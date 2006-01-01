Анна проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Загадочные Крымские горы ⛰️ со всех ракурсов

Первая остановка — на Ласпинском перевале, где начинается Южнобережная трасса. С площадки вы откроете необъятную Ласпинскую долину и ансамбль гор ⛰️ Каланых-Кая и Ильяс-Кая. Узнаете о крымском Стоунхендже — храме Солнца на горе Святого Ильи. Проехав через самую южную точку полуострова, мыс Сарыч, задержитесь, чтобы взглянуть на храм Воскресения Господня, или Форосский храм. Я расскажу о тайнах и легендах Крымских гор ⛰️, а в туннеле горы ⛰️ Дракон вы сможете загадать желание.

Гора Кошка: фитотерапия, тавры и старинный курорт

Гуляя по тропам, поговорим о древних жителях Крыма — таврах — и уцелевшей оборонительной стене I века. С обзорных площадок вы окинете взглядом побережье, аквапарк 🌳 «Голубой залив», отделение Крымской обсерватории, экспериментальную базу гидрофизического института и поселок Симеиз, занявший 100 лет назад первое место на Всемирном конкурсе курортов. Узнаете, как сегодня преображается поселок и реставрируются его старые особняки. Кроме того, на горе вы окажетесь в хвойном раю с можжевельниками и крымскими соснами. А еще полюбуетесь эффектным замком Ласточкино 🎥 гнездо на Авториной скале.

Императорская Ливадия

Здесь вы познакомитесь с историей 📖 любимого дворца Николая II, ставшего после революции первым крестьянским санаторием. Оцените целебный воздух Ливадии и посетите любимый храм Александры Федоровны Романовой. Откроете секреты местного парка — отыщете химеру, внешний дворик со стилизованным колодцем и зайдете на «капитанский мостик». А также увидите мемориал Александра III.

В завершение вы прогуляетесь 👣 по набережной Ялты, курортной столицы ⭐️ Крыма, отдохнете в кафе, а в летнее время и на пляже. На обратном пути в Севастополь подниметесь к храму на Красной скале, Форосскому, и увидите памятник создателям первой в Крыму трассы — Байдарские ворота.

Организационные детали