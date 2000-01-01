В прошлом веке эта греческая деревушка носила название Топлу, что означает «место, страна, местность». Неподалеку, на склоне горы ⛰️ Каратау, находится Топловский Троице-Параскевиевский женский монастырь. Судьба этой обители очень интересна.

Расположен монастырь в живописном месте: вокруг — лес 🌳, сквозь который виднеются обрывы скал, рядом очень красивая долина реки Мокрый Индол. Еще в средние века христиане строили здесь свои святыни. До сих пор в окрестностях Тополевки сохранились развалины древней греческой церкви, в которой еще в XIX веке проводились службы в день Святого Пророка Ильи, и армянская церковь ⛪, она стоит на вершине крутобокого холма и хорошо видна с трассы. Церковь была построена и существовала в XVI-XVIII веках, когда здесь жили армяне. После того как армяне покинули эти места в 1778 году, храм оказался заброшенным. Над входом в него было изображение Божией Матери с Младенцем, внутри справа — икона архангела Гавриила. В 1905 году храм был отреставрирован силами монастыря.

Место для Топловского монастыря выбрал архиепископ Иннокентий во время его путешествия по Крыму.

Архиепископ Иннокентий (Иван Алексеевич Борисов) (1800-1857) родился в городе Ельце Орловской губернии. Начал обучение в Воронежской и Севской семинариях. В 1823 году окончил Киевскую духовную академию и принял должность инспектора Петербургской семинарии, а затем ректора Александро-Невского духовного училища. 10 декабря 1823 года принял пострижение в Петербургской духовной академии и рукоположен в иеродиакона, а в 1826 году был Возведен в сан архимандрита. С 1825 года архимандрит Иннокентий — инспектор Киевской духовной академии и экстраординарный профессор, а с 27 августа 1830 года стал ректором. За богословские уроки и изданные сочинения в 1829 году получил ученую степень доктора богословия. Архиепископ Иннокентий славился искусством оратора: лекции читал наизусть, понятно для всех, увлекательно, громким и звучным голосом. За свои прекрасные проповеди был назван русским Златоусто

Проезжая Симферополь микроавтобус перевезет группу по симферопольско-феодосийской трассе в Тополевку. По пути в окна автобуса Вы увидите немало замечательных крымских ландшафтов, а из сопроводительного рассказа экскурсовода узнаете о Крымских православных святынях, о том, как на полуострове утверждалось христианство, о чудотворных иконах и источниках, о почитаемых святых и мучениках, а также много другого интересного об истории 📖 крымского православия.

И вот Вы – в селе Тополевка. Здесь, в очень живописном месте – в окружении скалистых гор – и находится знаменитый Топловский Троице-Параскевиевский женский монастырь. Экскурсию ⛳ по обширной монастырской территории Вам проведут монахини. С их помощью группа познакомится с храмами обители – Церковью Преподобномученицы Параскевы и Храмом во имя иконы «Всех скорбящих радосте».

Далее – поход к целебному источнику Чокрак-Саглык-Су (по татарски – «источник живой, здоровой воды»). Собственно, вокруг этого источника, почитаемого как христианами, так и мусульманами и широко известного даже за пределами Крыма, и создавалась в середине XIX века святая обитель. Назвали ее в честь Святой Параскевы, чья икона была найдена возле источника. Сегодня и обитель, и находящийся в ее пределах целебный источник привлекают к себе огромное количество паломников. Со всех концов Крыма на экскурсию в Топловский монастырь едут туристы, отдыхающие, но прежде всего – верующие люди, желающие поклониться святыням монастыря и испробовать на себе чудодейственную исцеляющую силу источника Чокрак-Саглык-Су. Вокруг источника обустроена крытая купель, посетить которую можно круглый год. О мыться в целебной воде сможете и Вы, для чего, отправляясь на нашу экскурсию, возьмите с собой полотенца и сорочки (купель – это не пляж 🏖️, и купальники здесь неуместны!). А еще прихватите бутыли – ведь Вам обязательно захочется взять святую воду с собой. Как и удивительно вкусные выпекаемые в монастыре хлеб и булочки, которые не черствеют целых две недели! В завершении пребывания на святой топловской земле Вы сможете посетить пещерку Святой Константины, где оставите записки о прошении.