро: пещерный монастырь и крепость Эски-Кермен
Мир княжества Феодоро: пещерный монастырь и крепость Эски-Кермен
Мир княжества Феодоро: пещерный монастырь и крепость Эски-Кермен
Мир княжества Феодоро: пещерный монастырь и крепость Эски-Кермен
Мир княжества Феодоро: пещерный монастырь и крепость Эски-Кермен
Мир княжества Феодоро: пещерный монастырь и крепость Эски-Кермен
Мир княжества Феодоро: пещерный монастырь и крепость Эски-Кермен
Мир княжества Феодоро: пещерный монастырь и крепость Эски-Кермен
Мир княжества Феодоро: пещерный монастырь и крепость Эски-Кермен
Мир княжества Феодоро: пещерный монастырь и крепость Эски-Кермен
Мир княжества Феодоро: пещерный монастырь и крепость Эски-Кермен
Мир княжества Феодоро: пещерный монастырь и крепость Эски-Кермен
Мир княжества Феодоро: пещерный монастырь и крепость Эски-Кермен

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Василий
Василий
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Василий. Однажды приехав в Крым, я понял, что это лучшее место на Земле. Экскурсии для меня — это образ жизни и возможность увидеть, казалось бы, знакомые места по-новому. Я не буду загружать вас лишней информацией и сухими историческими фактами, но сделаю все возможное, чтобы вы прочувствовали душевность и красоту наших мест!
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