Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

Погрузиться в эпоху расцвета генуэзских колоний в Крыму, посетив Парк живой истории Федюхины высоты

Ольга
Ольга – представитель из Севастополя
В одном из трех музейных комплексов вы познакомитесь с периодом, когда побережье заселили итальянцы из Генуи.

Рассмотрите детально реконструированную усадьбу 15 века, посетите традиционные помещения, узнаете о повседневной жизни мирного поселения и получите представление о двух столетиях крымского Средневековья.
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Усадьба Локо Чимбали
Усадьба Локо Чимбали

Что вас ожидает

«Федюхины высоты»: взгляд в прошлое
На территории парка представлено три исторических комплекса, каждый из которых освещает яркий фрагмент из 2000-летней жизни Крыма. Это Римский форт, Генуэзская усадьба 15 века и музей 🖼, посвященный Первой обороне Севастополя в Крымской войне. На экскурсии 🧭 вы посетите самое уютное и приятное для прогулок место — реконструированное мирное поселение генуэзцев Локо Чимбали.

Средневековые итальянцы в Крыму
Вы узнаете о периоде 13-15 вв., когда все побережье захватили выходцы из Генуи. Поговорим о Федюхиных высотах, по которым проходила граница между генуэзским консульством и княжеством Феодоро, последним бастионом великой Византии. В усадьбе, где каждую архитектурную деталь и предметы быта воссоздали по старинным гравюрам и фрескам, вы узнаете об особенностях убранства и повседневной жизни того времени. Посетите таверну, хозяйскую спальню, трапезную, комнаты прислуги, мастерские и кузницу. И получите представление о национальном зодчестве и культуре 15 века.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предусмотрено
  • Экскурсию ⛳ для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 в Парке живой истории «Федюхины высоты»
Усадьба Локо Чимбали
Усадьба Локо Чимбали
Усадьба Локо Чимбали
Усадьба Локо Чимбали

Доступно в субботу и воскресенье в 10:00

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ольга
Ольга
В нашей команде работают экскурсоводы Парка живой истории «Федюхины высоты» — историки и реконструкторы, влюбленные в Севастополь и Крым, знатоки культуры, традиций и быта, мирной и военной истории Крыма. Приезжайте — мы будем рады видеть вас в гостях!
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