2 отзыва оставили туристы

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Трекинг на вершину Ильяс-Кая и к Храму Солнца по железной тропе!

Преодолеть горно-скальный маршрут Виа Феррата и полюбоваться уникальными видами

5
2 отзыва
Юрий
Юрий – представитель из Севастополя
Виа Ферратами в мире альпинизма называют маршруты, оборудованные металлическими конструкциями в скалах.

Это идеальный вариант для новичков, чья душа лежит к скалолазанию.

И для ценителей захватывающих пейзажей с высоты.

Вдохновляйтесь приключением, а я стану вашим надежным проводником к загадочному Храму Солнца в горах ⛰️.
Задать вопросОбычно отвечает за 36 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • От 4 200 ₽ за экскурсию

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Трекинг на вершину Ильяс-Кая и к Храму Солнца по железной тропе!
Трекинг на вершину Ильяс-Кая и к Храму Солнца по железной тропе!

Что вас ожидает

Безопасное приключение
В начале пути к вершине Ильяс-Кая я выдам вам оборудование, научу им пользоваться и расскажу обо всех правилах безопасности. Наши «дороги» оборудованы металлическими скобами, железными площадками и другими стационарными элементами, прочно закрепленными в скале. Также идти поможет страховочный трос вдоль участка, который фиксируется через определенное расстояние анкерными точками. Так, даже без специальных знаний и высокой физической подготовки вы почувствуете себя скалолазами.

Красоты Крыма
На протяжении трекинга вы будете любоваться бухтой Ласпи — её лучшие панорамы видят только путешественники, идущие по маршруту Виа Феррата. Оказавшись наверху, мы спустимся к Храму Солнцу, где я расскажу о создании и значении этого таинственного места. Обратно мы вернемся по лесной тропе.

Кому подойдет трекинг

Взрослым и юным путешественникам старше 12 лет с нормальной спортивной формой.

Организационные детали

  • Вы получите полный комплект сертифицированного снаряжения для прохождения маршрута — это включено в стоимость
  • Обувь обязательно должна быть спортивной и застегивающейся, с рифленой подошвой (сланцы не подойдут)
  • Мы встречаемся на Южнобережном шоссе. По желанию возможен трансфер:
    — из Гаспры, Мисхора, Алупки, Симеиза, Кацивели или Фороса (бесплатно)
    — из Ялты (1000 руб. )
Начало и место завершения
🚩 в районе Большой Ялты
Трекинг на вершину Ильяс-Кая и к Храму Солнца по железной тропе!
Трекинг на вершину Ильяс-Кая и к Храму Солнца по железной тропе!
Трекинг на вершину Ильяс-Кая и к Храму Солнца по железной тропе!
Трекинг на вершину Ильяс-Кая и к Храму Солнца по железной тропе!
Трекинг на вершину Ильяс-Кая и к Храму Солнца по железной тропе!
Трекинг на вершину Ильяс-Кая и к Храму Солнца по железной тропе!
Трекинг на вершину Ильяс-Кая и к Храму Солнца по железной тропе!
Трекинг на вершину Ильяс-Кая и к Храму Солнца по железной тропе!
Трекинг на вершину Ильяс-Кая и к Храму Солнца по железной тропе!
Трекинг на вершину Ильяс-Кая и к Храму Солнца по железной тропе!
Трекинг на вершину Ильяс-Кая и к Храму Солнца по железной тропе!
Трекинг на вершину Ильяс-Кая и к Храму Солнца по железной тропе!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юрий
Юрий
Мультиспортсмен. Инструктор по горному туризму и пешеходному трекингу. Горный бег, походы, туризм — это то, что мне нравится и чем я хочу делиться с другими людьми. На трекингах с вами буду я или другой гид-инструктор из моей команды.
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2 отзыва оставили туристы

23 авг 2020
С огромным удовольствием мы прошли железную тропу с Юрием! Безопасность - на высоте. Внимание к деталям и к людям, которых Юрий ведет - на высоте. Море незабываемых впечатлений, отличные фотографии, приятная усталость. Рекомендуем всем, кто любит залезть повыше и не боится подойти к краю.
9 авг 2020
Треккинг очень понравился. Нина, мой инструктор, была очень внимательна ко мне. И хоть я не осилила свой маршрут ( мне 68 лет), но считаю себя победителем. Эти незабываемые моменты останутся со мной на всю жизнь. Кто желает испытать себя - рекомендую эту экскурсию. Нина, жду обещанные фото.

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