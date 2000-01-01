Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

Что вас ожидает

«Федюхины высоты»: взгляд в прошлое

На территории парка представлено три исторических комплекса, каждый из которых освещает яркий фрагмент из 2000-летней жизни Крыма. Это Римский форт, Генуэзская усадьба 15 века и музей 🖼, посвященный Первой обороне Севастополя в Крымской войне. На экскурсии 🧭 вы посетите самое уютное и приятное для прогулок место — реконструированное мирное поселение генуэзцев Локо Чимбали.

Средневековые итальянцы в Крыму

Вы узнаете о периоде 13-15 вв., когда все побережье захватили выходцы из Генуи. Поговорим о Федюхиных высотах, по которым проходила граница между генуэзским консульством и княжеством Феодоро, последним бастионом великой Византии. В усадьбе, где каждую архитектурную деталь и предметы быта воссоздали по старинным гравюрам и фрескам, вы узнаете об особенностях убранства и повседневной жизни того времени. Посетите таверну, хозяйскую спальню, трапезную, комнаты прислуги, мастерские и кузницу. И получите представление о национальном зодчестве и культуре 15 века.

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