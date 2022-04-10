Что вас ожидает

Живописный и познавательный путь из Севастополя

Дорога от города до Большого каньона займет не более двух часов: ее наполнят виды бесконечных виноградников, яблоневых и персиковых садов, цветущих маков, ромашек или полей душистой лаванды. Только вслушайтесь в названия селений, мимо которых мы поедем: Голубинка, Красный мак, Аромат, Соколиное, Садовое… А еще мы увидим (а если позволит время, то и заедем) монастыри Шулдан и Челтер-Мармара, пещерный город Мангуп-Кале, Крымских сфинксов, гору Крокодил.

Пешком по Большому каньону

Старая дорога, соединяющая Бахчисарай и Ялту, приведет нас мимо Ай-Петри к началу тропы. Оставим автомобиль и пройдем в этот день около 8 километров. Это несложный, но наполненный впечатлениями треккинг: вы полюбуетесь буйной растительностью и озерами, услышите об образовании и природных особенностях каньона. Отыщете развалины храма времен Византии и святой источник. Вдохнете чистейший воздух и при желании искупаетесь в прозрачном Голубом озере или Ванне молодости.

На обратном пути заедем пообедать в кафе с национальной крымско-татарской кухней и на сыроварню, где вы убедитесь, что наши сыры лучшие!

Организационные детали