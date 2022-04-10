Путешествие из Севастополя в Большой каньон Крыма

Активно отдохнуть в окружении первозданной природы, а по пути познакомиться с краем

Индивидуальная
Это путешествие для любителей походов и пейзажей.

В нем немного истории, но в избытке чистейшего воздуха и природных чудес Крыма, которые чудом сохранились здесь даже в ледниковый период.

С радостью стану вашим проводником в треккинге по каньону, покажу озера, родники, водопады; открою здешние секреты.

А поедем туда на внедорожнике, любуясь виноградниками и садами.
Путешествие из Севастополя в Большой каньон Крыма
Путешествие из Севастополя в Большой каньон Крыма
Путешествие из Севастополя в Большой каньон Крыма
Путешествие из Севастополя в Большой каньон Крыма
Путешествие из Севастополя в Большой каньон Крыма
Путешествие из Севастополя в Большой каньон Крыма
Путешествие из Севастополя в Большой каньон Крыма
Путешествие из Севастополя в Большой каньон Крыма
Путешествие из Севастополя в Большой каньон Крыма
Путешествие из Севастополя в Большой каньон Крыма
Путешествие из Севастополя в Большой каньон Крыма
Путешествие из Севастополя в Большой каньон Крыма
Путешествие из Севастополя в Большой каньон Крыма
Путешествие из Севастополя в Большой каньон Крыма
Путешествие из Севастополя в Большой каньон Крыма
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Живописный и познавательный путь из Севастополя

Дорога от города до Большого каньона займет не более двух часов: ее наполнят виды бесконечных виноградников, яблоневых и персиковых садов, цветущих маков, ромашек или полей душистой лаванды. Только вслушайтесь в названия селений, мимо которых мы поедем: Голубинка, Красный мак, Аромат, Соколиное, Садовое… А еще мы увидим (а если позволит время, то и заедем) монастыри Шулдан и Челтер-Мармара, пещерный город Мангуп-Кале, Крымских сфинксов, гору Крокодил.

Пешком по Большому каньону

Старая дорога, соединяющая Бахчисарай и Ялту, приведет нас мимо Ай-Петри к началу тропы. Оставим автомобиль и пройдем в этот день около 8 километров. Это несложный, но наполненный впечатлениями треккинг: вы полюбуетесь буйной растительностью и озерами, услышите об образовании и природных особенностях каньона. Отыщете развалины храма времен Византии и святой источник. Вдохнете чистейший воздух и при желании искупаетесь в прозрачном Голубом озере или Ванне молодости.

На обратном пути заедем пообедать в кафе с национальной крымско-татарской кухней и на сыроварню, где вы убедитесь, что наши сыры лучшие!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на внедорожнике с климат-контролем. Это включено в стоимость.
  • Из дополнительных расходов только питание по желанию
  • При желании окунуться возьмите с собой купальные принадлежности. Также имейте в виду, что температура в каньоне на 5-10 градусов ниже, чем в Севастополе.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

🎩Индивидуальные🚌На автобусе🧒Можно с детьми🏡Выездные☀️На весь деньПо КрымуМангуп-Кале🗽Достопримечательности🍀Природа и пейзажиКаньоны

Еще несколько похожих предложений в Севастополе

Экскурсия «Большой Каньон Крыма»
9 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
Наталья
Нет отзывов
Экскурсия «Большой Каньон Крыма»
Наш маршрут экскурсии предоставит Вам возможность отправиться в настоящий пеший поход по горному Крыму
2 300 за 1 человека
Активный турист - Тайны Инкерманских подвалов
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Марина
3
5 отзывов
Активный турист - Тайны Инкерманских подвалов
Крым - это край степей, гор, лесов, а также солёных и пресных источников, поэтому мест для активного отдыха здесь более
1 000 за 1 человека
Живописное путешествие из Севастополя в Эски-Кермен
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Виталий
5
27 отзывов
Живописное путешествие из Севастополя в Эски-Кермен
История средневекового пещерного города и красоты Крыма
10 400 за 1-4 чел.
Крым - жемчужина царской короны
9 часов
Индивидуальная
Светлана
5
1 отзыв
Крым - жемчужина царской короны
Это очень насыщенное путешествие из Севастополя в строну Ялты по дворцово-парковым комплексам Южного берега Крыма
9 900 за 1-6 чел.
Из Севастополя - к сердцу Крыма
4.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Яна
Нет отзывов
Из Севастополя - к сердцу Крыма
Побывать в Байдарской долине, увидеть Форосский храм и сделать фото на фоне необычного озера
8 000 за 1-4 чел.
Достояние Севастополя
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Юлия
5
6 отзывов
Достояние Севастополя
Путешествие по городу и его окрестностям с оглядкой на историю, культуру и науку Южного берега Крыма
7 800 за 1-5 чел.
Большое путешествие по Севастополю и окрестностям
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Елена
5
19 отзывов
Большое путешествие по Севастополю и окрестностям
«Визитные карточки» города, Херсонес Таврический, Сапун-гора и музей подводных лодок за 1 день
6 600 за 1-4 чел.
Бухты Севастополя
5 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Александра
Нет отзывов
Бухты Севастополя
Во время этого путешествия вы познакомитесь с самыми яркими
от 2 400 за 1-2 чел.
Большой Каньон Крыма: ванна молодости
7 часов
Индивидуальная
Lara
Нет отзывов
Большой Каньон Крыма: ванна молодости
14 000 за 1-6 чел.
Евпатория: познакомиться + очароваться природой
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Екатерина и Наталья
5
1 отзыв
Евпатория: познакомиться + очароваться природой
Прогулка по древнему городу и путешествие на розовое озеро Сасык-Сиваш - поездка из Севастополя
12 000 за 1-3 чел.
Отдых по-царски: путешествие в Ливадию и Массандру
10 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Виктория
Нет отзывов
Отдых по-царски: путешествие в Ливадию и Массандру
Путешествие в живописные Ливадию и Массандру познакомит вас с двумя царскими дворцами, которые были построены для
2 400 за 1 человека
Путешествие из Севастополя в Ялту
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Надежда
5
34 отзыва
Путешествие из Севастополя в Ялту
Воронцовский дворец, Ливадия, замок Ласточкино гнездо и Ялта: история и судьбы
4 550 за 1-7 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Севастополе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Севастополе
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ