Елена проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Прошлое и настоящее Севастополя

Вас ждут как знаковые, так и тайные места города. В программе экскурсии:

Городское кольцо — вы узнаете, какой район Севастополя назывался «Шлагбаум», как выглядели парадные улицы города в 19 веке и какой престижный квартал вырос на руинах.

Улица Ленина — я расскажу, сколько раз она меняла название и какой ширины она была два столетия назад. Покажу, с какой точки удобно считать подводные лодки и где весной цветет миндаль.

Нахимовский проспект — вы пройдете по следам русской знати и услышите, где она останавливалась и что ела в севастопольских ресторанах. Посетите места стоянок извозчиков и узнаете, как на улицах Севастополя вместо трамвая появился троллейбус.

Большая Морская — я раскрою, сколько зданий сохранилось на этой улице и как отличить дореволюционный дом от «сталинки».

Организационные детали

Если наша встреча выпадет на утро субботы или воскресенья, мы сможем заглянуть на блошиный рынок.