Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

Покорить Аю-Даг: кольцевой треккинг по Медведь-горе

Отправиться к легендарному месту силы и с высоты насладиться вдохновляющими панорамами Крыма

Из Севастополя мы держим путь к одной из самых знаменитых вершин Крыма, горе Аю-Даг.

Вы совершите несложный треккинг по «артековской тропе», найдете остатки древнего храма, ощутите сильнейшую энергетику Медведь-горы и раскроете её археологические секреты.

И всё это — в окружении потрясающих видов мыса Ай-Тодор, массива Бабуган-яйла и Гурзуфской бухты.
Покорить Аю-Даг: кольцевой треккинг по Медведь-горе
Покорить Аю-Даг: кольцевой треккинг по Медведь-горе
Покорить Аю-Даг: кольцевой треккинг по Медведь-горе
Покорить Аю-Даг: кольцевой треккинг по Медведь-горе
Покорить Аю-Даг: кольцевой треккинг по Медведь-горе
Покорить Аю-Даг: кольцевой треккинг по Медведь-горе
Покорить Аю-Даг: кольцевой треккинг по Медведь-горе
Покорить Аю-Даг: кольцевой треккинг по Медведь-горе
Покорить Аю-Даг: кольцевой треккинг по Медведь-горе
Покорить Аю-Даг: кольцевой треккинг по Медведь-горе

Что вас ожидает

Кольцевой маршрут по «спине» Медведь-горы

На машине мы доберемся к стартовой точке маршрута и начнем треккинг по самым живописным тропам Медведь-горы. Вам откроются сказочные панорамы южного берега Крыма — от мыса Ай-Тодор на западе до мыса Меганом на востоке. До вершины мы дойдем по легендарной «артековской тропе». На обратном пути рассмотрим самую высокую часть полуострова, Бабуган-яйла, Гурзуфскую бухту и Партенитскую гавань. А кроме того, увидим огромные каменные валуны из застывшей магмы: доказательность того, что Медведь-гора — несостоявшийся вулкан.

Аю-Даг: загадки, легенды, истории

По пути мы разберемся, почему Медведь-гора знаменита как среди археологов, так и среди исследователей биоэнергий. Вы окажетесь в одном из крымских мест силы и, возможно, сами ощутите его особую энергетику. А также отыщете следы тысячелетнего монастырского комплекса — остатки основания древнего христианского храма, фундаменты жилых строений и оборонительных стен.

Организационные детали

• Поход несложный, доступный для детей. Но тем не менее — набор высоты составляет 400 метров, а расстояние 8 км, поэтому отсутствие проблем со здоровьем — важное условие участия.
• Темп экскурсии небыстрый: с остановками, рассказом и временем на фотографии. Моя первоочередная цель — это ваша безопасность.

🚩 Начало и место завершения: в любой точке от Севастополя до Гурзуфа
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Михаил
Михаил
Меня зовут Михаил. Я занимаюсь организацией экскурсий и пеших походов по горному Крыму. Являюсь аттестованным экскурсоводом. Это моя основная работа. Хорошо знаю горные маршруты и увлечен историей своего края. По образованию я экономист, однако, как это нередко бывает, увлечения начинают постепенно охватывать всю сферу жизни и становятся основным смыслом и миссией деятельности человека. Горы всегда привлекали меня своей красотой и умиротворением. Я хочу поделиться с вами своей любовью к Крыму и его неповторимой природе, культуре и истории.
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Михаил проводит ещё 2 экскурсии

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