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Описание
Что вас ожидает
🧗 Несложное восхождение по Виа-Феррата Покорять самый красивый гребень Южного Крыма мы будем по Виа-Феррате: «железной тропе» со стальными скобами для опоры и страхующим тросом. С маршрутом смело справятся и взрослые, и дети от 10 лет: этот участок тропы не имеет технических сложностей, а небольшие вертикальные подъемы встречаются лишь пару раз. На старте я расскажу о снаряжении, страховке и самостраховке. Затем отправимся в путь — пройдем по кромке горы Лягушка до подножия Ильяс Кая. А по пути с высоты полюбуемся искрящимся морем и соседними скалами.
⛰ Что скрывают Крымские горы Кроме роскошных панорам вас ждут и нескучные истории об этих местах. Я расскажу о топонимике гор — как каждая из них получила своё имя и что оно означает. А еще, если вам будет интересно, раскрою секреты крымских мест силы: кстати, одно из них, Храм Солнца, мы посетим в конце маршрута.
👁 История государственных дач Крыма В самой отдаленной точке нашего путешествия мы окажемся в месте, с которого открывается вид на госдачу №11. Я расскажу об истории этого специального объекта и о том, какую роль он сыграл в мировой истории.
Кому подойдет восхождение
всем, кто не имеет патологической боязни высоты
людям, которые сомневаются в своих способностях к скалолазанию, хотят увидеть всю красоту Ласпинских гор, но при этом не лезть на вертикальные стены
тем, кто никуда не спешит
Организационные детали
В указанную стоимость входит: комплект современного виа-ферратовского снаряжения, сопровождение гида-проводника, фотографирование на маршруте
Для восхождения важно правильно одеться и обуться, взять с собой рюкзак (руки должны быть свободны), легкий перекус и 1-1,5 литра воды. Накануне восхождения гид проинструктирует вас, что надеть и обуть и где взять то, чего у вас нет.
ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на остановке в Ласпи
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Севастополе
Провёл 311 экскурсий для 313 туристов
Я местный абориген – родился и вырос в Крыму. С детства я часто хожу в горы. В какой-то момент горы стали для меня настолько близкими, что мы перешли на «ты». Мне интересен каждый уголок моего родного края. Я увлекаюсь изучением его истории и топонимики. С прошлого года любовь к своему краю захлестнула меня настолько, что я стал ею делиться – водить людей в горы. А с этого года я даже решил сделать перерыв в своей профессиональной деятельности и полностью посветить себя горам.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Костя
18 сен 2022
Походы в горы - лучшее, что может случиться в отпуске. В сентябре, посетив Крым, я совершил увлекательную прогулку к подножию Ильяс Кая и Храму солнца по "железной тропе" с гидом Александром. Путь временами был непростой, но это с лихвой компенсировалось обилием потрясающих видов. Александр всю дорогу много рассказывал интересной информации, он оказался приятным, интересным человеком и что очень приятно, сделал множество фотографий нашего путешествия. Показалось, что не существует ни одного места в Крыму, о котором Александр не может рассказать что-то интересное. Экскурсию рекомендую всем. Спасибо трипстеру за этот день.
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