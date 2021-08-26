Сталкерское авто-пешеходное путешествие в эпоху закрытого военного «города-призрака»

5
2 отзыва
Балаклава — одно из мест, где в первые годы ядерной эры начали строить сверхсекретные объекты.

Сложно представить тот колоссальный уровень напряжения, но экскурсия по ранее недоступным комплексам максимально погрузит вас в атмосферу времени.

Вы посетите заброшенные базы крылатых ракет, пройдете по бункерам береговых батарей и откроете тайны сооружений атомного мира.
Тайны подземной Балаклавы
Тайны подземной Балаклавы
Тайны подземной Балаклавы
Тайны подземной Балаклавы
Тайны подземной Балаклавы
Тайны подземной Балаклавы
Тайны подземной Балаклавы
Тайны подземной Балаклавы
Тайны подземной Балаклавы

Что вас ожидает

Караньское плато

Путешествие начнется с живописного места на Караньском платно, где вдали от людей притаилась 21 береговая батарея ещё дореволюционной постройки. Вы осмотрите солдатские кубрики, пройдете по коридорам крепости и выйдете на потрясающие обрывы, с которых открываются завораживающие виды на Балаклавскую акваторию и мыс Фиолент.

Форт Южный

Далее поднимемся на машине на гору Аскети, где расположился построенный еще до Первой мировой войны военный форт. Вы заглянете в траншеи и казематы, оцените их отличную акустику и полюбуетесь потрясающим видом на мыс Айя.

Береговой ракетный комплекс «Утёс» («Объект 100»)

Особой частью программы станет посещение некогда секретной базы. Вы увидите хранилище ядерных ракет. По мрачным коридорам я проведу вас к пусковым ракетным установкам, дизель-генераторным и блокам жизнеобеспечения. Вы узнаете и о тайнах постройки этой базы в горах, и о секретах, которые здесь продолжают храниться. А в дополнение я расскажу об особенностях сооружения сверхсекретной базы подводных лодок в самой Балаклавской бухте.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится
  • Экскурсия авто-пешеходная, проходит на моем транспорте

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе ТЦ Seamall
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Ilya
Ilya
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Илья. Я увлекаюсь историей Крыма и Севастополя с детства. В июне стал Финалистом Всероссийского конкурса «Мастеров гостеприимства» от платформы «Россия — страна возможностей», получил удостоверение профессионального гида, окончив курсы при музее «Героической обороны и освобождения Севастополя». С удовольствием расскажу о богатом прошлом полуострова и покажу его прекрасные виды.
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2 настоящих отзыва от туристов

Б
26 авг 2021
Большое спасибо Илье за экскурсию. Всё очень понравилось.
А
15 авг 2021
Очень классная экскурсия с погружением в историю. Были семьей с детьми (8-10 лет) всем очень понравилось (с совсем маленькими детьми точно не стоит идти). Придется пройти определённое расстояние по горным тропам (нужна соответствующая обувь и одежда). Очень красивые виды на море и горы. Шахты поражают своими масштабами. Сами мы никогда не решились бы на такое, а тут оторвались от моря и пляжа и провели отличный день! Спасибо Илье!

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