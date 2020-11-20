26 отзывов оставили туристы

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О Севастополе с любовью!

Главные и тайные места исторического центра на душевной обзорной прогулке

5
26 отзывов
Нина
Нина – Гид из Севастополя
Севастополь — дружелюбный и очень колоритный город 🏙️ с невероятно интересной биографией.

Вы узнаете, почему его центральный холм называют «Хребет беззакония» и услышите о первых местных жителях.

А также заглянете в живописные секретные дворики, где время словно остановилось.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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О Севастополе с любовью!
О Севастополе с любовью!

Что вас ожидает

Севастополь сквозь столетия
Вы пройдете по самой длинной лестнице Севастополя и узнаете, в честь какого события она названа. Отыщете Девичью батарею и проникнетесь историей 📖 об отважных женщинах времен Крымской войны. А на улицах Советская и Суворова мысленно вернетесь на столетие назад и прикоснетесь к зданиям, пережившим две обороны города.

Севастопольские секреты
Севастополь скрывает множество исторических загадок. Вы раскроете, какую функцию выполняла Башня ветров, как Нахимов предсказал свою гибель, чем знаменит Владимирский собор и почему его называют «усыпальницей адмиралов». А также услышите историю 📖 улиц Терещенко и Павличенко и отыщете вход в подземный Севастополь. В завершение рассмотрите дом, в котором провел последние дни адмиралов Корнилов.

Организационные детали

Прогулка 👣 предполагает посещение кофейни. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Начало и место завершения
🚩 у памятника Екатерине II
О Севастополе с любовью!
О Севастополе с любовью!
О Севастополе с любовью!
О Севастополе с любовью!
О Севастополе с любовью!
О Севастополе с любовью!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Нина
Нина
Привет! Меня зовут Нина, и я реконструктор. Люди, по-настоящему живущие своим делом, могут рассказать историю со всей душой. Мои экскурсии наполнены действительно интересной информацией о прошлом и настоящем Севастополя, его культуре и традициях. С радостью покажу вам исторический центр города и знаменитые панорамные места нашего полуострова!
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26 отзывов оставили туристы

20 ноя 2020
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Я полагаю, что это лучший вариант для первого дня. Интересно и приятно.
2 ноя 2020
Очень понравился гид!Супер профессионал, по настоящему увлечена историей. Время пролетело незаметно. Обязательно пойду ещё!
31 окт 2020
Спасибо Нине за замечательные прогулки по городу. И особенно за интересные подробности о поисковых работах и исторических реконструкциях
29 окт 2020
Нина не просто гид, но и участник реконструкций многих исторических событий, поэтому многое в подаче материала перемежает сведениями и об этом, что только придаёт необычности экскурсии
25 окт 2020
Очень понравился гид Нина. Рассказывает интересно, неравнодушно, с душой. Экскурсию однозначно рекомендую!
10 окт 2020
Понравилась экскурсия. Узнали много нового и прониклись историческим духом города-героя. Увидели дворики. Узнали историю постройки города.
7 окт 2020
Яркий пример того, что любовь к городу и жажда знаний заразительны! Мы буквально впитали по словам и событиям рассказ Нины. Были моменты, когда к горлу подступал ком и наворачивались слезы... ладно бы только у меня! У мужа дрожали губы, а он человек подкованный. И это не от страшилок или потому что ботинки натерли, а от той концентрации фактов и эмоций, которые выдавала нам Нина. Удивительный рассказчик! Исторический стендап! И смех и слезы... Если бы такие люди как она преподавали мне в свое время сопромат, это был бы мой любимый предмет! ))) И еще, важный для нас момент - не затянуто! Прям, вот то что нужно, чтобы захотеть узнать этот город ближе. Спасибо Нина! PS гастро-трип по местам, рекомендованным Ниной отдельный респект!
6 окт 2020
Экскурсия супер!!! Конечно Севастополь - очень красивый город, с богатейшей историей, но многое зависит от экскурсовода. Нина - супер. Спасибо большое. На экскурсию брали троих детей 10, 10 и 15 лет. Дети в один голос: какая интересная экскурсия, такая лёгкая почему такая быстрая? (Экскурсия шла почти 3 часа). От взрослых отдельное спасибо и за экскурсию и за всю дополнительную информацию.
5 окт 2020
Большое спасибо Нине за любовь к своему городу и увлеченность темой! Безусловно, без Нины мы бы не увидели настоящий Севастополь и составили бы не совсем правильное впечатление о нем. Темп экскурсии был высокий, что нам очень подошло, не все экскурсоводы могут подстроиться под туриста, но Нине это отлично удалось. Мы замечательно провели время, рекомендуем эту экскурсию
5 окт 2020
Нина, прекрасный гид и солнечный человек. Сразу оговаривает интересы и перестраивает содержание Экскурсии, чтобы вам было интересно:)
23 сен 2020
Экскурсовод Нина провела для нас потрясающе интересную экскурсию, делилась не только действительно обширными и глубокими знаниями, но и эмоциями, любовью к городу! Экскурсия прошла по историческому центру Севастополя, дав возможность прочувствовать всю историю города. Маршрут составлен грамотно, мы не устали, хотя пришлось много ходить, а день был жарким. Рассказ был интересен на протяжении всех 3-х часов экскурсии. Огромная благодарность Нине, успехов ей, всего самого доброго! Однозначно рекомендую!
13 сен 2020
Нина искренне влюблена в город, и рассказывает и об истории, и о настоящем человеческим языком. Если нужны настоящие впечатления о живом, об улицах и домах, где творится история людьми, которые живут прямо сейчас, о сложном прошлом, о красивых домах и котах, то это замечательный выбор. Самая уютная кофепрогулка по новому городу.
27 авг 2020
Это была отличная вечерняя прогулка по Севастопалю. Нина влюблена в этот город, экскурсия действительно с любовью. Так же экскурсия подходит для людейпередвигающихся с палочкой
24 авг 2020
Экскурсия пролетела на одном дыхании. С Ниной не хотелось расставаться и продолжать впитывать истории про Севастополь. Увидеть город глазами местного жителя таким красивым, уехать влюбленными и с большим желанием обязательно вернуться. Рекомендуем!
24 авг 2020
Экскурсия понравилась, Нина рассказывает интересно, со знанием дела. История Севастополя - это история многочисленных сражений. Большим плюсом является то, что она сама участвует в раскопках и реконструкциях.
Ещё 11 отзывов

Нина проводит ещё 4 экскурсии

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