Елена проводит ещё 3 экскурсии

Прошлое и настоящее Севастополя Вас ждут как знаковые, так и тайные места города. В программе экскурсии:
Городское кольцо — вы узнаете, какой район Севастополя назывался «Шлагбаум», как выглядели парадные улицы города в 19 веке и какой престижный квартал вырос на руинах.
Улица Ленина — я расскажу, сколько раз она меняла название и какой ширины она была два столетия назад. Покажу, с какой точки удобно считать подводные лодки и где весной цветет миндаль.
Нахимовский проспект — вы пройдете по следам русской знати и услышите, где она останавливалась и что ела в севастопольских ресторанах. Посетите места стоянок извозчиков и узнаете, как на улицах Севастополя вместо трамвая появился троллейбус.
Большая Морская — я раскрою, сколько зданий сохранилось на этой улице и как отличить дореволюционный дом от «сталинки».
Организационные детали
Если наша встреча выпадет на утро субботы или воскресенья, мы сможем заглянуть на блошиный рынок.
Начало и место завершения
🚩 на площади Ушакова
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Всем привет! Меня зовут Елена, и я влюблена в Севастополь уже много лет. Очень хочу, чтобы вы полюбили этот прекрасный город так же сильно, как и я. Мне нравится гулять по Севастополю, подмечать детали и вести непринужденный разговор. Поэтому мои экскурсии — это, прежде всего, прогулки, во время которых город откроется вам с душевной стороны.