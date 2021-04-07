Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

Что вас ожидает

Кольцевой маршрут по «спине» Медведь-горы

На машине мы доберемся к стартовой точке маршрута и начнем треккинг по самым живописным тропам Медведь-горы. Вам откроются сказочные панорамы южного берега Крыма — от мыса Ай-Тодор на западе до мыса Меганом на востоке. До вершины мы дойдем по легендарной «артековской тропе». На обратном пути рассмотрим самую высокую часть полуострова, Бабуган-яйла, Гурзуфскую бухту и Партенитскую гавань. А кроме того, увидим огромные каменные валуны из застывшей магмы: доказательность того, что Медведь-гора — несостоявшийся вулкан.

Аю-Даг: загадки, легенды, истории

По пути мы разберемся, почему Медведь-гора знаменита как среди археологов, так и среди исследователей биоэнергий. Вы окажетесь в одном из крымских мест силы и, возможно, сами ощутите его особую энергетику. А также отыщете следы тысячелетнего монастырского комплекса — остатки основания древнего христианского храма, фундаменты жилых строений и оборонительных стен.

Организационные детали

• Поход несложный, доступный для детей. Но тем не менее — набор высоты составляет 400 метров, а расстояние 8 км, поэтому отсутствие проблем со здоровьем — важное условие участия.

• Темп экскурсии небыстрый: с остановками, рассказом и временем на фотографии. Моя первоочередная цель — это ваша безопасность.