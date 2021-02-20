10 отзывов оставили туристы

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Путешествие из Севастополя в Ялту

Воронцовский дворец, Ливадия, замок Ласточкино гнездо и Ялта: история и судьбы

5
10 отзывов
Надежда
Надежда – Гид из Севастополя
Вы увидите одни из тех мест, без которых невозможно представить полуостров 🏝️.

Это не стандартная поездка, а полноценное погружение: вы познакомитесь с шедеврами Южного берега и узнаете, как сложилась судьба их владельцев, услышите об архитектуре и легендах.

А на набережной Ялты откроете яркие сюжеты прошлого и почувствуете атмосферу летней столицы ⭐️ Крыма.
Задать вопросОбычно отвечает за 46 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-12 человек

  • 4 550 ₽ за экскурсию

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Путешествие из Севастополя в Ялту
Путешествие из Севастополя в Ялту

Что вас ожидает

Живописные крымские дороги
Путь из Севастополя проходит через прекрасные долины с виноградниками и озёрами, через скалы и возвышенности. Мы остановимся передохнуть, полюбоваться видами и сделать фотографии на смотровой площадке Ласпинского перевала — самой высокой точки шоссе Севастополь-Ялта.

Воронцовский дворец и дивный парк 🌳
В Алупке вы окажетесь в атмосфере 19 века, заглянув в Воронцовский дворец, и прогуляетесь 👣 по английскому ландшафтному парку к южной террасе, которую охраняют скульптуры львов. Посещение дворца внутри по желанию, но я в любом случае расскажу о его истории и архитектурных особенностях, о судьбе графа Воронцова и особах царских кровей, которые гостили во дворце.

Ласточкино 🎥 гнездо — символ Крыма
Вы проедете по Мисхорской курортной зоне и окажетесь у самого маленького и романтичного замка Крыма. Любуясь замком со смотровой площадки, узнаете, как он появился на полуострове 🏝️, как пережил землетрясение и какие легенды с ним связаны. Из замка отправляемся в Ялту — на машине или на катере по морю — с воды открывается лучший вид на «Ласточку».

Ялта — летняя столица ⭐️ Крыма
В Ялте на прогулке по набережной вы осмотрите старинные здания, окружённые экзотическими растениями, и новые памятники. Узнаете, кто жил и живёт в старых гостиницах, где Айседора Дункан назначала свидания Есенину и много других ялтинских заметок.

По следам Романовых в Ливадии
Последняя остановка — Ливадийский дворец, бывшая резиденция императора Николая II. Вы посетите главные дворцовые комнаты, увидите старинную церковь ⛪, фонтан, свитский корпус, дом барона Фредерикса. Узнаете о быте царской семьи и исторических событиях, случившихся во дворце.

Организационные детали

  • Трансфер не входит в стоимость экскурсии 🧭. Мы можем ехать на вашей машине или на автомобиле 🚘 с водителем и микрофоном (5000 рублей для 7-8 человек).
  • Дополнительные расходы: входные билеты 🎫 во дворцы (Воронцовский — 350 р. взрослый, 70 р. детский до 16 лет, 200 р. — пенсионеры и студенты; Ливадийский — 400 р. взрослый, 100 р. детский до 16 лет, 250 р. — пенсионеры и студенты)
  • Морская прогулка 👣 по желанию (35 минут, 400 р. за взрослого, 300 р. за ребёнка до 14 лет)
Путешествие из Севастополя в Ялту
Путешествие из Севастополя в Ялту
Путешествие из Севастополя в Ялту
Путешествие из Севастополя в Ялту
Путешествие из Севастополя в Ялту
Путешествие из Севастополя в Ялту
Путешествие из Севастополя в Ялту
Путешествие из Севастополя в Ялту
Путешествие из Севастополя в Ялту
Путешествие из Севастополя в Ялту

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Надежда
Надежда
Здравствуйте! Меня зовут Надежда, я живу в Севастополе и уже 7 лет работаю экскурсоводом. Люблю показывать туристам красоту южнобережной природы, посвящать в тайны исторических событий и человеческих судеб. Каждая моя экскурсия уникальна. Она пробуждает интерес к дальнейшему познанию этого волшебного уголка Земли - Крыма.
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10 отзывов оставили туристы

20 фев 2021
Впервые посетили Крым. При том, что была аномальная погода, гид Надежда сделала всё, чтобы не только интересно рассказать и показать крымские красоты, но и аккуратно "вписать" экскурсию в необычные погодные условия и не испортить впечатления. Отдельная благодарность водителю, профессионально исполнявшему свои обязанности. В итоге, всё ОЧЕНЬ понравилось! Обязательно вернемся! Большое спасибо Надежде!!!
1 фев 2021
Несмотря на то, что экскурсия длительная, мы ни разу не заскучали и не пожалели о ее выборе. Дворцы прекрасны, природа великолепна, а Надежда отличный рассказчик как по истории Крыма, так и по его современной жизни. В общем провели чудесный день в комфортном путешествии с доброжелательной компанией, оставив в копилке много памятных фотоснимков :)
20 янв 2021
Были на экскурсии 04. 01. 2021г. Это была хорошо организованная, замечательная и очень познавательная экскурсия с великолепным гидом Надеждой. Надежда очень интересно вела свой рассказ на всем протяжении экскурсии, отвечала на все заданные вопросы, была внимательна и доброжелательна. Несмотря на продолжительную экскурсию, время пролетело незаметно. Мы увидели очаровывающую природу и достопримечательности ЮБК, получили море впечатлений. Спасибо большое за эти радостные эмоции.
19 сен 2020
Мне понравился формат экскурсии. Для людей, которые не были на ЮБК очень много нового и познавательного. Природные красоты и исторические события, которые происходили в этих местах. Спасибо нашему гиду за интересную прогулку.
10 сен 2020
Замечательная экскурсия! Надежда - прекрасный гид и приятный собеседник. В течение дня мы проехали на автомобиле по южному берегу Крыма, посетили Воронцовский и Ливадийский дворцы, прогулялись по Ялте. Всю дорогу слушали интересный рассказ и наслаждались прекрасными видами. Надежда отлично знает не только историю, но и природоведение - никогда не думал, что прогулка в парке может быть такой познавательной и впечатляющей. Большое спасибо!
6 сен 2020
Интересная экскурсия по Севастополю, Ялте и всем перечисленным дворцам. К сожалению, Воронцовский дворец в день экскурсии не работал. Все остальное было отлично. Очень интересно.
26 июл 2020
Добрый вечер Надежде и всем, кто только делает свой выбор гида! Были на двух экскурсиях Надежды с дочерью 20 июля и 22 июля 2020. Столько, сколько мы увидели и узнали с Надеждой всего за каждый день экскурсии, единолично мы не осилили бы и за неделю. А если бы поехали без Надежды в Ялту - вообще был бы потерянный день и мы бы там бродили, как потерянные. Время пребывания в Крыму у нас было довольно ограниченно и только благодаря этой замечательной женщине и ее таланту экскурсовода-организатора у нас остались насыщенные и неординарные воспоминания! Отзыв пишу с опозданием, т. к. только вернулись в Москву, но дочь не оставляли меня в покое с этим вопросом - настолько яркие впечатления подарила нам Надежда!Отдельно хочется отметить водителя Виктора, профессионал и очень корректный водитель, эти двое людей реально создают комфортные условия на своих экскурсиях!!!
24 июл 2020
Впечатляющая экскурсия! Благодаря очень квалифицированному гиду Надежде и чудесной крымской природе, прошла на одном дыхании. Отлично продуман маршрут: прогулка по фитонцидному парку Воронцовского дворца, исторический альмонах в Ливадийском дворце, празднично- релаксная набережная Ялты! Советую съездить!!!
13 июл 2020
Благодаря Надежде, мы открыли для себя Крымское побережье, с его великолепными парками, дворцами, ландшафтными склонами. Экскурсия была очень длинная, но на протяжении всего маршрута были предложены очень красивые и разнообразные места, поэтому мы, конечно, устали, но не утомились! Мы группа сложная - трое детей разного возраста( 9лет, 17лет, 21год), но Надежде удалось удержать внимание всех наших вредных экскурсантов. Очень понравилось, что Надежда разбирается в сортах деревьев и растений, рассказала про многие редкие экземпляры, которые мы бы сами даже не заметили, указала их названия, редкие свойства и истории, связанные с этими растениями. Объем информации был очень большой, но каждый вынес для себя что то интересное. У каждого теперь есть любимый уголок Крыма: Ялта, Ласточкино гнездо, парк Воронцова или Ливадия. Спасибо.
Татьяна
16 сен 2018
С большим удовольствием побывали на содержательной экскурсии у Надежды, приятного, знающего гида. Понравилась подача информации, наполнение, всё очень системно и последовательно. Конкретные и чёткие ответы на вопросы, показывающие глубокие знания материала. Экскурсия прошла легко и ярко! Спасибо огромное за такую замечательную работу!

Надежда проводит ещё 3 экскурсии

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