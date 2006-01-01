Анна проводит ещё 5 экскурсий

Сокровища крымского Южнобережья

Поразиться природным красотам и насыщенной истории региона в ярком путешествии из Севастополя в Ялту

Анна
Анна – Гид из Севастополя
Вдоль Главной гряды Крымских гор ⛰️ вы откроете путь к дивным вершинам и сияющему морю.

Узнаете о местном Стоунхендже, древних таврах и поселке-победителе Всемирного конкурса курортов.

Гора Кошка подарит незабываемые панорамы и хвойную фитотерапию.

Кроме того, вы пройдете по следам императоров в Ливадии и поймете, почему Ялту называют «городом счастья».
Задать вопросОбычно отвечает за 7 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 4 100 ₽ за экскурсию

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Сокровища крымского Южнобережья
Сокровища крымского Южнобережья

Что вас ожидает

Загадочные Крымские горы ⛰️ со всех ракурсов
Первая остановка — на Ласпинском перевале, где начинается Южнобережная трасса. С площадки вы откроете необъятную Ласпинскую долину и ансамбль гор ⛰️ Каланых-Кая и Ильяс-Кая. Узнаете о крымском Стоунхендже — храме Солнца на горе Святого Ильи. Проехав через самую южную точку полуострова, мыс Сарыч, задержитесь, чтобы взглянуть на храм Воскресения Господня, или Форосский храм. Я расскажу о тайнах и легендах Крымских гор ⛰️, а в туннеле горы ⛰️ Дракон вы сможете загадать желание.

Гора Кошка: фитотерапия, тавры и старинный курорт
Гуляя по тропам, поговорим о древних жителях Крыма — таврах — и уцелевшей оборонительной стене I века. С обзорных площадок вы окинете взглядом побережье, аквапарк 🌳 «Голубой залив», отделение Крымской обсерватории, экспериментальную базу гидрофизического института и поселок Симеиз, занявший 100 лет назад первое место на Всемирном конкурсе курортов. Узнаете, как сегодня преображается поселок и реставрируются его старые особняки. Кроме того, на горе вы окажетесь в хвойном раю с можжевельниками и крымскими соснами. А еще полюбуетесь эффектным замком Ласточкино 🎥 гнездо на Авториной скале.

Императорская Ливадия
Здесь вы познакомитесь с историей 📖 любимого дворца Николая II, ставшего после революции первым крестьянским санаторием. Оцените целебный воздух Ливадии и посетите любимый храм Александры Федоровны Романовой. Откроете секреты местного парка — отыщете химеру, внешний дворик со стилизованным колодцем и зайдете на «капитанский мостик». А также увидите мемориал Александра III.

В завершение вы прогуляетесь 👣 по набережной Ялты, курортной столицы ⭐️ Крыма, отдохнете в кафе, а в летнее время и на пляже. На обратном пути в Севастополь подниметесь к храму на Красной скале, Форосскому, и увидите памятник создателям первой в Крыму трассы — Байдарские ворота.

Организационные детали

  • Если вы не на своем автомобиле 🚘, предлагаю воспользоваться нашим семейным минивэном Renault Trafik с удобными сидениями, кондиционером и микрофоном
  • Дополнительные расходы: аренда транспорта (при необходимости) — 5500 руб. ; посещение Ливадийского дворца — 100-400 руб. /человека в зависимости от категории билета
  • Длина маршрута в обе стороны примерно 200 км
Начало и место завершения
🚩 в Севастополе, на Балаклавском шоссе
Сокровища крымского Южнобережья
Сокровища крымского Южнобережья
Сокровища крымского Южнобережья
Сокровища крымского Южнобережья
Сокровища крымского Южнобережья
Сокровища крымского Южнобережья
Сокровища крымского Южнобережья
Сокровища крымского Южнобережья
Сокровища крымского Южнобережья
Сокровища крымского Южнобережья
Сокровища крымского Южнобережья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Здравствуйте, друзья! Я живу в Севастополе. С 2006 года работаю гидом. У меня есть аккредитация Министерства курортов и туризма Республики Крым. С удовольствием познакомлю вас с моим родным городом Севастополем, а также с нашим удивительным полуостровом. Экскурсии по Южному берегу Крыма, по Бахчисарайскому району, в Евпаторию, на восток Крыма провожу для индивидуальных и организованных групп в любое время года. Особое внимание уделяю истории христианства в Крыму, провожу паломнические экскурсии. Интересуюсь древней историей полуострова, сакральными местами. Если необходим транспорт, помогаю с заказом машины. Кроме того, я работаю в команде лучших гидов Севастополя. В случае непредвиденных обстоятельств мы подменяем друг друга. Ваше знакомство с Севастополем и Крымом будет информативным, ярким и запоминающимся!
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Анна проводит ещё 5 экскурсий

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