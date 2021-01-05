59 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Прогулка 👣 по живописным улицам, холмам и площадям

Вы пройдете по улице Ленина, подниметесь на центральный городской холм и побываете у Владимирского собора — усыпальницы русских адмиралов. Рассмотрите «дом-призрак» и вход в севастопольские подземелья, посетите площадь Лазарева и Артиллерийскую бухту. А самой яркой точкой прогулки станет умопомрачительный закат над Севастопольской бухтой.

Тайны и предания Севастополя

Я расскажу, почему город 🏙️ назвали именно так, как Суворов перехитрил турецкого адмирала, что погубило адмирала Корнилова и почему севастопольская земля напоминает швейцарский сыр. А еще — кто утащил у английских солдат говяжью ногу, как благодаря извозчикам была построена колоннада Графской пристани и почему в Севастополе в полдень гремит гром.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ не предполагает дополнительных расходов.