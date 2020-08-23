2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Безопасное приключение

В начале пути к вершине Ильяс-Кая я выдам вам оборудование, научу им пользоваться и расскажу обо всех правилах безопасности. Наши «дороги» оборудованы металлическими скобами, железными площадками и другими стационарными элементами, прочно закрепленными в скале. Также идти поможет страховочный трос вдоль участка, который фиксируется через определенное расстояние анкерными точками. Так, даже без специальных знаний и высокой физической подготовки вы почувствуете себя скалолазами.

Красоты Крыма

На протяжении трекинга вы будете любоваться бухтой Ласпи — её лучшие панорамы видят только путешественники, идущие по маршруту Виа Феррата. Оказавшись наверху, мы спустимся к Храму Солнцу, где я расскажу о создании и значении этого таинственного места. Обратно мы вернемся по лесной тропе.

Кому подойдет трекинг

Взрослым и юным путешественникам старше 12 лет с нормальной спортивной формой.

Организационные детали