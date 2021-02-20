10 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Живописные крымские дороги

Путь из Севастополя проходит через прекрасные долины с виноградниками и озёрами, через скалы и возвышенности. Мы остановимся передохнуть, полюбоваться видами и сделать фотографии на смотровой площадке Ласпинского перевала — самой высокой точки шоссе Севастополь-Ялта.

Воронцовский дворец и дивный парк 🌳

В Алупке вы окажетесь в атмосфере 19 века, заглянув в Воронцовский дворец, и прогуляетесь 👣 по английскому ландшафтному парку к южной террасе, которую охраняют скульптуры львов. Посещение дворца внутри по желанию, но я в любом случае расскажу о его истории и архитектурных особенностях, о судьбе графа Воронцова и особах царских кровей, которые гостили во дворце.

Ласточкино 🎥 гнездо — символ Крыма

Вы проедете по Мисхорской курортной зоне и окажетесь у самого маленького и романтичного замка Крыма. Любуясь замком со смотровой площадки, узнаете, как он появился на полуострове 🏝️, как пережил землетрясение и какие легенды с ним связаны. Из замка отправляемся в Ялту — на машине или на катере по морю — с воды открывается лучший вид на «Ласточку».

Ялта — летняя столица ⭐️ Крыма

В Ялте на прогулке по набережной вы осмотрите старинные здания, окружённые экзотическими растениями, и новые памятники. Узнаете, кто жил и живёт в старых гостиницах, где Айседора Дункан назначала свидания Есенину и много других ялтинских заметок.

По следам Романовых в Ливадии

Последняя остановка — Ливадийский дворец, бывшая резиденция императора Николая II. Вы посетите главные дворцовые комнаты, увидите старинную церковь ⛪, фонтан, свитский корпус, дом барона Фредерикса. Узнаете о быте царской семьи и исторических событиях, случившихся во дворце.

Организационные детали