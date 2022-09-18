ежедневно в 10:00

На гребне горы: восхождение по Виа-Феррата в мини-группе

Увлекательный треккинг к подножью Ильяс Кая и Храму Солнца по «железной тропе»

5
1 отзыв
Раньше покорить вершины гор могли лишь заядлые альпинисты — но тропа Виа-Феррата посвятит в мир скалолазания каждого! Приглашаю вас открыть этот новый вид активности: по надежной стальной тропе мы заберемся на гребень горы Лягушка и дойдем до легендарного Храма Солнца. А в пути полюбуемся горными панорамами и поговорим об истории и легендах Крыма.
На гребне горы: восхождение по Виа-Феррата в мини-группе
На гребне горы: восхождение по Виа-Феррата в мини-группе
На гребне горы: восхождение по Виа-Феррата в мини-группе
На гребне горы: восхождение по Виа-Феррата в мини-группе
На гребне горы: восхождение по Виа-Феррата в мини-группе
На гребне горы: восхождение по Виа-Феррата в мини-группе
На гребне горы: восхождение по Виа-Феррата в мини-группе
На гребне горы: восхождение по Виа-Феррата в мини-группе
На гребне горы: восхождение по Виа-Феррата в мини-группе
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Описание

Что вас ожидает

🧗 Несложное восхождение по Виа-Феррата
Покорять самый красивый гребень Южного Крыма мы будем по Виа-Феррате: «железной тропе» со стальными скобами для опоры и страхующим тросом. С маршрутом смело справятся и взрослые, и дети от 10 лет: этот участок тропы не имеет технических сложностей, а небольшие вертикальные подъемы встречаются лишь пару раз. На старте я расскажу о снаряжении, страховке и самостраховке. Затем отправимся в путь — пройдем по кромке горы Лягушка до подножия Ильяс Кая. А по пути с высоты полюбуемся искрящимся морем и соседними скалами.

Что скрывают Крымские горы
Кроме роскошных панорам вас ждут и нескучные истории об этих местах. Я расскажу о топонимике гор — как каждая из них получила своё имя и что оно означает. А еще, если вам будет интересно, раскрою секреты крымских мест силы: кстати, одно из них, Храм Солнца, мы посетим в конце маршрута.

👁 История государственных дач Крыма
В самой отдаленной точке нашего путешествия мы окажемся в месте, с которого открывается вид на госдачу №11. Я расскажу об истории этого специального объекта и о том, какую роль он сыграл в мировой истории.

Кому подойдет восхождение

  • всем, кто не имеет патологической боязни высоты
  • людям, которые сомневаются в своих способностях к скалолазанию, хотят увидеть всю красоту Ласпинских гор, но при этом не лезть на вертикальные стены
  • тем, кто никуда не спешит

Организационные детали

  • В указанную стоимость входит: комплект современного виа-ферратовского снаряжения, сопровождение гида-проводника, фотографирование на маршруте
  • Для восхождения важно правильно одеться и обуться, взять с собой рюкзак (руки должны быть свободны), легкий перекус и 1-1,5 литра воды. Накануне восхождения гид проинструктирует вас, что надеть и обуть и где взять то, чего у вас нет.

ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на остановке в Ласпи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Костя
18 сен 2022
Походы в горы - лучшее, что может случиться в отпуске. В сентябре, посетив Крым, я совершил увлекательную прогулку к подножию Ильяс Кая и Храму солнца по "железной тропе" с гидом Александром. Путь временами был непростой, но это с лихвой компенсировалось обилием потрясающих видов. Александр всю дорогу много рассказывал интересной информации, он оказался приятным, интересным человеком и что очень приятно, сделал множество фотографий нашего путешествия. Показалось, что не существует ни одного места в Крыму, о котором Александр не может рассказать что-то интересное. Экскурсию рекомендую всем. Спасибо трипстеру за этот день.

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