Что вас ожидает

Караньское плато

Путешествие начнется с живописного места на Караньском платно, где вдали от людей притаилась 21 береговая батарея ещё дореволюционной постройки. Вы осмотрите солдатские кубрики, пройдете по коридорам крепости и выйдете на потрясающие обрывы, с которых открываются завораживающие виды на Балаклавскую акваторию и мыс Фиолент.

Форт Южный

Далее поднимемся на машине на гору Аскети, где расположился построенный еще до Первой мировой войны военный форт. Вы заглянете в траншеи и казематы, оцените их отличную акустику и полюбуетесь потрясающим видом на мыс Айя.

Береговой ракетный комплекс «Утёс» («Объект 100»)

Особой частью программы станет посещение некогда секретной базы. Вы увидите хранилище ядерных ракет. По мрачным коридорам я проведу вас к пусковым ракетным установкам, дизель-генераторным и блокам жизнеобеспечения. Вы узнаете и о тайнах постройки этой базы в горах, и о секретах, которые здесь продолжают храниться. А в дополнение я расскажу об особенностях сооружения сверхсекретной базы подводных лодок в самой Балаклавской бухте.

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