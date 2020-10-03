5 отзывов оставили туристы

Вдохновляющие виды Крымских гор ⛰️
Начало нашего маршрута пройдет по живописной Байдарской долине, окруженной горами. Вы полюбуетесь лазурным Чернореченским водохранилищем, которое питает водой Севастополь. С высоты мыса-обрыва Биюк-Кармызы увидите захватывающие панорамы Изумрудного каньона. А еще исследуете развалины средневековой крепости Сарджик-Исар, откроете её историю 📖 и услышите гул воды реки Чёрная, летящей по порогам и водопадам.
Походный обед и путь к пещере
На солнечной поляне мы остановимся, чтобы устроить привал на фоне горных склонов. Проводник приготовит сытный туристический обед на углях, а вы, подкрепившись, прогуляетесь 👣 до пещеры Юсуф-Коба, которую археологи обнаружили сравнительно недавно и где тысячелетия назад жили неандертальцы.
Совершенно секретно
Следом вас ждет еще одно приключение: спуск в сердце грандиозного подземного «Объекта № 221 — Алсу». Во времена холодной войны здесь строился запасной Командный Пункт Черноморского Флота, который должен был выдерживать попадание ядерного заряда. С фонарями мы пройдем под землей по ярусам и тоннелям бывшего сверхсекретного объекта, которые пронизывают недра горы ⛰️ «Мишень».
Маршрут оптимален для путешественников любого возраста и уровня подготовки, а также отлично подойдет для семей с детьми.
Что входит в стоимость, а что — нет
Что взять с собой