Елена проводит ещё 3 экскурсии

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Центральное кольцо Севастополя

Погулять по парадным улицам города и погрузиться в его историю от основания до наших дней

Елена
Елена – Гид из Севастополя
Вы пройдете по главным улицам и проспектам Севастополя, заглянете в колоритные дворики и посетите необычную выставку.

А я расскажу, какой царь поддержал местный музей 🖼 обороны, что с городом сотворила Великая Отечественная война и какая трогательная советская традиция живет здесь по сей день.

Покажу нетипичный памятник и раскрою, почему Севастополь так любила Ахматова.
Задать вопросОбычно отвечает за 28 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Центральное кольцо Севастополя
Центральное кольцо Севастополя

Что вас ожидает

Прошлое и настоящее Севастополя
Вас ждут как знаковые, так и тайные места города. В программе экскурсии:

  • Городское кольцо — вы узнаете, какой район Севастополя назывался «Шлагбаум», как выглядели парадные улицы города в 19 веке и какой престижный квартал вырос на руинах.
  • Улица Ленина — я расскажу, сколько раз она меняла название и какой ширины она была два столетия назад. Покажу, с какой точки удобно считать подводные лодки и где весной цветет миндаль.
  • Нахимовский проспект — вы пройдете по следам русской знати и услышите, где она останавливалась и что ела в севастопольских ресторанах. Посетите места стоянок извозчиков и узнаете, как на улицах Севастополя вместо трамвая появился троллейбус.
  • Большая Морская — я раскрою, сколько зданий сохранилось на этой улице и как отличить дореволюционный дом от «сталинки».

Организационные детали

Если наша встреча выпадет на утро субботы или воскресенья, мы сможем заглянуть на блошиный рынок.

Начало и место завершения
🚩 на площади Ушакова
Центральное кольцо Севастополя
Центральное кольцо Севастополя
Центральное кольцо Севастополя
Центральное кольцо Севастополя
Центральное кольцо Севастополя
Центральное кольцо Севастополя
Центральное кольцо Севастополя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Всем привет! Меня зовут Елена, и я влюблена в Севастополь уже много лет. Очень хочу, чтобы вы полюбили этот прекрасный город так же сильно, как и я. Мне нравится гулять по Севастополю, подмечать детали и вести непринужденный разговор. Поэтому мои экскурсии — это, прежде всего, прогулки, во время которых город откроется вам с душевной стороны.
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Елена проводит ещё 3 экскурсии

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