59 отзывов оставили туристы

Прогулка 👣 по живописным улицам, холмам и площадям Вы пройдете по улице Ленина, подниметесь на центральный городской холм и побываете у Владимирского собора — усыпальницы русских адмиралов. Рассмотрите «дом-призрак» и вход в севастопольские подземелья, посетите площадь Лазарева и Артиллерийскую бухту. А самой яркой точкой прогулки станет умопомрачительный закат над Севастопольской бухтой.
Тайны и предания Севастополя Я расскажу, почему город 🏙️ назвали именно так, как Суворов перехитрил турецкого адмирала, что погубило адмирала Корнилова и почему севастопольская земля напоминает швейцарский сыр. А еще — кто утащил у английских солдат говяжью ногу, как благодаря извозчикам была построена колоннада Графской пристани и почему в Севастополе в полдень гремит гром.
Организационные детали
Экскурсия ⛳ не предполагает дополнительных расходов.
Начало и место завершения
🚩 на площади Нахимова
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Всем привет! Меня зовут Антон, я профессиональный экскурсовод и писатель. Обожаю родной Севастополь и готов без устали рассказывать об истории города и его жителях. Приглашаю на прогулку по севастопольским улочкам, дворам и лестницам. Я помогу вам открыть город с новой стороны и влюбиться в него до глубины души!
Спасибо Антону за погружениям в историю города героя Севастополя! У нас была очень большая компания с участниками разного возраста и абсолютно все получили удовольствие от экскурсии!
Николай
15 дек 2020
Очень понравилась экскурсия, получили целостное впечатление о городе. Антона как заказчика рекомендую!
Константин
14 ноя 2020
Отличная Экскурсия, Антон большой мастер своего дела и настоящий патриот Севастополя. Он открыл город с другой стороны. Всем советую!!!
Галина
31 окт 2020
Отличная, очень познавательно экскурсия! Благодаря замечательному рассказчику Антону влюбились в Севастополь! Всем рекомендую!
Вера
29 окт 2020
Были на экскурсии Антона Непарадный Севастополь. Экскурсия очень понравилась, интересно и небанально. Антон прекрасно рассказывает об интересных местах Севастополя не только сухие исторические факты, но и легенды, истории. Экскурсия для тех, кто уже знает Севастополь, но хочет узнать еще больше. Антон прекрасный экскурсовод, видно, что ему близка тема истории, и не только Севастополя. Надеемся побывать и на других экскурсиях Антона.
Галина
28 окт 2020
Огромное спасибо Антону за такую прекрасную экскурсию. Мы были с детьми-подростками, Антон смог удержать и их внимание тоже. Все очень спокойно, информативно, на все вопросы мы получили ответы. Рекомендации по дальнейшему изучению города. Спасибо Антону, вернемся с друзьями и обязательно прогуляться по Севастополю ещё разок все вместе. Всем рекомендуем!!!
Николай
28 окт 2020
Антон - профессионал. Он знает намного больше, чем рассказывает, а рассказывает так, что заслушаешься - много интересных нестандартных (нетрадиционных для обзорной экскурсии) историй. . Неспешная (но четко выстроенная) прогулка по городу, приятная, грамотная речь делает экскурсию легкой, познавательной и развлекательной. 6 баллов из 5!
Алла
23 окт 2020
Очень содержательная, интересная экскурсия. Продуманный маршрут. Хорошая русская речь! Всем советую. Получите удовольствие и от экскурсии, и от общения с гидом! Что немаловажно!
Мария
23 окт 2020
Экскурсия очень понравилась! Всем рекомендую в качестве знакомства с таким сильным духом городом! 2. 5 часа пролетели очень незаметно. Антон отличный гид, рассказ был безумно интересный, ни один вопрос не остался без ответа. СПАСИБО!
оксана
21 окт 2020
Великолепная экскурсия. Замечательный гид. Время пролетело незаметно. Захватывающий рассказ об истории города, все очень понравилось. Рекомендую всем эту экскурсию.
Владимир
16 окт 2020
Приятная содержательная экскурсия от знающего неравнодушного человека. В процессе удалось не только узнать массу любопытной информации, но и заглянуть в разные уголки города. В конце экскурсии отдельно порадовала возможность унести с собой прекрасный сувенир в виде книги о Севастополе с автографом автора :)
Наталья
9 окт 2020
Нам понравилось, и маршрут, и информация, комфортно, интересно, располагающий к себе экскурсовод, может немного монотонно) и быстрее чем заявлено) И конечно нужно идти в светлое время суток, 17. 30 поздновато для начала!
Рано
5 окт 2020
Сегодня посетили экскурсию с Антоном "Непарадный Севастополь". Очень интересно, насыщенно, прошлись по чудесным улицам, прониклись колоритом и атмосферой города. Спасибо.
Aleksandr
14 сен 2020
Антон, один из лучших экскурсоводов которых я встречал! Энциклопедические знания, очень грамотная, хорошо поставленная речь. Великолепное чувство юмора.
Анна
14 сен 2020
Мы уже много раз брали экскурсии на трипстере, но я первый раз решила написать отзыв. Нам очень понравилась экскурсия! Интересные истории, легенды вместо сухих фактов. Честно говоря, мы прям влюбились в Севастополь! Видно, что Антону дорог его город, и он заражает этим чувством! В общем, 10 из 10!!